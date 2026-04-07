Rendi Intune più potente con Splashtop
Splashtop potenzia Intune con una visibilità e un controllo degli endpoint completi e di livello aziendale, con applicazioni di patch in tempo reale, supporto remoto affidabile e autenticazione dei dispositivi basata su certificati.
Applicazione di patch in tempo reale
Mantieni ogni endpoint aggiornato e protetto, all'istante.
Distribuzione immediata delle patch per il sistema operativo e le app di terze parti su Windows e MacOS.
Pieno controllo delle pianificazioni di scansione, aggiornamento e riavvio.
Reportistica approfondita delle patch e informazioni CVE basate sull'intelligenza artificiale per una correzione più rapida.
Inventario e stato di integrità per tutti i dispositivi.
Accesso remoto e Supporto
Assistenza per chiunque, in qualsiasi luogo, senza problemi.
Accesso remoto supervisionato e non supervisionato ad alte prestazioni per qualsiasi dispositivo. Controllo remoto di dispositivi Windows, Mac e Android e supporto di sola visualizzazione per iOS e le vecchie versioni di Android.
Funzionalità avanzate tra cui supporto multimonitor, trasferimento di file, chiamate vocali, creazione di registri, registrazione di sessioni e altro ancora.
Personalizzazione del marchio e integrazione con gli strumenti di ticketing e ITSM per un'esperienza senza soluzione di continuità.
Ulteriori informazioni sul supporto remoto Splashtop
Autenticazione del dispositivo basata su certificati
Consolida la Zero Trust e tieni lontani gli intrusi.
Gestisci facilmente l'intero ciclo di vita del certificato - fornitura, rinnovo e revoca - per garantire che i certificati siano sempre validi e affidabili
Imponi l'autenticazione. Ogni connessione viene verificata prima che venga concesso l'accesso.
Garantisci la conformità alle norme con registri dettagliati di ogni tentativo di accesso alla rete.
Estende l'autenticazione sicura ai dispositivi al di fuori di Intune.
Perché Splashtop + Intune
Combina la forza dei criteri di Intune con la risposta in tempo reale, il controllo e l'ampia copertura di Splashtop:
Risolvi velocemente le lacune di sicurezza
Supporta e potenzia i lavoratori ibridi
Semplifica le operazioni IT e riduci i costi
Estendi ed eleva il tuo ambiente Intune oggi stesso.