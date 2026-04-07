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Make Intune More Powerful with Splashtop
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Rendi Intune più potente con Splashtop

Splashtop potenzia Intune con una visibilità e un controllo degli endpoint completi e di livello aziendale, con applicazioni di patch in tempo reale, supporto remoto affidabile e autenticazione dei dispositivi basata su certificati.

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SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

Applicazione di patch in tempo reale

Mantieni ogni endpoint aggiornato e protetto, all'istante.

  • Distribuzione immediata delle patch per il sistema operativo e le app di terze parti su Windows e MacOS.

  • Pieno controllo delle pianificazioni di scansione, aggiornamento e riavvio.

  • Reportistica approfondita delle patch e informazioni CVE basate sull'intelligenza artificiale per una correzione più rapida.

  • Inventario e stato di integrità per tutti i dispositivi.

Scopri di più su Splashtop Autonomous Endpoint Management

An IT support agent working on their computer.

Accesso remoto e Supporto

Assistenza per chiunque, in qualsiasi luogo, senza problemi.

  • Accesso remoto supervisionato e non supervisionato ad alte prestazioni per qualsiasi dispositivo. Controllo remoto di dispositivi Windows, Mac e Android e supporto di sola visualizzazione per iOS e le vecchie versioni di Android.

  • Funzionalità avanzate tra cui supporto multimonitor, trasferimento di file, chiamate vocali, creazione di registri, registrazione di sessioni e altro ancora.

  • Personalizzazione del marchio e integrazione con gli strumenti di ticketing e ITSM per un'esperienza senza soluzione di continuità.

Ulteriori informazioni sul supporto remoto Splashtop


Using Foxpass RADIUS on a laptop computer to manage Wi-Fi network settings

Autenticazione del dispositivo basata su certificati

Consolida la Zero Trust e tieni lontani gli intrusi.

  • Gestisci facilmente l'intero ciclo di vita del certificato - fornitura, rinnovo e revoca - per garantire che i certificati siano sempre validi e affidabili

  • Imponi l'autenticazione. Ogni connessione viene verificata prima che venga concesso l'accesso.

  • Garantisci la conformità alle norme con registri dettagliati di ogni tentativo di accesso alla rete.

  • Estende l'autenticazione sicura ai dispositivi al di fuori di Intune.

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Perché Splashtop + Intune

Combina la forza dei criteri di Intune con la risposta in tempo reale, il controllo e l'ampia copertura di Splashtop:

  • Risolvi velocemente le lacune di sicurezza

  • Supporta e potenzia i lavoratori ibridi

  • Semplifica le operazioni IT e riduci i costi

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