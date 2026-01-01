Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita

Stampa

Ultimi comunicati stampa e copertura mediatica

Filtro stampa

Comunicati stampa

Splashtop mette la sua esperienza nell'accesso remoto al servizio della lotta contro i truffatori con il lancio di Shield

Ulteriori informazioni
Comunicati stampa

Splashtop nominata “Leader” nell’ITreview Grid Award per il quinto anno consecutivo

Ulteriori informazioni
Comunicati stampa

Splashtop riconosciuta nel Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer 2026 per il software per desktop remoto

Ulteriori informazioni
Comunicati stampa

Splashtop vince il Visionary Spotlight Award 2026 per la piattaforma unificata per la gestione autonoma degli endpoint

Ulteriori informazioni
Comunicati stampa

Splashtop presenta Splashtop Live, una nuova serie di eventi della community per professionisti IT e MSPs per imparare, entrare in contatto e semplificare le operazioni

Ulteriori informazioni
Comunicati stampa

Splashtop collabora con Misora Connect per rafforzare le capacità di manutenzione a distanza

Ulteriori informazioni
Comunicati stampa

La ricerca di Splashtop rivela che la manutenzione degli endpoint consuma metà della capacità IT

Ulteriori informazioni
Comunicati stampa

Splashtop riceve il premio Top Rated 2026 da TrustRadius

Ulteriori informazioni
Comunicati stampa

Splashtop riconosciuto nei rapporti G2 per semplificare la gestione IT moderna

Ulteriori informazioni
Comunicati stampa

Splashtop annuncia un accordo di partenariato con Hitachi High-Tech

Ulteriori informazioni
Copertura mediatica

Rippling adds Splashtop remote access for IT teams

Ulteriori informazioni
Copertura mediatica

Splashtop Powers Remote Support Within Rippling

Ulteriori informazioni

Vuoi iniziare?

Prova gratuitaContattaci