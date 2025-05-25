Splashtop Remote Support

"Ho iniziato a usare Splashtop e mi ha davvero stupito la qualità del prodotto e delle connessioni. Mi è sembrato logico disfarmi del mio abbonamento a TeamViewer, molto più costoso, per passare a Splashtop. Fa tutto ciò di cui ho bisogno senza spendere una fortuna. Alcuni dei miei colleghi utilizzano Splashtop da anni e lo adorano."