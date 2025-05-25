Splashtop Remote Support
Una soluzione di supporto remoto facile da usare che offre un supporto multipiattaforma e permette di risolvere rapidamente i problemi. Migliora l'efficienza e la soddisfazione dei clienti con connessioni veloci, sicure e affidabili.
Scegli un piano di Remote Support che soddisfi le tue esigenze
Remote Support - SOS
A partire da
21 €/ Licenza utente mese / concorrente
Fatturazione annuale a 244 € o 369 € per utente simultaneo
- Accedi a computer e dispositivi mobili illimitati su richiesta tramite un codice di sessione
- Controlla e supporta da remoto endpoint gestiti con o senza la presenza di un utente finale
- Opzione 1: Ottenere 10 computer gestiti per licenza utente
- Opzione 2: Ottenere 300 computer gestiti per licenza utente
- Ogni licenza dà accesso a ulteriori computer gestiti, fino a 1.200. Ad esempio, per l'opzione 2:
- 1 licenza: 300 computer gestiti
- 2 licenze: 600 computer gestiti
- 3 licenze: 900 computer gestiti
- 4+ licenze: 1.200 computer gestiti
- Aggiungi funzionalità di gestione degli endpoint per la gestione delle patch, il monitoraggio e la correzione in tempo reale
- Accedi a computer e dispositivi mobili illimitati su richiesta tramite un codice di sessione
- Controlla e supporta da remoto endpoint gestiti con o senza la presenza di un utente finale
- Opzione 1: Ottenere 10 computer gestiti per licenza utente
- Opzione 2: Ottenere 300 computer gestiti per licenza utente
- Ogni licenza dà accesso a ulteriori computer gestiti, fino a 1.200. Ad esempio, per l'opzione 2:
- 1 licenza: 300 computer gestiti
- 2 licenze: 600 computer gestiti
- 3 licenze: 900 computer gestiti
- 4+ licenze: 1.200 computer gestiti
- Aggiungi funzionalità di gestione degli endpoint per la gestione delle patch, il monitoraggio e la correzione in tempo reale
Remote Support - Enterprise
Contattaci per conoscere i prezzi e le licenze personalizzabili
Per i team che hanno bisogno di tutto in SOS Plus
- Sicurezza migliorata con SSO, controlli di accesso granulari, whitelist IP e registrazione cloud
- Supporto avanzato IT con service desk, accesso Android non supervisionata e API
- Più di 1.200 dispositivi gestiti
Per i team che hanno bisogno di tutto in SOS Plus
- Sicurezza migliorata con SSO, controlli di accesso granulari, whitelist IP e registrazione cloud
- Supporto avanzato IT con service desk, accesso Android non supervisionata e API
- Più di 1.200 dispositivi gestiti
Autonomous Endpoint Management
Disponibile con le licenze di Remote Support.
Gestisci, monitora e proteggi in modo efficiente ogni endpoint.
Automatizza la gestione delle patch e gli aggiornamenti software per semplificare le operazioni IT.
Monitora lo stato del dispositivo in tempo reale, consentendo la risoluzione proattiva dei problemi.
Ottieni il controllo centralizzato su più endpoint, riducendo al minimo l'intervento manuale.
Monitora e gestisci l'inventario hardware e software su tutti gli endpoint per una visibilità completa.
Licenze flessibili e scalabili
Si adatta alle esigenze della tua organizzazione con opzioni di licenza flessibili. Scegli le licenze di accesso remoto per consentire ai lavoratori in remoto di accedere ai propri computer di lavoro e le licenze di supporto remoto per garantire al reparto IT il supporto e la gestione dei dispositivi.
Sei alla ricerca di prezzi per endpoint o dei nostri prodotti di supporto remoto legacy (Basic, Plus e Premium)?
Confronto tra i piani
Caratteristiche del prodotto
|SOS
|Enterprise
|n° computer per licenza
Scegli da 10 a 300 computer
300
|# utenti per licenza
10
10
|Prestazioni elevate
|Sicurezza robusta
|Accesso supervisionato con codice di sessione
|Assistenza supervisionata per dispositivi iOS e Android
|Riavvio e riconnessione della sessione
|Passa ad essere amministratore
|Branding personalizzato dell'app SOS
|Integrazione Ticketing PSA e ITSM
|Più tecnici (fino a 3) in un'unica sessione di supporto
|Chatta
|Chiamata vocale durante la sessione
|Trasferimento di file (con copia e incolla e drag and drop)
|Registrazione sessione
|Monitor molti-a-molti
|Condividi lo schermo tramite link web
|Gestione dei ruoli e degli accessi degli utenti
|Raggruppamento di utenti e computer
|Splashtop Antivirus con il componente aggiuntivo Bitdefender
|Licenze di accesso remoto per gli utenti finali
|Informazioni gratuite sulle vulnerabilità
|NOVITÀ! Componente aggiuntivo per la gestione autonoma degli endpoint
|Azioni in background
|Funzionalità di sicurezza avanzate come SSO, registrazione SIEM, whitelist IP, registrazione delle sessioni cloud e altro ancora.
|Accesso Android non supervisionato
|Flusso di lavoro avanzato del service desk
|Possibilità di aggiungere Splashtop Augmented Reality e Splashtop Connector
- n° computer per licenza: Scegli da 10 a 300 computer
- # utenti per licenza : 10
- Prestazioni elevate
- Sicurezza robusta
- Accesso supervisionato con codice di sessione
- Assistenza supervisionata per dispositivi iOS e Android
- Riavvio e riconnessione della sessione
- Passa ad essere amministratore
- Branding personalizzato dell'app SOS
- Integrazione Ticketing PSA e ITSM
- Più tecnici (fino a 3) in un'unica sessione di supporto
- Chatta
- Chiamata vocale durante la sessione
- Trasferimento di file (con copia e incolla e drag and drop)
- Registrazione sessione
- Monitor molti-a-molti
- Condividi lo schermo tramite link web
- Gestione dei ruoli e degli accessi degli utenti
- Raggruppamento di utenti e computer
- Splashtop Antivirus con il componente aggiuntivo Bitdefender
- Licenze di accesso remoto per gli utenti finali
- Informazioni gratuite sulle vulnerabilità
- NOVITÀ! Componente aggiuntivo per la gestione autonoma degli endpoint
- Azioni in background
- Funzionalità di sicurezza avanzate come SSO, registrazione SIEM, whitelist IP, registrazione delle sessioni cloud e altro ancora.
- Accesso Android non supervisionato
- Flusso di lavoro avanzato del service desk
- Possibilità di aggiungere Splashtop Augmented Reality e Splashtop Connector
Caratteristiche principali del Remote Support
Seleziona le schede per conoscere le principali funzionalità di ogni piano
Il supporto remoto SOS include le seguenti funzioni:
Controllo remoto per dispositivi gestiti
Ottieni l'accesso remoto ai computer Windows, Mac e Linux istantaneamente da qualsiasi dispositivo, con o senza la presenza di un utente.
Supporto OnDemand
Offri un supporto rapido e ad hoc agli utenti finali su computer e dispositivi mobili tramite un codice di sessione, evitando l'uso di un agente preinstallato.
Chatta
Chatta con l'utente sul computer remoto durante una sessione o all'esterno di una sessione.
Integrazione con Ticketing e ITSM
Si integra con le principali soluzioni di assistenza clienti PSA e ITSM, tra cui Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira e Microsoft Teams.
Passa ad essere amministratore
Aumenta il privilegio di sessione ad amministratore quando accedi a una sessione utente standard di Windows per interagire con l'UAC, eseguire operazioni di livello amministratore e supportare il riavvio e la riconnessione.
Più tecnici in un'unica sessione di supporto
Fino a tre tecnici possono connettersi e collaborare alla stessa sessione di assistenza (richiede un abbonamento multilicenza).
Chiamata vocale
Rendi le tue sessioni di assistenza più efficienti con le chiamate vocali in sessione, che offrono agli utenti un ulteriore modo di comunicare durante le sessioni di supporto remoto.
Informazioni gratuite sulle vulnerabilità
Ottieni visibilità sulle CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) e sulle KEV (Known Exploited Vulnerabilities), nonché informazioni dettagliate basate sull'intelligenza artificiale per dare priorità alle vulnerabilità da correggere.
Azioni in background
Accedi agli strumenti di sistema come il task manager, l'editor del registro, il gestore dei dispositivi, il gestore dei servizi e il comando remoto senza interrompere l'utente finale.
Gestione autonoma degli endpoint (componente aggiuntivo)
Monitora, gestisci e aggiorna i dispositivi in modo efficiente con la gestione delle patch in tempo reale, la distribuzione del software, gli approfondimenti su dashboard, i criteri e molto altro ancora, tutto dalla console di Splashtop. Ulteriori informazioni
Il supporto remoto Enterprise include tutte le funzioni di SOS, oltre a:
Funzioni di sicurezza avanzate
Grazie a funzioni come 2FA, MFA per gli endpoint, registrazione delle sessioni e crittografia E2E, i team IT hanno il controllo totale sulla sicurezza dell'accesso remoto.
Accesso Android automatico
Assisti e controlla in remoto i dispositivi Android dal tuo PC (Windows o Mac), iOS o Android, anche senza la presenza di un utente finale. Puoi controllare in remoto i telefoni e i tablet Android dal tuo computer per completare.
Flusso di lavoro avanzato per il service desk
Fornisci un'assistenza on-demand avanzata con il raggruppamento dei tecnici, la gestione dei canali di assistenza e i link per gli inviti, le richieste di assistenza tramite SOS Call e widget webform, l'instradamento delle sessioni e altro ancora
Realtà aumentata (componente aggiuntivo)
Collegati a siti fuori sede e risolvi i problemi in diretta con la condivisione della telecamera e le annotazioni AR. Aggiungi questa funzionalità con il componente aggiuntivo di Splashtop Enterprise per la realtà aumentata.
Connettore Splashtop (componente aggiuntivo)
Collega in modo sicuro le connessioni RDP, VNC e SSH a computer e server Windows evitando di usare VPN o di installare appositi software per l'accesso remoto. Aggiungi il connettore Splashtop al tuo abbonamento Splashtop Enterprise.
La soluzione di accesso remoto più votata in assoluto
Soluzione apprezzata dai team IT e dalle aziende di tutto il mondo perché garantisce un'assistenza sicura, veloce e affidabile che migliora la produttività, l'efficienza e la soddisfazione degli utenti.
Dai nostri clienti soddisfatti
Un peso incredibile dalle mie spalle
"Per tutte le organizzazioni che cercano una soluzione di desktop remoto facilmente amministrabile, magari per l'accesso remoto dei dipendenti o per il supporto remoto dell'IT, direi di non cercare oltre Splashtop."
Recensione verificata
Amministratore Information Technology - Governo
Dai nostri clienti soddisfatti
Semplicemente il migliore
"Tra tutti i software di supporto remoto che ho utilizzato, questo è il più facile e affidabile da usare. Possiamo accedere facilmente ai computer e svolgere tutto il lavoro necessario, oltre a supportare tutti i dispositivi utilizzati dai clienti, compresi Windows, Mac OS e Linux."
Recensione verificata
Direttore Information Technology - Società di intrattenimento
Dai nostri clienti soddisfatti
Strumento affidabile e veloce per supportare i clienti
"L'accesso non supervisionato è abbastanza rapido e semplice per gli utenti finali che hanno poca o nessuna esperienza nell'uso dei computer. Una volta collegato, il software è semplice ma sufficientemente robusto per svolgere tutte le funzioni necessarie. È diventato un'ancora di salvezza per la nostra azienda e viene utilizzato costantemente."
Treldon H.
Responsabile dell'assistenza prodotti, Piccole imprese
Dai nostri clienti soddisfatti
Il miglior prodotto che ho utilizzato per il supporto remoto
"Uso Splashtop Remote Support da quasi dieci anni. Il software ha costantemente apportato miglioramenti che dimostrano la comprensione delle esigenze delle PMI e dei fornitori di servizi. L'implementazione non ha creato problemi."
David M.
Direttore Information Technology, Mercato medio (51-1000 emp.)
Dai nostri clienti soddisfatti
"Ho iniziato a usare Splashtop e mi ha davvero stupito la qualità del prodotto e delle connessioni. Mi è sembrato logico disfarmi del mio abbonamento a TeamViewer, molto più costoso, per passare a Splashtop. Fa tutto ciò di cui ho bisogno senza spendere una fortuna. Alcuni dei miei colleghi utilizzano Splashtop da anni e lo adorano."
Todd Lincoln
Direttore, TML Consulting
Dai nostri clienti soddisfatti
"Splashtop è facile sia per il personale di assistenza che per gli utenti assistiti. È semplice da installare ed è dotato di un'interfaccia utente intuitiva. Secondo la mia esperienza, il rendering dello schermo è velocissimo rispetto a AnyDesk e TeamViewer."
Alan Adler
Proprietario, Standout Designs
Dai nostri clienti soddisfatti
"Splashtop offre tutto ciò che serve in un'applicazione di assistenza on-demand. È facile da usare per i nostri clienti e il prezzo è imbattibile. Lo consigliamo vivamente!"
Colin Pearce
Fondatore, Inderly
Dai nostri clienti soddisfatti
"Avendo usato altri, LogMeIn, TeamViewer, ecc., Ho trovato Splashtop per essere il più veloce e affidabile. Le persone che supportiamo trovano anche loro che il software di supporto è tra i più facili da usare e funziona solo."
Michael Tott
Fore Computers
Dai nostri clienti soddisfatti
"Devo dire che sono estremamente colpito dalla linea di prodotti Splashtop. Questo è di gran lunga il miglior valore in termini di assistenza remota/accesso remoto. Adoro la semplicità e l'affidabilità e anche i miei clienti ne sono entusiasti. Prodotto eccezionale."
Steven Levin
Imagine Networks
Dai nostri clienti soddisfatti
"Ho usato TeamViewer e LogMeIn per il supporto remoto per anni. Poi è arrivato Splashtop ed è più veloce ed economico. Interfaccia utente semplice, molto efficiente e un OTTIMO SUPPORTO CLIENTI!"
Nick Kapinakis
Integrated Intellinet Quality Systems
GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio e PEER INSIGHTS è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale. Tutti i diritti riservati. I contenuti del Gartner Peer Insights sono costituiti dalle opinioni dei singoli utenti finali in base alle loro esperienze personali e non devono essere interpretati come dichiarazioni di fatto, né rappresentano le opinioni di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non avalla alcun fornitore, prodotto o servizio descritto in questo contenuto né fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito a questo contenuto, circa la sua accuratezza o completezza, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.
Protezione e sicurezza avanzata dei dati
Sicurezza di livello superiore per un nuovo livello di tranquillità.
Infrastruttura sicuraUlteriori informazioni
L'hosting sicuro in cloud e on-premise, con rilevamento delle intrusioni 24/7 e certificazioni SOC 2 e 3, garantisce la protezione di computer, utenti e dati.
Funzioni di sicurezza avanzateUlteriori informazioni
Grazie a funzioni come 2FA, MFA per gli endpoint, registrazione delle sessioni e crittografia E2E, i team IT hanno il controllo totale sulla sicurezza dell'accesso remoto.
Standard e conformitàUlteriori informazioni
La costante attenzione al rispetto dei più elevati standard di privacy e sicurezza (come ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) garantisce il rispetto della sicurezza e della conformità.