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A woman and a man, both using laptops, appear in separate locations. The man wears a headset. Icons and a software interface suggest they are connecting remotely for IT support or collaboration.

Splashtop Remote Support

Una soluzione di supporto remoto facile da usare che offre un supporto multipiattaforma e permette di risolvere rapidamente i problemi. Migliora l'efficienza e la soddisfazione dei clienti con connessioni veloci, sicure e affidabili.

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Remote Support - SOS

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21 €/ Licenza utente mese / concorrente

Fatturazione annuale a 244 € o 369 € per utente simultaneo

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  • Accedi a computer e dispositivi mobili illimitati su richiesta tramite un codice di sessione
  • Controlla e supporta da remoto endpoint gestiti con o senza la presenza di un utente finale
    • Opzione 1: Ottenere 10 computer gestiti per licenza utente
    • Opzione 2: Ottenere 300 computer gestiti per licenza utente
    • Ogni licenza dà accesso a ulteriori computer gestiti, fino a 1.200. Ad esempio, per l'opzione 2:
      • 1 licenza: 300 computer gestiti
      • 2 licenze: 600 computer gestiti
      • 3 licenze: 900 computer gestiti
      • 4+ licenze: 1.200 computer gestiti
  • Aggiungi funzionalità di gestione degli endpoint per la gestione delle patch, il monitoraggio e la correzione in tempo reale
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    • Opzione 1: Ottenere 10 computer gestiti per licenza utente
    • Opzione 2: Ottenere 300 computer gestiti per licenza utente
    • Ogni licenza dà accesso a ulteriori computer gestiti, fino a 1.200. Ad esempio, per l'opzione 2:
      • 1 licenza: 300 computer gestiti
      • 2 licenze: 600 computer gestiti
      • 3 licenze: 900 computer gestiti
      • 4+ licenze: 1.200 computer gestiti
  • Aggiungi funzionalità di gestione degli endpoint per la gestione delle patch, il monitoraggio e la correzione in tempo reale

Remote Support - Enterprise

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Per i team che hanno bisogno di tutto in SOS Plus

  • Sicurezza migliorata con SSO, controlli di accesso granulari, whitelist IP e registrazione cloud
  • Supporto avanzato IT con service desk, accesso Android non supervisionata e API
  • Più di 1.200 dispositivi gestiti

Per i team che hanno bisogno di tutto in SOS Plus

  • Sicurezza migliorata con SSO, controlli di accesso granulari, whitelist IP e registrazione cloud
  • Supporto avanzato IT con service desk, accesso Android non supervisionata e API
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Autonomous Endpoint Management

Disponibile con le licenze di Remote Support.

Ulteriori informazioniRichiedi una dimostrazione

Gestisci, monitora e proteggi in modo efficiente ogni endpoint.

  • Automatizza la gestione delle patch e gli aggiornamenti software per semplificare le operazioni IT. 

  • Monitora lo stato del dispositivo in tempo reale, consentendo la risoluzione proattiva dei problemi.

  • Ottieni il controllo centralizzato su più endpoint, riducendo al minimo l'intervento manuale.

  • Monitora e gestisci l'inventario hardware e software su tutti gli endpoint per una visibilità completa.


Licenze flessibili e scalabili

Si adatta alle esigenze della tua organizzazione con opzioni di licenza flessibili. Scegli le licenze di accesso remoto per consentire ai lavoratori in remoto di accedere ai propri computer di lavoro e le licenze di supporto remoto per garantire al reparto IT il supporto e la gestione dei dispositivi.

Sei alla ricerca di prezzi per endpoint o dei nostri prodotti di supporto remoto legacy (Basic, Plus e Premium)?

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Confronto tra i piani

Caratteristiche del prodotto
SOSEnterprise
n° computer per licenza
Scegli da 10 a 300 computer
300
# utenti per licenza
10
10
Prestazioni elevate
Sicurezza robusta
Accesso supervisionato con codice di sessione
Assistenza supervisionata per dispositivi iOS e Android
Riavvio e riconnessione della sessione
Passa ad essere amministratore
Branding personalizzato dell'app SOS
Integrazione Ticketing PSA e ITSM
  • n° computer per licenza: Scegli da 10 a 300 computer
  • # utenti per licenza : 10
  • Prestazioni elevate
  • Sicurezza robusta
  • Accesso supervisionato con codice di sessione
  • Assistenza supervisionata per dispositivi iOS e Android
  • Riavvio e riconnessione della sessione
  • Passa ad essere amministratore
  • Branding personalizzato dell'app SOS
  • Integrazione Ticketing PSA e ITSM
  • Più tecnici (fino a 3) in un'unica sessione di supporto
  • Chatta
  • Chiamata vocale durante la sessione
  • Trasferimento di file (con copia e incolla e drag and drop)
  • Registrazione sessione
  • Monitor molti-a-molti
  • Condividi lo schermo tramite link web
  • Gestione dei ruoli e degli accessi degli utenti
  • Raggruppamento di utenti e computer
  • Splashtop Antivirus con il componente aggiuntivo Bitdefender
  • Licenze di accesso remoto per gli utenti finali
  • Informazioni gratuite sulle vulnerabilità
  • NOVITÀ! Componente aggiuntivo per la gestione autonoma degli endpoint
  • Azioni in background
  • Funzionalità di sicurezza avanzate come SSO, registrazione SIEM, whitelist IP, registrazione delle sessioni cloud e altro ancora.
  • Accesso Android non supervisionato
  • Flusso di lavoro avanzato del service desk
  • Possibilità di aggiungere Splashtop Augmented Reality e Splashtop Connector

Caratteristiche principali del Remote Support

Seleziona le schede per conoscere le principali funzionalità di ogni piano

Il supporto remoto SOS include le seguenti funzioni:

Blue icon of a computer monitor connected to a network with a padlock symbol, representing computer or network security and data protection.

Controllo remoto per dispositivi gestiti

Ottieni l'accesso remoto ai computer Windows, Mac e Linux istantaneamente da qualsiasi dispositivo, con o senza la presenza di un utente.

Blue icon showing a password entry field with three dots and a clock symbol in front, suggesting time-based password or timed authentication.

Supporto OnDemand

Offri un supporto rapido e ad hoc agli utenti finali su computer e dispositivi mobili tramite un codice di sessione, evitando l'uso di un agente preinstallato.

Chat icon

Chatta

Chatta con l'utente sul computer remoto durante una sessione o all'esterno di una sessione.

Connected dots icon

Integrazione con Ticketing e ITSM

Si integra con le principali soluzioni di assistenza clienti PSA e ITSM, tra cui Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira e Microsoft Teams.

Elevate to admin icon

Passa ad essere amministratore

Aumenta il privilegio di sessione ad amministratore quando accedi a una sessione utente standard di Windows per interagire con l'UAC, eseguire operazioni di livello amministratore e supportare il riavvio e la riconnessione.

Two users remoting into one computer icon

Più tecnici in un'unica sessione di supporto

Fino a tre tecnici possono connettersi e collaborare alla stessa sessione di assistenza (richiede un abbonamento multilicenza).

Voice call icon

Chiamata vocale

Rendi le tue sessioni di assistenza più efficienti con le chiamate vocali in sessione, che offrono agli utenti un ulteriore modo di comunicare durante le sessioni di supporto remoto.

A blue outline of an eye is centered on a graph-like background, with one arrow pointing upward and to the right, suggesting vision, view, or data visualization.

Informazioni gratuite sulle vulnerabilità

Ottieni visibilità sulle CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) e sulle KEV (Known Exploited Vulnerabilities), nonché informazioni dettagliate basate sull'intelligenza artificiale per dare priorità alle vulnerabilità da correggere.

A blue icon showing two squares connected by a winding line with arrows at each end, indicating a process or workflow between the two squares on a light background.

Azioni in background

Accedi agli strumenti di sistema come il task manager, l'editor del registro, il gestore dei dispositivi, il gestore dei servizi e il comando remoto senza interrompere l'utente finale.

Endpoint Monitoring and Management icon

Gestione autonoma degli endpoint (componente aggiuntivo)

Monitora, gestisci e aggiorna i dispositivi in modo efficiente con la gestione delle patch in tempo reale, la distribuzione del software, gli approfondimenti su dashboard, i criteri e molto altro ancora, tutto dalla console di Splashtop. Ulteriori informazioni

Il supporto remoto Enterprise include tutte le funzioni di SOS, oltre a:

Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

Funzioni di sicurezza avanzate

Grazie a funzioni come 2FA, MFA per gli endpoint, registrazione delle sessioni e crittografia E2E, i team IT hanno il controllo totale sulla sicurezza dell'accesso remoto.

Unattended Android access icon

Accesso Android automatico

Assisti e controlla in remoto i dispositivi Android dal tuo PC (Windows o Mac), iOS o Android, anche senza la presenza di un utente finale. Puoi controllare in remoto i telefoni e i tablet Android dal tuo computer per completare.

Blue line drawing of a headset with a microphone, representing customer support or a call center.

Flusso di lavoro avanzato per il service desk

Fornisci un'assistenza on-demand avanzata con il raggruppamento dei tecnici, la gestione dei canali di assistenza e i link per gli inviti, le richieste di assistenza tramite SOS Call e widget webform, l'instradamento delle sessioni e altro ancora

Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

Realtà aumentata (componente aggiuntivo)

Collegati a siti fuori sede e risolvi i problemi in diretta con la condivisione della telecamera e le annotazioni AR. Aggiungi questa funzionalità con il componente aggiuntivo di Splashtop Enterprise per la realtà aumentata.

Blue icon of a USB cable with two connectors, one on each end, depicted on a light gray background.

Connettore Splashtop (componente aggiuntivo)

Collega in modo sicuro le connessioni RDP, VNC e SSH a computer e server Windows evitando di usare VPN o di installare appositi software per l'accesso remoto. Aggiungi il connettore Splashtop al tuo abbonamento Splashtop Enterprise.

La soluzione di accesso remoto più votata in assoluto

Soluzione apprezzata dai team IT e dalle aziende di tutto il mondo perché garantisce un'assistenza sicura, veloce e affidabile che migliora la produttività, l'efficienza e la soddisfazione degli utenti.

Inizia
Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


Dai nostri clienti soddisfatti

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Un peso incredibile dalle mie spalle

"Per tutte le organizzazioni che cercano una soluzione di desktop remoto facilmente amministrabile, magari per l'accesso remoto dei dipendenti o per il supporto remoto dell'IT, direi di non cercare oltre Splashtop."

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Recensione verificata

Amministratore Information Technology - Governo

Dai nostri clienti soddisfatti

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Semplicemente il migliore

"Tra tutti i software di supporto remoto che ho utilizzato, questo è il più facile e affidabile da usare. Possiamo accedere facilmente ai computer e svolgere tutto il lavoro necessario, oltre a supportare tutti i dispositivi utilizzati dai clienti, compresi Windows, Mac OS e Linux."

Leggi la recensione
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Recensione verificata

Direttore Information Technology - Società di intrattenimento

Dai nostri clienti soddisfatti

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Strumento affidabile e veloce per supportare i clienti

"L'accesso non supervisionato è abbastanza rapido e semplice per gli utenti finali che hanno poca o nessuna esperienza nell'uso dei computer. Una volta collegato, il software è semplice ma sufficientemente robusto per svolgere tutte le funzioni necessarie. È diventato un'ancora di salvezza per la nostra azienda e viene utilizzato costantemente."

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Treldon H.

Responsabile dell'assistenza prodotti, Piccole imprese

Dai nostri clienti soddisfatti

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Il miglior prodotto che ho utilizzato per il supporto remoto

"Uso Splashtop Remote Support da quasi dieci anni. Il software ha costantemente apportato miglioramenti che dimostrano la comprensione delle esigenze delle PMI e dei fornitori di servizi. L'implementazione non ha creato problemi."

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David M.

Direttore Information Technology, Mercato medio (51-1000 emp.)

Dai nostri clienti soddisfatti

"Ho iniziato a usare Splashtop e mi ha davvero stupito la qualità del prodotto e delle connessioni. Mi è sembrato logico disfarmi del mio abbonamento a TeamViewer, molto più costoso, per passare a Splashtop. Fa tutto ciò di cui ho bisogno senza spendere una fortuna. Alcuni dei miei colleghi utilizzano Splashtop da anni e lo adorano."

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Todd Lincoln

Direttore, TML Consulting

Dai nostri clienti soddisfatti

"Splashtop è facile sia per il personale di assistenza che per gli utenti assistiti. È semplice da installare ed è dotato di un'interfaccia utente intuitiva. Secondo la mia esperienza, il rendering dello schermo è velocissimo rispetto a AnyDesk e TeamViewer."

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Alan Adler

Proprietario, Standout Designs

Dai nostri clienti soddisfatti

"Splashtop offre tutto ciò che serve in un'applicazione di assistenza on-demand. È facile da usare per i nostri clienti e il prezzo è imbattibile. Lo consigliamo vivamente!"

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Colin Pearce

Fondatore, Inderly

Dai nostri clienti soddisfatti

"Avendo usato altri, LogMeIn, TeamViewer, ecc., Ho trovato Splashtop per essere il più veloce e affidabile. Le persone che supportiamo trovano anche loro che il software di supporto è tra i più facili da usare e funziona solo."

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Michael Tott

Fore Computers

Dai nostri clienti soddisfatti

"Devo dire che sono estremamente colpito dalla linea di prodotti Splashtop. Questo è di gran lunga il miglior valore in termini di assistenza remota/accesso remoto. Adoro la semplicità e l'affidabilità e anche i miei clienti ne sono entusiasti. Prodotto eccezionale."

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Steven Levin

Imagine Networks

Dai nostri clienti soddisfatti

"Ho usato TeamViewer e LogMeIn per il supporto remoto per anni. Poi è arrivato Splashtop ed è più veloce ed economico. Interfaccia utente semplice, molto efficiente e un OTTIMO SUPPORTO CLIENTI!"

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Nick Kapinakis

Integrated Intellinet Quality Systems

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio e PEER INSIGHTS è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale. Tutti i diritti riservati. I contenuti del Gartner Peer Insights sono costituiti dalle opinioni dei singoli utenti finali in base alle loro esperienze personali e non devono essere interpretati come dichiarazioni di fatto, né rappresentano le opinioni di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non avalla alcun fornitore, prodotto o servizio descritto in questo contenuto né fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito a questo contenuto, circa la sua accuratezza o completezza, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

Protezione e sicurezza avanzata dei dati

Sicurezza di livello superiore per un nuovo livello di tranquillità.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Infrastruttura sicura

    L'hosting sicuro in cloud e on-premise, con rilevamento delle intrusioni 24/7 e certificazioni SOC 2 e 3, garantisce la protezione di computer, utenti e dati.

    Ulteriori informazioni
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Funzioni di sicurezza avanzate

    Grazie a funzioni come 2FA, MFA per gli endpoint, registrazione delle sessioni e crittografia E2E, i team IT hanno il controllo totale sulla sicurezza dell'accesso remoto.

    Ulteriori informazioni
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Standard e conformità

    La costante attenzione al rispetto dei più elevati standard di privacy e sicurezza (come ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) garantisce il rispetto della sicurezza e della conformità.

    Ulteriori informazioni

Domande frequenti

Che cos'è un tecnico/utente simultaneo?
Qual è la differenza tra le licenze di accesso e supporto remoto?
Che cos'è il supporto supervisionato e quello non supervisionato?
A quanti computer o dispositivi posso accedere contemporaneamente?
Due persone possono accedere contemporaneamente a un computer remoto?
Come posso usufruire delle funzionalità di gestione degli endpoint?
Dove posso scaricare Splashtop?
Come posso effettuare un upgrade o un'aggiunta a un abbonamento esistente?
Offrite abbonamenti mensili?
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