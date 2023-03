Miglior software per desktop remoto del 2023 – Splashtop

Usa Splashtop per accedere in remoto a qualsiasi computer da un Mac e per accedere ai computer Mac da un altro computer, tablet o smartphone. Splashtop è pienamente compatibile con Mac e offre una suite completa di funzioni, come il trasferimento di file, l'audio remoto e molto altro ancora, oltre a connessioni remote veloci e sicure. Scopri di più su Splashtop desktop remoto per Mac.