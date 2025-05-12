Miglior software per desktop remoto del 2023 – Splashtop

Soluzioni software affidabili per desktop remoto
Software di desktop remoto veloce, sicuro e facile da usare
Controllo remoto ininterrotto con il software per desktop remoto di Splashtop
Esperienza di lavoro da qualsiasi luogo
Lavora proprio come faresti se fossi alla tua scrivania con connessioni ultra veloci, supporto per lo streaming 4K e un'interfaccia intuitiva.
Accessibilità istantanea di file e app
Accedi a file, dati e app che richiedono molte risorse in tempo reale, senza caricare, sincronizzare o trasferire nulla.
Prestazioni affidabili per ogni flusso di lavoro
Crea, progetta, modifica, collabora o gestisci i tuoi progetti con immagini nitide, audio chiaro e input reattivi durante le sessioni di lavoro a distanza, con tutta la coerenza che serve ai tuoi flussi di lavoro.
Connessioni sicure
Proteggi i dati e l'accesso con una sicurezza di livello aziendale che include crittografia a 256 bit, autenticazione a più fattori (MFA), Single Sign-On (SSO), controlli di accesso granulari e registrazione delle sessioni per soddisfare gli standard di conformità come ISO 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA e altri ancora.
Semplifica le operazioni in tutti i settori con il software per desktop remoto
Il software per desktop remoto è un punto di svolta per le aziende di vari settori, perché offre un modo semplice per accedere, gestire e supportare computer e reti da qualsiasi luogo, migliorando l'efficienza operativa e la flessibilità. Dalla sanità alla finanza, dalla produzione alla vendita al dettaglio e all'istruzione, le soluzioni di supporto e desktop remoto come Splashtop consentono alle organizzazioni di semplificare le loro operazioni, ridurre i costi e migliorare la collaborazione.
Sfruttando la potenza dell'accesso remoto, le aziende possono garantire che i team rimangano produttivi e sicuri, ovunque lavorino.
Casi d'uso del desktop remoto
Permetti ai tuoi dipendenti di accedere ai computer di lavoro da qualsiasi luogo con Splashtop. Non dovrai preoccuparti di trasferire i dati nel cloud o di investire in licenze hardware o software aggiuntive.
I dipendenti potranno collegarsi in remoto ai loro computer di lavoro, accedere ai loro file ed eseguire le applicazioni di cui hanno bisogno. I dati della tua azienda saranno al sicuro perché Splashtop offre connessioni remote estremamente sicure e dispone di numerose funzioni di sicurezza integrate.
Desktop remoto da qualsiasi dispositivo
Se stai utilizzando un PC Windows, un Mac, un dispositivo iOS (iPhone e iPad) o Android , un computer Linux o persino un Chromebook, Splashtop offre un'esperienza di accesso remoto fluida e sicura.
Vantaggi principali di Splashtop Remote Desktop
Supporto multipiattaforma
Accedi in remoto ai tuoi computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Splashtop funziona senza problemi su tutti i sistemi operativi e su laptop, tablet e dispositivi mobili.
Funzioni di produttività in sessione
Semplifica le attività quotidiane e aumenta la produttività controllando il tuo desktop da remoto. Trasferimento di file con il drag-and-drop, chat, riattivazione remota, multi-monitor, stampa remota e molto altro.
Connessioni ad alte prestazioni
Gli utenti possono accedere alle postazioni di lavoro ad alta intensità di risorse da remoto proprio come se fossero alla loro scrivania. Lo streaming 4K fino a 60fps e la bassa latenza offrono agli utenti una connessione al desktop remoto di altissimo livello.
Sicuro e conforme
Tra connessioni crittografate, opzioni password multilivello, autenticazione a due fattori e altre funzionalità di sicurezza, i tuoi dati sono al sicuro. Ulteriori informazioni sulla sicurezza di Splashtop.
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Cosa rende Splashtop la migliore soluzione di desktop remoto?
- Utilizzo facile e intuitivo
- Dispone di tutte le funzioni più importanti
- Un servizio clienti davvero affidabile
- Sicurezza leader del settore
Dai nostri clienti soddisfatti
GoToMyPC registrava una grande quantità di sessioni interrotte, per tutti i nostri utenti. Splashtop non ha questo problema. Gli utenti lo trovano intuitivo da usare e apprezzano la rapidità con cui si effettua la sessione di controllo remoto.
Brent Cole at Altitude Health Services
Dai nostri clienti soddisfatti
Ho sostituito LogMeIn Pro con Splashtop perché stavo riscontrando problemi di affidabilità e il supporto clienti di LogMeIn non sembrava affatto disposto a risolvere il problema. Ho provato circa sei alternative e Splashtop e TeamViewer sono stati di gran lunga i migliori. Tuttavia, TeamViewer costa di più e Splashtop si è rivelato il migliore in termini di funzionalità, a fronte di un prezzo molto più conveniente.
Simon White, CTO and Founder of TheYachtMarket.com
Recensioni dei clienti di TrustRadius: l'app Splashtop per il desktop remoto è la numero 1
Perché scegliere Splashtop?
Splashtop offre un'esperienza di desktop remoto veloce, sicura e senza problemi, pensata per professionisti, team e aziende. Ecco perché Splashtop si distingue:
Prestazioni ineguagliabili: sfrutta la bassissima latenza, lo streaming 4K e la reattività del controllo remoto, per un'esperienza di lavoro a distanza fluida come se lavorassi di persona.
Sicurezza di livello aziendale: proteggi i tuoi dati con crittografia leader del settore, autenticazione a più fattori e controlli degli accessi avanzati.
Accesso da qualsiasi dispositivo: lavora senza problemi dal tuo computer, tablet o smartphone senza limitazioni.
Accesso continuo a file e app: apri, modifica e gestisci i file sul tuo computer remoto all'istante, senza bisogno di caricamenti su cloud o trasferimenti di e-mail.
Potente lavoro da remoto e supporto IT: che tu stia lavorando da remoto o fornendo supporto IT, Splashtop offre strumenti robusti come il riavvio remoto, il trasferimento di file e la registrazione delle sessioni.
Conveniente e scalabile: ottieni un accesso remoto premium senza i costi elevati di concorrenti come TeamViewer o LogMeIn.
Splashtop rende il lavoro a distanza più facile, più veloce e più sicuro, in modo che tu possa concentrarti sul lavoro da svolgere.