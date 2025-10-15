Prodotti Splashtop
Soluzioni sicure e ad alte prestazioni per l'accesso e il supporto remoto, la gestione degli endpoint e la sicurezza per privati, team, IT e aziende.
Lavoro e accesso da remoto
Splashtop Remote Access
Accedi ai tuoi computer in modo sicuro e con prestazioni elevate da qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi. Lavora da remoto proprio come faresti di persona. Precedentemente chiamato Business Access.
Splashtop Enterprise Remote Access
Accesso e supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata. Disponibile on-premise
IT e supporto remoto
Splashtop Remote Support
Supporta a distanza computer e dispositivi mobili con una soluzione di supporto remoto IT sicura, facile da usare, non supervisionata e on-demand. Anche noto come Splashtop SOS. Componente aggiuntivo per la gestione degli endpoint disponibile.
Splashtop Enterprise Remote Support
Soluzione di supporto e accesso remoto di livello aziendale con sicurezza e gestibilità avanzate. È disponibile un componente aggiuntivo per la gestione degli endpoint e una versione On-Prem.
Gestione e sicurezza degli endpoint
Autonomous Endpoint Management
Monitora, gestisci e aggiorna i dispositivi in modo efficiente con la gestione delle patch in tempo reale, la gestione del software, la distribuzione del software, gli approfondimenti della dashboard, i criteri e molto altro ancora.
Splashtop Antivirus
La soluzione antivirus Splashtop, basata su Bitdefender, protegge i tuoi endpoint Windows e Mac da varie minacce. L'implementazione e la gestione dei criteri all'interno di Splashtop avvengono senza soluzione di continuità.
Rilevamento degli endpoint e risposta (EDR)
Rilevamento avanzato degli endpoint e risposta per identificare, analizzare e rispondere alle minacce in tempo reale, per garantire una protezione solida alla tua organizzazione. Le opzioni includono Bitdefender GravityZone, SentinelOne Singularity Complete e CrowdStrike Falcon.
Rilevamento e risposta gestiti (MDR)
Rafforza le tue difese con i servizi di Bitdefender, SentinelOne o CrowdStrike, che associano tecnologia e competenze pratiche in materia di sicurezza per monitorare, rilevare e rispondere alle minacce per conto tuo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.
accesso sicuro
Sicurezza Wi-Fi di Foxpass
La nostra soluzione pronta all'uso consente ai team IT e di ingegneria di utilizzare un controllo degli accessi avanzato in pochi minuti.
Splashtop Secure Workspace
Lavora senza problemi ovunque grazie all'accesso sicuro, alla gestione completa delle identità e alle connessioni senza VPN su tutti i dispositivi.
Prodotti per l'istruzione
Splashtop Enterprise per l'istruzione
Migliora l'esperienza di apprendimento a distanza e di persona con soluzioni per studenti e insegnanti. Aiuta i team IT con il supporto remoto e la gestione degli endpoint.
Splashtop Classroom
Software per la condivisione dello schermo e l'annotazione che consente agli insegnanti di coinvolgere tutta la classe.
Mirroring360
Esegui il mirroring degli schermi del dispositivo sul tuo PC Windows o Mac.