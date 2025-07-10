Informazioni su Splashtop
La nostra storia, i nostri valori e il modo in cui i nostri clienti determinano tutto ciò che facciamo
Chi Siamo
Siamo leader nell'accesso e nel supporto remoto sicuro. Offriamo un'esperienza diretta di cui gli utenti hanno bisogno, con una sicurezza di cui l'IT può fidarsi.
Che cos'è un'esperienza diretta? A differenza delle complicate soluzioni di accesso remoto, i nostri prodotti sono veloci, semplici e sicuri, come se ci si trovasse davanti al proprio computer di lavoro, mentre invece ci si può trovare ovunque e su qualsiasi dispositivo. Le nostre soluzioni offrono prestazioni elevate con qualità 4K a 60fps, funzioni di sicurezza e conformità avanzate, un'unica applicazione per l'accesso e l'assistenza su tutti i sistemi operativi, compresi Windows e Mac, e un'assistenza globale con accesso diretto a un esperto.
30+ milioniUtenti
800+ milionisessioni
2000+ Recensioni a 5 stelle
Più di un miliardo di dollariValutazione
Cosa apprezziamo
Accontentare i nostri clienti, in tutto il mondo
Ascoltare le opinioni dei clienti e agire di conseguenza ci spinge a fare tutto ciò che facciamo. Questo si riflette nelle nostre oltre 2.000 recensioni a 5 stelle.
Consegna del miglior rapporto qualità/prezzo
Offriamo le nostre soluzioni migliori della categoria a prezzi competitivi. Le nostre tariffe di abbonamento, chiare, coerenti e stabili, sono prive di condizioni nascoste e di sorprese.
Concentrarsi su sicurezza e conformità
Splashtop rispetta e supporta gli standard e le normative di sicurezza più recenti, tra cui ISO/IEC 27001, RGPD, HIPAA, SOC 2 e PCI. Il nostro Security Advisory Council è alla base dei nostri obiettivi di sicurezza e conformità sempre più rigorosi.
Fornire esperienze utente affidabili e performanti
La pluripremiata affidabilità e le prestazioni dei nostri prodotti sono direttamente collegate alla capacità dei nostri clienti di raggiungere i loro obiettivi nel lavoro, a scuola o nel divertimento.
Come si sono conosciuti i fondatori
L'azienda, ora nota come Splashtop, è stata fondata nel 2006. Tuttavia, la storia di Splashtop è iniziata più di 15 anni prima. È stato allora che i quattro fondatori dell'azienda - Mark Lee, Robert Ha, Thomas Deng e Philip Sheu - si sono incontrati al Massachusetts Institute of Technology (MIT) come studenti universitari di ingegneria elettrica e informatica.
I quattro sono nati a Taiwan e cresciuti in California, in famiglie di immigrati taiwanesi. Hanno formato un gruppo affiatato che ha sposato il credo del MIT, ovvero "lavorare sodo e giocare con impegno".
Nasce lo spirito imprenditoriale
Mark, in particolare, ha sempre avuto un'inclinazione per l'imprenditoria. Il MIT promuoveva l'imprenditorialità e Mark convinse gli altri a partecipare con un piano aziendale a quello che allora era un concorso di imprenditorialità da 10.000 dollari (ora è un concorso da 100.000 dollari).Il suo piano aziendale è arrivato in finale.
Dopo aver lasciato il MIT, i quattro hanno seguito percorsi professionali diversi. Mark ha lavorato per Intel in Arizona e California; Thomas ha lavorato per Motorola in Florida e per Intel in California; Phil ha lavorato per HP in California e Oregon; Robert si è trasferito a New York per lavorare a Wall Street. Tuttavia, il gruppo è rimasto in contatto e ha parlato spesso di creare un'azienda in comune.
La prima azienda dei fondatori: OSA Technologies
Nel 2000, i cofondatori hanno costituito OSA Technologies. Questa organizzazione ha realizzato software e firmware per l'interfaccia di gestione intelligente della piattaforma (IPMI).
OSA ha raccolto un totale di 20 milioni di dollari da Intel, Dell, Quanta, Foxconn, UMC, Storm Ventures, Sycamore Ventures e altri. Con sedi a San Jose, Shanghai e Taipei, OSA ha fornito i suoi prodotti a fornitori di server tra cui Microsoft, Intel, Dell, HP e IBM. Nel 2004, è stata acquisita da Avocent per 100 milioni di dollari.
Gli inizi di Splashtop
I quattro fondatori hanno assunto incarichi presso Avocent per un paio d'anni. Nel 2006 decisero di fondare insieme un'altra azienda. Originariamente chiamata DeviceVM, l'azienda fu poi ribattezzata con il nome del suo primo prodotto: Splashtop.
Con l'obiettivo di offrire un'esperienza d'uso di internet più semplice e veloce, DeviceVM ha lanciato il primo sistema operativo (OS) browser instant-on, adottato da Asus, Acer, HP, Dell, Lenovo, LG, Sony e altri. Il browser OS è stato distribuito su oltre 300 milioni di PC su tutte le principali piattaforme di PC e netbook. È stato tra i precursori dei Chromebook di Google. Il browser OS istantaneo DeviceVM ha vinto il premio "Best of CES" nel 2009.
Per una nuova direzione
Nel 2010, l'azienda si è resa conto che i PC stavano perdendo terreno tra le piattaforme informatiche principali e che la loro direzione di mercato non sarebbe stata sostenibile o scalabile in futuro. Al contrario, l'azienda ha intrapreso una nuova direzione, sfruttando la sua esperienza primaria nella fornitura di prodotti software ad alte prestazioni che migliorassero l'esperienza dei consumatori nel campo dell'informatica.
Splashtop si orienta verso la sicurezza dell'accesso e del supporto remoto
Ci siamo concentrati prima sul gioco in mobilità da remoto e poi su un'attività più generalizzata di supporto informatico e remoto. Da allora, ci siamo affermati come leader mondiale nella realizzazione di un accesso facile, sicuro e ad alte prestazioni alle risorse informatiche necessarie per il lavoro, l'apprendimento, il gioco e l'assistenza IT, ovunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.
Spirito di squadra e impegno di tipo familiare
Il team che oggi gestisce Splashtop è lo stesso che fondò l'azienda nel 2006. E sono ancora tutti amici. Uno dei loro investitori di lunga data ha indicato la grinta e la resilienza del gruppo come una delle "superpotenze" alla base del successo di Splashtop. La storia e i valori condivisi dai fondatori sono in gran parte responsabili della cultura di Splashtop, caratterizzata da spirito di collaborazione familiare, trasparenza e impegno appassionato nel soddisfare i clienti.
Splashtop raggiunge lo status di Unicorn
Tra il 2006 e il 2010, Splashtop ha raccolto un totale di 49 milioni di dollari in finanziamenti con capitali di rischio in quattro round, da investitori quali Storm Ventures, DFJ DragonFund, New Enterprise Associates (NEA) e Sapphire Ventures. Nel gennaio 2021, l'azienda ha annunciato un nuovo investimento di oltre 50 milioni di dollari - pilotato da Sapphire Ventures e comprendente gli altri tre investitori di lunga data - che ha portato il valore dell'azienda a superare la soglia di unicorno di 1 miliardo di dollari.