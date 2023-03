Informazioni su Splashtop

Mark, in particolare, ha sempre avuto un'inclinazione per l'imprenditoria. Il MIT promuoveva l'imprenditorialità e Mark convinse gli altri a partecipare con un piano aziendale a quello che allora era un concorso di imprenditorialità da 10.000 dollari (ora è un concorso da 100.000 dollari).Il suo piano aziendale è arrivato in finale.

Dopo aver lasciato il MIT, i quattro hanno seguito percorsi professionali diversi. Mark ha lavorato per Intel in Arizona e California; Thomas ha lavorato per Motorola in Florida e per Intel in California; Phil ha lavorato per HP in California e Oregon; Robert si è trasferito a New York per lavorare a Wall Street. Tuttavia, il gruppo è rimasto in contatto e ha parlato spesso di creare un'azienda in comune.