Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Four men standing side by side, smiling at the camera, with their arms around each other. They are wearing light-colored, button-up shirts and dark pants, and are posing in front of a plain, brown background.

Informazioni su Splashtop

La nostra storia, i nostri valori e il modo in cui i nostri clienti determinano tutto ciò che facciamo

Prova gratuitaScopri tutti i prodotti
Man wearing a buttoned t-shirt is engaged in an article discussing why thousands of users have switched to Splashtop

Chi Siamo

Siamo leader nell'accesso e nel supporto remoto sicuro. Offriamo un'esperienza diretta di cui gli utenti hanno bisogno, con una sicurezza di cui l'IT può fidarsi.

Che cos'è un'esperienza diretta? A differenza delle complicate soluzioni di accesso remoto, i nostri prodotti sono veloci, semplici e sicuri, come se ci si trovasse davanti al proprio computer di lavoro, mentre invece ci si può trovare ovunque e su qualsiasi dispositivo. Le nostre soluzioni offrono prestazioni elevate con qualità 4K a 60fps, funzioni di sicurezza e conformità avanzate, un'unica applicazione per l'accesso e l'assistenza su tutti i sistemi operativi, compresi Windows e Mac, e un'assistenza globale con accesso diretto a un esperto.

Contattaci
Splashtop Brand Video
Splashtop Brand Video


30+ milioniUtenti

800+ milionisessioni

2000+ Recensioni a 5 stelle

Più di un miliardo di dollariValutazione

Cosa apprezziamo

  • Accontentare i nostri clienti, in tutto il mondo

    Ascoltare le opinioni dei clienti e agire di conseguenza ci spinge a fare tutto ciò che facciamo. Questo si riflette nelle nostre oltre 2.000 recensioni a 5 stelle.

  • Consegna del miglior rapporto qualità/prezzo

    Offriamo le nostre soluzioni migliori della categoria a prezzi competitivi. Le nostre tariffe di abbonamento, chiare, coerenti e stabili, sono prive di condizioni nascoste e di sorprese.

  • Concentrarsi su sicurezza e conformità

    Splashtop rispetta e supporta gli standard e le normative di sicurezza più recenti, tra cui ISO/IEC 27001, RGPD, HIPAA, SOC 2 e PCI. Il nostro Security Advisory Council è alla base dei nostri obiettivi di sicurezza e conformità sempre più rigorosi.

  • Fornire esperienze utente affidabili e performanti

    La pluripremiata affidabilità e le prestazioni dei nostri prodotti sono direttamente collegate alla capacità dei nostri clienti di raggiungere i loro obiettivi nel lavoro, a scuola o nel divertimento.

Founders of Splashtop

Come si sono conosciuti i fondatori

L'azienda, ora nota come Splashtop, è stata fondata nel 2006. Tuttavia, la storia di Splashtop è iniziata più di 15 anni prima. È stato allora che i quattro fondatori dell'azienda - Mark Lee, Robert Ha, Thomas Deng e Philip Sheu - si sono incontrati al Massachusetts Institute of Technology (MIT) come studenti universitari di ingegneria elettrica e informatica.

I quattro sono nati a Taiwan e cresciuti in California, in famiglie di immigrati taiwanesi. Hanno formato un gruppo affiatato che ha sposato il credo del MIT, ovvero "lavorare sodo e giocare con impegno".

MIT's iconic Great Dome illuminated at dusk

Nasce lo spirito imprenditoriale

Mark, in particolare, ha sempre avuto un'inclinazione per l'imprenditoria. Il MIT promuoveva l'imprenditorialità e Mark convinse gli altri a partecipare con un piano aziendale a quello che allora era un concorso di imprenditorialità da 10.000 dollari (ora è un concorso da 100.000 dollari).Il suo piano aziendale è arrivato in finale.

Dopo aver lasciato il MIT, i quattro hanno seguito percorsi professionali diversi. Mark ha lavorato per Intel in Arizona e California; Thomas ha lavorato per Motorola in Florida e per Intel in California; Phil ha lavorato per HP in California e Oregon; Robert si è trasferito a New York per lavorare a Wall Street. Tuttavia, il gruppo è rimasto in contatto e ha parlato spesso di creare un'azienda in comune.

Mark Lee, Splashtop founder, with laptops running Splashtop software

La prima azienda dei fondatori: OSA Technologies

Nel 2000, i cofondatori hanno costituito OSA Technologies. Questa organizzazione ha realizzato software e firmware per l'interfaccia di gestione intelligente della piattaforma (IPMI).

OSA ha raccolto un totale di 20 milioni di dollari da Intel, Dell, Quanta, Foxconn, UMC, Storm Ventures, Sycamore Ventures e altri. Con sedi a San Jose, Shanghai e Taipei, OSA ha fornito i suoi prodotti a fornitori di server tra cui Microsoft, Intel, Dell, HP e IBM. Nel 2004, è stata acquisita da Avocent per 100 milioni di dollari.

Splashtop's founders Mark Lee, Robert Ha, Thomas Deng, and Philip Sheu standing together

Gli inizi di Splashtop

I quattro fondatori hanno assunto incarichi presso Avocent per un paio d'anni. Nel 2006 decisero di fondare insieme un'altra azienda. Originariamente chiamata DeviceVM, l'azienda fu poi ribattezzata con il nome del suo primo prodotto: Splashtop.

Con l'obiettivo di offrire un'esperienza d'uso di internet più semplice e veloce, DeviceVM ha lanciato il primo sistema operativo (OS) browser instant-on, adottato da Asus, Acer, HP, Dell, Lenovo, LG, Sony e altri. Il browser OS è stato distribuito su oltre 300 milioni di PC su tutte le principali piattaforme di PC e netbook. È stato tra i precursori dei Chromebook di Google. Il browser OS istantaneo DeviceVM ha vinto il premio "Best of CES" nel 2009.

Splashtop team recognized at PCWorld event for innovation

Per una nuova direzione

Nel 2010, l'azienda si è resa conto che i PC stavano perdendo terreno tra le piattaforme informatiche principali e che la loro direzione di mercato non sarebbe stata sostenibile o scalabile in futuro. Al contrario, l'azienda ha intrapreso una nuova direzione, sfruttando la sua esperienza primaria nella fornitura di prodotti software ad alte prestazioni che migliorassero l'esperienza dei consumatori nel campo dell'informatica.

Splashtop team presenting #1 iPad app at tech expo

Splashtop si orienta verso la sicurezza dell'accesso e del supporto remoto

Ci siamo concentrati prima sul gioco in mobilità da remoto e poi su un'attività più generalizzata di supporto informatico e remoto. Da allora, ci siamo affermati come leader mondiale nella realizzazione di un accesso facile, sicuro e ad alte prestazioni alle risorse informatiche necessarie per il lavoro, l'apprendimento, il gioco e l'assistenza IT, ovunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Splashtop employees gathered together at a holiday party

Spirito di squadra e impegno di tipo familiare

Il team che oggi gestisce Splashtop è lo stesso che fondò l'azienda nel 2006. E sono ancora tutti amici. Uno dei loro investitori di lunga data ha indicato la grinta e la resilienza del gruppo come una delle "superpotenze" alla base del successo di Splashtop. La storia e i valori condivisi dai fondatori sono in gran parte responsabili della cultura di Splashtop, caratterizzata da spirito di collaborazione familiare, trasparenza e impegno appassionato nel soddisfare i clienti.

Splashtop's hardworking team in Hangzhou, China.

Splashtop raggiunge lo status di Unicorn

Tra il 2006 e il 2010, Splashtop ha raccolto un totale di 49 milioni di dollari in finanziamenti con capitali di rischio in quattro round, da investitori quali Storm Ventures, DFJ DragonFund, New Enterprise Associates (NEA) e Sapphire Ventures. Nel gennaio 2021, l'azienda ha annunciato un nuovo investimento di oltre 50 milioni di dollari - pilotato da Sapphire Ventures e comprendente gli altri tre investitori di lunga data - che ha portato il valore dell'azienda a superare la soglia di unicorno di 1 miliardo di dollari.

Inizia con Splashtop

Prova gratuita

Scopri di più sui prodotti Splashtop

Ulteriori informazioni

Ti presentiamo il team di gestione

Ulteriori informazioni

Entra a far parte della nostra squadra in crescita

Ulteriori informazioni