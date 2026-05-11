Vai al contenuto principale
Torna a Splashtop
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Autonomous Endpoint Management for Modern IT
Autonomous Endpoint Management for Modern IT

Splashtop AEM: Automatizza, aggiorna e protegge ogni endpoint

Ottimizza le operazioni IT con automazione, visibilità in tempo reale e supporto remoto per mantenere gli endpoint sicuri, aggiornati e conformi da un'unica console.

Meno di 1 € per endpoint al mese.

Prova gratuitaAcquista ora

Soluzioni multiple.
Una Esperienza senza interruzioni.

Splashtop OS patch dashboard

Gestione delle Vulnerabilità e delle Patch in Tempo Reale

Individua, dai priorità e correggi le minacce prima che si ripercuotano sulla tua azienda.

  • Esegui scansioni continue su Windows e macOS per KEV di CISA, CVE e aggiornamenti software

  • Identifica e dai priorità alle vulnerabilità zero-day e ad alto rischio

  • Automatizza l'aggiornamento di OS e software di terze parti

  • Distribuisci patch tramite flussi di lavoro di patch basati su policy o su richiesta


Screenshot of the “SJC Servers Update” settings page, showing options for patching: update settings, scan schedule set to daily at 14:00, and manual approval for security updates.

Da Manuale ad Automatico

Elimina le attività ripetitive e libera le risorse IT.

  • Configura patching basato su policy con controllo delle versioni e anelli di aggiornamento

  • Attiva correzioni automatiche per problemi comuni

  • Pianifica attività su migliaia di endpoint su larga scala


A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

Sicurezza degli endpoint & conformità

Mantieni la postura di sicurezza, riduci il rischio e dimostra la conformità con standard come ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA e PCI senza aggiungere complessità.

  • Applicare le configurazioni e le politiche di sicurezza degli endpoint

  • Rileva e correggi gli endpoint non conformi

  • Mantieni dashboard pronte per l'audit e rapporti di inventario

  • Estendi la protezione con integrazioni antivirus e EDR


Man reading a case study titled Splashtop Remote Support Case Study with Midwest PROTECH

Risolvere i problemi più velocemente con l'assistenza remota

Passa dall'identificazione dei problemi alla loro risoluzione senza ritardi.

  • Accedi istantaneamente agli endpoint per investigare e risolvere i problemi

  • Risolvi problemi utilizzando strumenti in background senza interrompere gli utenti finali

  • Riduci il tempo di risoluzione ed elimina i passaggi manuali

  • Migliora l'esperienza di supporto per tecnici e utenti finali su diversi dispositivi


Ne basta uno

Sostituisci più prodotti puntuali con un'unica soluzione unificata.

  • Gestisci la gestione degli endpoint, l'assistenza remota, l'accesso e la sicurezza da un'unica console

  • Riduci i costi di licenza e manutenzione

  • Semplifica le operazioni con una singola piattaforma

  • Migliora la visibilità e il controllo nel tuo ambiente


Protezione e sicurezza avanzata dei dati

Sicurezza di livello superiore per un nuovo livello di tranquillità.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Infrastruttura sicura

    L'hosting sicuro in cloud e on-premise, con rilevamento delle intrusioni 24/7 e certificazioni SOC 2 e 3, garantisce la protezione di computer, utenti e dati.

    Ulteriori informazioni
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Funzioni di sicurezza avanzate

    Grazie a funzioni come 2FA, MFA per gli endpoint, registrazione delle sessioni e crittografia E2E, i team IT hanno il controllo totale sulla sicurezza dell'accesso remoto.

    Ulteriori informazioni
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Standard e conformità

    La costante attenzione al rispetto dei più elevati standard di privacy e sicurezza (come ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) garantisce il rispetto della sicurezza e della conformità.

    Ulteriori informazioni

Vuoi iniziare?

ContattaciRichiedi una dimostrazione