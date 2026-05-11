Splashtop AEM: Automatizza, aggiorna e protegge ogni endpoint
Ottimizza le operazioni IT con automazione, visibilità in tempo reale e supporto remoto per mantenere gli endpoint sicuri, aggiornati e conformi da un'unica console.
Meno di 1 € per endpoint al mese.
Soluzioni multiple.
Una Esperienza senza interruzioni.
Gestione delle Vulnerabilità e delle Patch in Tempo Reale
Individua, dai priorità e correggi le minacce prima che si ripercuotano sulla tua azienda.
Esegui scansioni continue su Windows e macOS per KEV di CISA, CVE e aggiornamenti software
Identifica e dai priorità alle vulnerabilità zero-day e ad alto rischio
Automatizza l'aggiornamento di OS e software di terze parti
Distribuisci patch tramite flussi di lavoro di patch basati su policy o su richiesta
Da Manuale ad Automatico
Elimina le attività ripetitive e libera le risorse IT.
Configura patching basato su policy con controllo delle versioni e anelli di aggiornamento
Attiva correzioni automatiche per problemi comuni
Pianifica attività su migliaia di endpoint su larga scala
Sicurezza degli endpoint & conformità
Mantieni la postura di sicurezza, riduci il rischio e dimostra la conformità con standard come ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA e PCI senza aggiungere complessità.
Applicare le configurazioni e le politiche di sicurezza degli endpoint
Rileva e correggi gli endpoint non conformi
Mantieni dashboard pronte per l'audit e rapporti di inventario
Estendi la protezione con integrazioni antivirus e EDR
Risolvere i problemi più velocemente con l'assistenza remota
Passa dall'identificazione dei problemi alla loro risoluzione senza ritardi.
Accedi istantaneamente agli endpoint per investigare e risolvere i problemi
Risolvi problemi utilizzando strumenti in background senza interrompere gli utenti finali
Riduci il tempo di risoluzione ed elimina i passaggi manuali
Migliora l'esperienza di supporto per tecnici e utenti finali su diversi dispositivi
Ne basta uno
Sostituisci più prodotti puntuali con un'unica soluzione unificata.
Gestisci la gestione degli endpoint, l'assistenza remota, l'accesso e la sicurezza da un'unica console
Riduci i costi di licenza e manutenzione
Semplifica le operazioni con una singola piattaforma
Migliora la visibilità e il controllo nel tuo ambiente
Protezione e sicurezza avanzata dei dati
Sicurezza di livello superiore per un nuovo livello di tranquillità.
Infrastruttura sicuraUlteriori informazioni
L'hosting sicuro in cloud e on-premise, con rilevamento delle intrusioni 24/7 e certificazioni SOC 2 e 3, garantisce la protezione di computer, utenti e dati.
Funzioni di sicurezza avanzateUlteriori informazioni
Grazie a funzioni come 2FA, MFA per gli endpoint, registrazione delle sessioni e crittografia E2E, i team IT hanno il controllo totale sulla sicurezza dell'accesso remoto.
Standard e conformitàUlteriori informazioni
La costante attenzione al rispetto dei più elevati standard di privacy e sicurezza (come ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) garantisce il rispetto della sicurezza e della conformità.