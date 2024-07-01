I migliori clienti sono quelli di Splashtop

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Dai nostri clienti soddisfatti

Splashtop ci consente di offrire supporto remoto a centinaia di clienti e, senza di esso, avremmo continuato a fare visite in loco per richieste che potevano essere svolte in remoto, con un conseguente reparto assistenza che avrebbe fruttato meno.

Darach Meade - Equipment Sales Manager, Munster Business Equipment

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Dai nostri clienti soddisfatti

A 48 ore dall'annuncio della possibilità per il personale di lavorare da casa, la procedura si è svolta nel modo più fluido e senza intoppi di quanto si potesse sperare.

Alistair Kell - Chief Information Officer, BDP

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