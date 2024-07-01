I migliori clienti sono quelli di Splashtop
Molte aziende e istituti scolastici di alto livello si affidano a Splashtop per l'accesso remoto e l'assistenza a distanza
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop ci consente di offrire supporto remoto a centinaia di clienti e, senza di esso, avremmo continuato a fare visite in loco per richieste che potevano essere svolte in remoto, con un conseguente reparto assistenza che avrebbe fruttato meno.
Darach Meade - Equipment Sales Manager, Munster Business Equipment
Dai nostri clienti soddisfatti
A 48 ore dall'annuncio della possibilità per il personale di lavorare da casa, la procedura si è svolta nel modo più fluido e senza intoppi di quanto si potesse sperare.
Alistair Kell - Chief Information Officer, BDP