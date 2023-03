Accesso remoto IoT - Gestisci e fornisci assistenza ai dispositivi da qualsiasi luogo 

Accedi alla fotocamera dei dispositivi mobili in loco e prova le annotazioni interattive in realtà aumentata e la comunicazione vocale. Risolvi rapidamente i problemi, soprattutto quando i dispositivi non riescono a connettersi a Internet. Il personale tecnico remoto o di livello 2 può risolvere i problemi come se fosse in loco e poi fornire indicazioni dettagliate al personale sul posto. Risolvi i problemi con tempi ridotti rispetto all'invio di un tecnico.