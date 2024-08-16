Accesso remoto IoT - Gestisci e fornisci assistenza ai dispositivi da qualsiasi luogo 

Accesso remoto per dispositivi IoT - Gestione e supporto da qualsiasi luogo
Massimizza il tempo di attività dei tuoi computer portatili, dei sistemi POS, degli scanner, degli ELD e altro ancora
Supporto remoto per dispositivi IoT: semplifica l'assistenza e il monitoraggio per la massima efficienza
Il software di accesso e supporto remoto Splashtop è conforme a SOC 2 e supporta altri standard e normative di settore e governative, tra cui RGPD, CCPA, PCI, HIPPA e FERPA.
Ottimizza le operazioni IoT con il monitoraggio e il supporto da remoto
Proteggi i tuoi investimenti IoT e massimizza i tempi di attività con le funzionalità di supporto remoto supervisionato e supporto remoto non supervisionato. Fornisci assistenza on-demand ai dispositivi durante gli orari di punta per eliminare i lunghi tempi di inattività dei dispositivi. Monitora e gestisci i dispositivi da remoto per assicurarti che siano aggiornati e per mantenere le operazioni aziendali fluide ed efficienti.
Migliora la produttività dei tecnici con gli strumenti di accesso remoto
Consenti ai tecnici di gestire e rispondere rapidamente alle richieste di assistenza, riducendo al minimo le interruzioni delle attività che incidono sul fatturato. Grazie all'accesso remoto, i team IT centralizzati possono fornire assistenza a diversi ambienti contemporaneamente, eliminando la necessità di avere tecnici IT locali in loco. Il monitoraggio avanzato e la funzione di notifica consentono ai tecnici di risolvere i problemi in modo proattivo, aumentando l'efficienza e riducendo i costi.
Riduci al minimo le visite tecniche in loco con il supporto della realtà aumentata
Accedi alla fotocamera dei dispositivi mobili in loco e prova le annotazioni interattive in realtà aumentata e la comunicazione vocale. Risolvi rapidamente i problemi, soprattutto quando i dispositivi non riescono a connettersi a Internet. Il personale tecnico remoto o di livello 2 può risolvere i problemi come se fosse in loco e poi fornire indicazioni dettagliate al personale sul posto. Risolvi i problemi con tempi ridotti rispetto all'invio di un tecnico.
Soluzioni per il settore
Vendita al dettaglio e ristoranti
I sistemi POS retail rappresentano la spina dorsale delle attività commerciali, mentre i sistemi musicali e i display digitali migliorano l'esperienza del cliente. Quando i dispositivi POS si guastano, possono avere un impatto significativo sulle entrate e sull'esperienza dei clienti. Con Splashtop, i tecnici possono monitorare facilmente i dispositivi e risolvere proattivamente i problemi quando si presentano.
Turismo
I display digitali e i chioschi migliorano l'esperienza del cliente solo quando funzionano. I tempi di inattività possono essere frustranti per i clienti e creare un'esperienza negativa nei confronti del tuo marchio. Con Splashtop, puoi accedere facilmente ai dispositivi basati su Windows o Android per riavviare i sistemi da remoto, installare aggiornamenti di sistema e altro ancora, in modo da ridurre al minimo i tempi di inattività.
Trasporti
I dispositivi telematici e gli ELD offrono numerosi vantaggi, tra cui l'ottimizzazione dell'itinerario, l'aumento della sicurezza dei conducenti e molto altro ancora. Tuttavia, supportare i dispositivi che si trovano in molti luoghi diversi può essere difficile. Splashtop semplifica la risoluzione dei problemi in tempo reale e supporta gli utenti ovunque si trovino.
Logistica e magazzino
I dispositivi rugged e gli scanner sono fondamentali per lo svolgimento delle operazioni logistiche, in quanto consentono di effettuare qualsiasi operazione, dalla spedizione alla ricezione, dalla raccolta all'imballaggio. I tempi di inattività dei dispositivi possono avere un impatto sulla produttività dei dipendenti e, in ultima analisi, causare ritardi nelle spedizioni che si ripercuotono sull'esperienza dei clienti. Splashtop consente ai team IT centralizzati di fornire rapidamente assistenza on-demand e di aggiornare e mantenere i dispositivi durante le ore di lavoro per ridurre al minimo l'impatto sull'azienda.
10 caratteristiche principali del Supporto remoto per dispositivi IoT di Splashtop
- Ampio supporto per computer portatili, dispositivi rugged e scanner, chioschi, segnaletica digitale, sistemi POS, ELD e molto altro
- Monitoraggio dello stato online
- Installazione push di APK da 1 a molti
- Riavvio e invio di file da remoto
- Inventario del sistema Android e rapporti
- Android Enterprise è pronto per una facile AppConfig e per l'implementazione con le soluzioni MDM esistenti
- Realtà aumentata (AR)
- Supporto per Raspberry Pi
- Implementazioni in cloud o on-premise
- Funzioni di sicurezza complete con TLS e crittografia AES a 256 bit
IoT accesso remoto: piattaforme e sistemi operativi supportati
Caso di studio
1000+ Endpoint. 46 Sedi. Nessun problema.
Scopri come Peter Pane Restaurants è riuscito a fornire supporto remoto on-demand utilizzando la realtà aumentata per ridurre i tempi di inattività dei dispositivi.
Principali vantaggi dell'accesso remoto ai dispositivi IoT
L'accesso remoto ai dispositivi IoT comporta numerosi vantaggi che possono migliorare notevolmente le operazioni aziendali:
Maggiore efficienza operativa: mediante l'accesso da remoto ai dispositivi IoT, le aziende possono gestire e monitorare le proprie reti senza la necessità di visite in loco. Ciò porta a operazioni più snelle, a un processo decisionale più rapido e a una riduzione dei tempi di inattività.
Risoluzione dei problemi e manutenzione in tempo reale: il software per l'accesso remoto consente la risoluzione immediata dei problemi e la manutenzione dei dispositivi IoT. I problemi possono essere diagnosticati e risolti in tempo reale, prevenendo potenziali interruzioni e garantendo un funzionamento continuo.
Scalabilità in più sedi: man mano che le aziende crescono, cresce anche la loro rete di dispositivi IoT. L'accesso remoto di Splashtop offre la scalabilità necessaria per gestire un gran numero di dispositivi in più sedi, senza la necessità di un'infrastruttura aggiuntiva o di personale in loco.
Misure di sicurezza rafforzate: aggiornamenti remoti regolari e patch di sicurezza garantiscono che i dispositivi IoT rimangano al sicuro contro le minacce informatiche in evoluzione. L'accesso remoto consente inoltre l'implementazione di protocolli di sicurezza avanzati, salvaguardando i dati sensibili e mantenendo la conformità agli standard di settore.
Risparmio sui costi e ottimizzazione delle risorse: l'accesso remoto riduce la necessità di spostamenti fisici e di manutenzione in loco, con conseguenti risparmi significativi sui costi. Le risorse possono essere riallocate ad altre aree critiche dell'azienda, migliorando ulteriormente la produttività e l'efficienza.
Questi vantaggi rendono l'accesso remoto ai dispositivi IoT non solo una comodità, ma un vantaggio strategico per le aziende che mirano a mantenere agilità, sicurezza ed efficienza in un mondo sempre più connesso.