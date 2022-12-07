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Using the chat feature in Splashtop

Chat nel software di accesso remoto Splashtop

Invia e ricevi messaggi di chat tra te e l'utente sul computer remoto

Prima. Durante. Dopo.

Invia e ricevi messaggi verso un computer remoto prima, durante o dopo le sessioni di accesso remoto.

MSP, team IT e help desk possono utilizzare la funzione di chat per facilitare una comunicazione rapida e semplice con l'utente finale e fornire assistenza remota su richiesta.

Se lavori da casa o in viaggio, la funzione di chat ti offre un modo comodo per comunicare con gli utenti finali sui computer remoti.

Tutte le sessioni di chat sono registrate nella console web di Splashtop.

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Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.

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Risorse

Articolo di supporto per la chat di Splashtop Business →

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