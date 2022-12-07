Chat nel software di accesso remoto Splashtop
Invia e ricevi messaggi di chat tra te e l'utente sul computer remoto
Prima. Durante. Dopo.
Invia e ricevi messaggi verso un computer remoto prima, durante o dopo le sessioni di accesso remoto.
MSP, team IT e help desk possono utilizzare la funzione di chat per facilitare una comunicazione rapida e semplice con l'utente finale e fornire assistenza remota su richiesta.
Se lavori da casa o in viaggio, la funzione di chat ti offre un modo comodo per comunicare con gli utenti finali sui computer remoti.
Tutte le sessioni di chat sono registrate nella console web di Splashtop.
Disponibile suScopri tutti i prodotti
Per uso individuale e team
Remote Access Pro
Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo
Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.
Splashtop Remote Support
Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Per esigenze speciali di conformità
Splashtop On-Prem
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità