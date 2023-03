Chat nel software di accesso remoto Splashtop

Invia e ricevi messaggi verso un computer remoto prima, durante o dopo le sessioni di accesso remoto.

MSP, team IT e help desk possono utilizzare la funzione di chat per facilitare una comunicazione rapida e semplice con l'utente finale e fornire assistenza remota su richiesta.

Se lavori da casa o in viaggio, la funzione di chat ti offre un modo comodo per comunicare con gli utenti finali sui computer remoti.

Tutte le sessioni di chat sono registrate nella console web di Splashtop.