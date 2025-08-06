Software di accesso e supporto remoto per MSP

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IT professional researching remote access support for MSPs

Supporto remoto scalabile e gestione degli endpoint semplificati per MSP

Supporta più ambienti client, risolvi i problemi più rapidamente e gestisci gli endpoint in modo efficiente per espandere i tuoi servizi senza costi aggiuntivi e complessità.

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An IT tech support technician using Splashtop to provide remote support.

Fornire un supporto superiore all'utente finale

Ottieni un accesso remoto non supervisionato e supervisionato a qualsiasi dispositivo gestito o non gestito, inclusi BYOD e dispositivi mobili, per fornire ai clienti servizi di supporto remoto impeccabili. Sfrutta le personalizzazioni per dare risalto al tuo marchio.

Female IT professional researching remote access support for MSPs

Monitoraggio e gestione remoti semplificati

Traccia, monitora e gestisci facilmente gli endpoint dei clienti con soluzioni per la gestione delle patch, avvisi, gestione dell'inventario e strumenti di riparazione che riducono le attività manuali, proteggono gli endpoint e mantengono la conformità, senza i costi e la complessità dei tradizionali strumenti di monitoraggio e gestione a distanza (RMM).

A young woman using Splashtop's remote access software for remote work in 2024.

Consentire l'accesso remoto dell'utente finale per il lavoro a distanza

Migliora la tua offerta di servizi fornendo ai clienti un software per l'accesso remoto ad alte prestazioni e consentendo loro di lavorare da qualsiasi luogo, proprio come se fossero presenti di persona.

A team of IT Pros using remote management tools in the office.

Unifica le operazioni

Rispondi alle crescenti esigenze dei clienti con opzioni di licenza flessibili e supporto per un numero crescente di endpoint, assicurando che i tuoi servizi si adattino alla tua attività. Integrazione con PSA e sistemi di ticketing e aggiunta di soluzioni antivirus ed EDR per ottenere un'unica piattaforma di supporto remoto, gestione degli endpoint e sicurezza.

Gli strumenti di cui gli MSP hanno bisogno per fornire un supporto veloce e scalabile

  • Blue outline icon of a headset with a microphone, representing support or communication.

    Accesso assistito e automatico

    Supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza bisogno che il cliente faccia niente, e assistenza ad hoc supervisionata per BYOD e dispositivi mobili.

    Ulteriori informazioni
  • Blue outline icon of a dashboard with a pie chart, line graph, and text lines, representing analytics or reporting.

    Monitoraggio e gestione da remoto

    Monitoraggio, gestione e protezione proattivi dei dispositivi client in tempo reale. Include visibilità CVE potenziata dall'intelligenza artificiale, gestione delle patch per sistemi operativi e software di terze parti, dashboard, tracciamento dell'inventario e strumenti di riparazione.

    Ulteriori informazioni
  • Icon of a key — “login key” symbol indicating authentication / secure login.

    Sicurezza e gestibilità avanzate

    Migliora il tuo lavoro con una sicurezza di livello aziendale e una maggiore facilità di gestione grazie a SSO, service desk, controllo granulare degli accessi, whitelist IP, registrazione delle sessioni cloud, supporto remoto Android non supervisionato e altro ancora.

    Ulteriori informazioni
  • Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

    Consenti l'accesso remoto dell'utente finale

    Consenti agli utenti finali di accedere in modo sicuro ai propri computer di lavoro da qualsiasi luogo senza la necessità di VPN o hardware aggiuntivo.

    Ulteriori informazioni

Dai nostri clienti soddisfatti

Splashtop è il mio strumento migliore. Lo utilizzo per il controllo remoto, l'assistenza agli utenti finali, l'applicazione di patch a tutte le mie applicazioni e la gestione dell'inventario. Siete la soluzione più conveniente e semplice con la migliore assistenza clienti. Senza dubbio, vi raccomanderei a chiunque cerchi supporto remoto e gestione degli endpoint. Risolvere i problemi richiedeva fino a 20 minuti per attività, e ora con Splashtop ne impiego meno di 5.

Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC

Dai nostri clienti soddisfatti

Abbiamo scelto Splashtop perché offre un'esperienza migliore a un costo più accessibile. Splashtop offre la migliore assistenza clienti e abbiamo un ottimo rapporto diretto con il nostro account manager.

Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit

Protezione e sicurezza avanzata dei dati

Sicurezza di livello superiore per un nuovo livello di tranquillità.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Infrastruttura sicura

    L'hosting sicuro in cloud e on-premise, con rilevamento delle intrusioni 24/7 e certificazioni SOC 2 e 3, garantisce la protezione di computer, utenti e dati.

    Ulteriori informazioni
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Funzioni di sicurezza avanzate

    Grazie a funzioni come 2FA, MFA per gli endpoint, registrazione delle sessioni e crittografia E2E, i team IT hanno il controllo totale sulla sicurezza dell'accesso remoto.

    Ulteriori informazioni
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Standard e conformità

    La costante attenzione al rispetto dei più elevati standard di privacy e sicurezza (come ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) garantisce il rispetto della sicurezza e della conformità.

    Ulteriori informazioni

Scegli un piano adatto alle tue esigenze

SOS

Accesso remoto supervisionato e non supervisionato per computer e dispositivi mobili.

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Enterprise

Supporto remoto e soluzione di accesso remoto di livello aziendale con SSO, sicurezza avanzata, service desk con flussi di lavoro avanzati e facilità di gestione. Versione On-Prem disponibile.

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Gestione autonoma degli endpoint

Semplifica le operazioni IT, automatizza le attività di routine e assicurati che i tuoi endpoint siano sicuri, aggiornati e conformi.

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