Software di accesso e supporto remoto per MSP

Supporto remoto scalabile e gestione degli endpoint semplificati per MSP
Supporta più ambienti client, risolvi i problemi più rapidamente e gestisci gli endpoint in modo efficiente per espandere i tuoi servizi senza costi aggiuntivi e complessità.
Fornire un supporto superiore all'utente finale
Ottieni un accesso remoto non supervisionato e supervisionato a qualsiasi dispositivo gestito o non gestito, inclusi BYOD e dispositivi mobili, per fornire ai clienti servizi di supporto remoto impeccabili. Sfrutta le personalizzazioni per dare risalto al tuo marchio.
Monitoraggio e gestione remoti semplificati
Traccia, monitora e gestisci facilmente gli endpoint dei clienti con soluzioni per la gestione delle patch, avvisi, gestione dell'inventario e strumenti di riparazione che riducono le attività manuali, proteggono gli endpoint e mantengono la conformità, senza i costi e la complessità dei tradizionali strumenti di monitoraggio e gestione a distanza (RMM).
Consentire l'accesso remoto dell'utente finale per il lavoro a distanza
Migliora la tua offerta di servizi fornendo ai clienti un software per l'accesso remoto ad alte prestazioni e consentendo loro di lavorare da qualsiasi luogo, proprio come se fossero presenti di persona.
Unifica le operazioni
Rispondi alle crescenti esigenze dei clienti con opzioni di licenza flessibili e supporto per un numero crescente di endpoint, assicurando che i tuoi servizi si adattino alla tua attività. Integrazione con PSA e sistemi di ticketing e aggiunta di soluzioni antivirus ed EDR per ottenere un'unica piattaforma di supporto remoto, gestione degli endpoint e sicurezza.
Gli strumenti di cui gli MSP hanno bisogno per fornire un supporto veloce e scalabile
Accesso assistito e automaticoUlteriori informazioni
Supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza bisogno che il cliente faccia niente, e assistenza ad hoc supervisionata per BYOD e dispositivi mobili.
Monitoraggio e gestione da remotoUlteriori informazioni
Monitoraggio, gestione e protezione proattivi dei dispositivi client in tempo reale. Include visibilità CVE potenziata dall'intelligenza artificiale, gestione delle patch per sistemi operativi e software di terze parti, dashboard, tracciamento dell'inventario e strumenti di riparazione.
Sicurezza e gestibilità avanzateUlteriori informazioni
Migliora il tuo lavoro con una sicurezza di livello aziendale e una maggiore facilità di gestione grazie a SSO, service desk, controllo granulare degli accessi, whitelist IP, registrazione delle sessioni cloud, supporto remoto Android non supervisionato e altro ancora.
Consenti l'accesso remoto dell'utente finaleUlteriori informazioni
Consenti agli utenti finali di accedere in modo sicuro ai propri computer di lavoro da qualsiasi luogo senza la necessità di VPN o hardware aggiuntivo.
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop è il mio strumento migliore. Lo utilizzo per il controllo remoto, l'assistenza agli utenti finali, l'applicazione di patch a tutte le mie applicazioni e la gestione dell'inventario. Siete la soluzione più conveniente e semplice con la migliore assistenza clienti. Senza dubbio, vi raccomanderei a chiunque cerchi supporto remoto e gestione degli endpoint. Risolvere i problemi richiedeva fino a 20 minuti per attività, e ora con Splashtop ne impiego meno di 5.
Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC
Dai nostri clienti soddisfatti
Abbiamo scelto Splashtop perché offre un'esperienza migliore a un costo più accessibile. Splashtop offre la migliore assistenza clienti e abbiamo un ottimo rapporto diretto con il nostro account manager.
Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit
Protezione e sicurezza avanzata dei dati
Sicurezza di livello superiore per un nuovo livello di tranquillità.
Infrastruttura sicuraUlteriori informazioni
L'hosting sicuro in cloud e on-premise, con rilevamento delle intrusioni 24/7 e certificazioni SOC 2 e 3, garantisce la protezione di computer, utenti e dati.
Funzioni di sicurezza avanzateUlteriori informazioni
Grazie a funzioni come 2FA, MFA per gli endpoint, registrazione delle sessioni e crittografia E2E, i team IT hanno il controllo totale sulla sicurezza dell'accesso remoto.
Standard e conformitàUlteriori informazioni
La costante attenzione al rispetto dei più elevati standard di privacy e sicurezza (come ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) garantisce il rispetto della sicurezza e della conformità.
Scegli un piano adatto alle tue esigenze
SOS
Accesso remoto supervisionato e non supervisionato per computer e dispositivi mobili.
Enterprise
Supporto remoto e soluzione di accesso remoto di livello aziendale con SSO, sicurezza avanzata, service desk con flussi di lavoro avanzati e facilità di gestione. Versione On-Prem disponibile.
Gestione autonoma degli endpoint
Semplifica le operazioni IT, automatizza le attività di routine e assicurati che i tuoi endpoint siano sicuri, aggiornati e conformi.