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Remote desktop printing with Splashtop

Stampa da desktop remoto con Splashtop

Stampa i file dal tuo computer remoto sulla tua stampante locale

Stampa dalla tua sessione remota

Lavora su un computer remoto e stampa su una stampante locale. Esegui la stampa dalla tua sessione remota e seleziona il driver Splashtop Remote Printer per inviare il lavoro di stampa a una stampante locale. Non è necessario trasferire file o inviare documenti via e-mail.

Con la stampa remota puoi:

  • Accedere in remoto ai file archiviati sul tuo computer di lavoro e stamparli ovunque tu sia

  • Accedere ai computer del laboratorio del campus per stampare documenti con la tua stampante locale

  • Stampare i file direttamente senza condividere le informazioni sensibili su cloud o via email



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Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo

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Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.

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Articolo sul supporto alla stampa remota →

Come configurare la stampa da remoto su Splashtop On-Prem →

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