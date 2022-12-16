Stampa da desktop remoto con Splashtop
Stampa i file dal tuo computer remoto sulla tua stampante locale
Stampa dalla tua sessione remota
Lavora su un computer remoto e stampa su una stampante locale. Esegui la stampa dalla tua sessione remota e seleziona il driver Splashtop Remote Printer per inviare il lavoro di stampa a una stampante locale. Non è necessario trasferire file o inviare documenti via e-mail.
Con la stampa remota puoi:
Accedere in remoto ai file archiviati sul tuo computer di lavoro e stamparli ovunque tu sia
Accedere ai computer del laboratorio del campus per stampare documenti con la tua stampante locale
Stampare i file direttamente senza condividere le informazioni sensibili su cloud o via email
Disponibile suScopri tutti i prodotti
Per uso individuale e team
Splashtop Remote Access
Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo
Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.
Splashtop Remote Support
Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Per esigenze speciali di conformità
Splashtop On-Prem
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità