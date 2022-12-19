Opportunità di accesso remoto OEM e partner Splashtop
Integra l'accesso remoto Splashtop e il mirroring dello schermo nelle tue soluzioni
Integra la comprovata tecnologia di accesso remoto e di screen mirroring wireless nelle tue soluzioni di servizio, software e hardware
Sono disponibili opzioni flessibili, tra cui SDK, soluzioni in cobranding e private label, con un servizio completo di sviluppo personalizzato e consulenza per l'integrazione.
Le tecnologie e le soluzioni includono:
- Tecnologia di accesso remoto al computer Splashtop da incorporare nelle tue soluzioni RMM o MSP
- Visualizzazione remota dello schermo del dispositivo mobile per iOS e Android o controllo remoto di Android per la tua soluzione MDM
- Accesso remoto e controllo di dispositivi IoT, chioschi, segnali digitali, compresi i dispositivi Zebra, Honeywell, Sonim e Panasonic
- Tecnologia wireless di mirroring dello schermo per smartboard e display
Splashtop e Canopy collaborano per migliorare la gestione remota dei dispositivi IoT
Per soddisfare la domanda in aumento di una gestione semplificata dei dispositivi IoT, la partnership unisce l'accesso remoto sicuro e il supporto remoto di Splashtop con la principale piattaforma di monitoraggio e gestione remota (RMM) di Canopy.
Splashtop potenzia l'accesso remoto nelle soluzioni RMM più diffuse
Tra questi, Datto, Naverisk, Atera, NinjaOne e altri ancora.
Ivanti Wavelink utilizza la tecnologia Splashtop
Il leader del settore, Ivanti Wavelink, utilizza la tecnologia di Splashtop per il controllo remoto dei dispositivi intelligenti.
I principali produttori di smartboard integrano il mirroring dello schermo Splashtop
I migliori produttori di smartboard, come Sharp Business e Promethean, incorporano la tecnologia di mirroring dello schermo Splashtop nelle loro soluzioni.