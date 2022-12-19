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Two IT professionals shaking hands outdoors, symbolizing Splashtop's OEM and partner remote access opportunities

Opportunità di accesso remoto OEM e partner Splashtop

Integra l'accesso remoto Splashtop e il mirroring dello schermo nelle tue soluzioni

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Large touchscreen device in grocery store using wireless screen mirroring technology

Integra la comprovata tecnologia di accesso remoto e di screen mirroring wireless nelle tue soluzioni di servizio, software e hardware

Sono disponibili opzioni flessibili, tra cui SDK, soluzioni in cobranding e private label, con un servizio completo di sviluppo personalizzato e consulenza per l'integrazione.

Le tecnologie e le soluzioni includono:

  • Tecnologia di accesso remoto al computer Splashtop da incorporare nelle tue soluzioni RMM o MSP
  • Visualizzazione remota dello schermo del dispositivo mobile per iOS e Android o controllo remoto di Android per la tua soluzione MDM
  • Accesso remoto e controllo di dispositivi IoT, chioschi, segnali digitali, compresi i dispositivi Zebra, Honeywell, Sonim e Panasonic
  • Tecnologia wireless di mirroring dello schermo per smartboard e display
Ivanti Logo
Atera Logo
Ninja One logo
datto logo
acer logo
Canopy logo
Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Splashtop e Canopy collaborano per migliorare la gestione remota dei dispositivi IoT

Per soddisfare la domanda in aumento di una gestione semplificata dei dispositivi IoT, la partnership unisce l'accesso remoto sicuro e il supporto remoto di Splashtop con la principale piattaforma di monitoraggio e gestione remota (RMM) di Canopy.

Ulteriori informazioni
Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Splashtop potenzia l'accesso remoto nelle soluzioni RMM più diffuse

Tra questi, Datto, Naverisk, Atera, NinjaOne e altri ancora. 

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Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Ivanti Wavelink utilizza la tecnologia Splashtop

Il leader del settore, Ivanti Wavelink, utilizza la tecnologia di Splashtop per il controllo remoto dei dispositivi intelligenti.

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Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

I principali produttori di smartboard integrano il mirroring dello schermo Splashtop

I migliori produttori di smartboard, come Sharp Business e Promethean, incorporano la tecnologia di mirroring dello schermo Splashtop nelle loro soluzioni.

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Aggiungi Splashtop al software, alle soluzioni e ai dispositivi/macchine che spedisci

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