Soluzioni di accesso remoto, supporto e collaborazione per l'istruzione firmate Splashtop

Soluzioni di accesso remoto Splashtop per l'istruzione
Migliorare l'esperienza di apprendimento a distanza e in presenza con soluzioni per studenti, insegnanti e IT
Le soluzioni leader di Splashtop per l'accesso remoto sono scelte dai migliori istituti scolastici
Gli studenti possono accedere da remoto ai computer dei laboratori da qualsiasi dispositivo, ovunque si trovino e nei propri tempi. Gli insegnanti possono usare software di condivisione dello schermo e annotazione per mantenere alto il coinvolgimento degli studenti, migliorare la partecipazione e creare un’esperienza di apprendimento più interattiva. L'IT può fornire supporto immediato a studenti e insegnanti da qualsiasi luogo, riducendo al minimo le interruzioni.
Esplora in base alle esigenze
Remote Support
Supporta da remoto studenti e insegnanti e risolvi rapidamente i problemi informatici
Enterprise
La soluzione completa di supporto remoto con sicurezza e controllo avanzati
Splashtop AEM
Garantisci la sicurezza, l'aggiornamento e l'affidabilità dei dispositivi di studenti, docenti e personale grazie all'applicazione delle patch in tempo reale, al monitoraggio degli endpoint e agli strumenti di automazione.
Enterprise
Offri a studenti e insegnanti la possibilità di accedere in modo sicuro ai computer del laboratorio da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo.
Classroom
Software per la condivisione dello schermo e l'annotazione che consente agli insegnanti di coinvolgere tutta la classe
Mirroring360
Esegui il mirroring dello schermo di un cellulare o di un desktop sul tuo PC o Mac senza alcun cavo
Foxpass WI-FI e controllo degli accessi al server
La nostra soluzione pronta all'uso consente ai team IT e di ingegneria di utilizzare un controllo degli accessi avanzato in pochi minuti.
Splashtop nelle scuole di tutto il mondo
Caso di studio
Laboratori remoti della Wayne State
Ci saranno molte più persone della Wayne State che si rivolgono a te per Splashtop perché sono rimaste a guardarci. E mi hanno chiesto, nei nostri comitati di riavvio, come sto andando. Ho detto loro che funziona e basta".
Gary Cendrowski - Direttore della tecnologia, Wayne State CFPCA
Caso di studio
Laboratori remoti Laney College
Stiamo organizzando molti corsi su Splashtop, perché in autunno non ci saranno corsi di persona. Stiamo organizzando corsi a distanza per consentire agli studenti di completare i loro certificati e le loro lauree. Non saremmo stati in grado di farlo se non fosse stato per Splashtop".
Gerald Casey - Laney College CTE
Caso di studio
Laboratori remoti Lenawee ISD
"Splashtop ci permetterà di fornire loro un accesso remoto. Inoltre, aprirà i nostri laboratori a un potenziale scenario di laboratorio virtuale 24 ore su 24, che in precedenza non avevamo considerato indispensabile."
Nicholas Adams - Distretto scolastico intermedio di Lenawee
La tua sicurezza è la nostra priorità
Infrastruttura sicura
Splashtop non solo offre una solida infrastruttura cloud ospitata su AWS per una rete e un'elaborazione sicure, ma offre anche opzioni on-premise per chi preferisce o ha bisogno di soluzioni di hosting locali. Il nostro impegno per la sicurezza si estende a tutte le piattaforme, adottando le migliori pratiche del settore negli ambienti di sviluppo, distribuzione e produzione, con meccanismi di rilevamento delle intrusioni e di difesa attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Scopri come proteggiamo i tuoi computer, i tuoi utenti e i tuoi dati.
Funzioni di sicurezza avanzate
Le soluzioni Splashtop sono state create per assicurare al personale IT il pieno controllo dell'accesso remoto per la forza lavoro distribuita di oggi. Le funzioni di sicurezza includono l'autenticazione a due fattori, l'integrazione del Single Sign On, l'MFA per gli endpoint, schermate vuote, timeout della sessione inattiva, notifica della connessione remota, registrazione completa degli audit di sessione e altro ancora. Tutte le sessioni remote sono protette con TLS e crittografia AES a 256 bit. Ulteriori informazioni sulle funzioni di sicurezza di Splashtop.
Standard e conformità
Splashtop è conforme alle norme ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD e CCPA. Le soluzioni Splashtop sono progettate per supportare le organizzazioni a soddisfare i requisiti di conformità HIPAA, FERPA, PCI e di altri settori.
Privacy dei dati e delle sessioni: Splashtop non elabora, memorizza né ha accesso ai computer o alle applicazioni dei nostri utenti e ai dati a cui si accede durante una sessione remota.
Ulteriori informazioni sulla sicurezza e la conformità di Splashtop.