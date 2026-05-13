Soluzioni di accesso remoto, supporto e collaborazione per l'istruzione firmate Splashtop

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A student on campus using Splashtop on her laptop to study remotely.

Soluzioni di accesso remoto Splashtop per l'istruzione

Migliorare l'esperienza di apprendimento a distanza e in presenza con soluzioni per studenti, insegnanti e IT

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Le soluzioni leader di Splashtop per l'accesso remoto sono scelte dai migliori istituti scolastici

Gli studenti possono accedere da remoto ai computer dei laboratori da qualsiasi dispositivo, ovunque si trovino e nei propri tempi. Gli insegnanti possono usare software di condivisione dello schermo e annotazione per mantenere alto il coinvolgimento degli studenti, migliorare la partecipazione e creare un’esperienza di apprendimento più interattiva. L'IT può fornire supporto immediato a studenti e insegnanti da qualsiasi luogo, riducendo al minimo le interruzioni.

Esplora in base alle esigenze

Remote Support

Supporta da remoto studenti e insegnanti e risolvi rapidamente i problemi informatici

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Enterprise

La soluzione completa di supporto remoto con sicurezza e controllo avanzati

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Splashtop AEM

Garantisci la sicurezza, l'aggiornamento e l'affidabilità dei dispositivi di studenti, docenti e personale grazie all'applicazione delle patch in tempo reale, al monitoraggio degli endpoint e agli strumenti di automazione.

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Enterprise

Offri a studenti e insegnanti la possibilità di accedere in modo sicuro ai computer del laboratorio da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo.

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Classroom

Software per la condivisione dello schermo e l'annotazione che consente agli insegnanti di coinvolgere tutta la classe

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Mirroring360

Esegui il mirroring dello schermo di un cellulare o di un desktop sul tuo PC o Mac senza alcun cavo

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Foxpass WI-FI e controllo degli accessi al server

La nostra soluzione pronta all'uso consente ai team IT e di ingegneria di utilizzare un controllo degli accessi avanzato in pochi minuti.

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Splashtop nelle scuole di tutto il mondo

World map with blue dots with density in North America, Europe, Asia and Australia


Outside photo of the Wayne State University

Caso di studio

Laboratori remoti della Wayne State

Ci saranno molte più persone della Wayne State che si rivolgono a te per Splashtop perché sono rimaste a guardarci. E mi hanno chiesto, nei nostri comitati di riavvio, come sto andando. Ho detto loro che funziona e basta".

Gary Cendrowski - Direttore della tecnologia, Wayne State CFPCA

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Laney College building

Caso di studio

Laboratori remoti Laney College

Stiamo organizzando molti corsi su Splashtop, perché in autunno non ci saranno corsi di persona. Stiamo organizzando corsi a distanza per consentire agli studenti di completare i loro certificati e le loro lauree. Non saremmo stati in grado di farlo se non fosse stato per Splashtop".

Gerald Casey - Laney College CTE

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Lenawee Intermediate School District logo

Caso di studio

Laboratori remoti Lenawee ISD

"Splashtop ci permetterà di fornire loro un accesso remoto. Inoltre, aprirà i nostri laboratori a un potenziale scenario di laboratorio virtuale 24 ore su 24, che in precedenza non avevamo considerato indispensabile."

Nicholas Adams - Distretto scolastico intermedio di Lenawee

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La tua sicurezza è la nostra priorità

Two IT security professionals reviewing data logs

Infrastruttura sicura

Splashtop non solo offre una solida infrastruttura cloud ospitata su AWS per una rete e un'elaborazione sicure, ma offre anche opzioni on-premise per chi preferisce o ha bisogno di soluzioni di hosting locali. Il nostro impegno per la sicurezza si estende a tutte le piattaforme, adottando le migliori pratiche del settore negli ambienti di sviluppo, distribuzione e produzione, con meccanismi di rilevamento delle intrusioni e di difesa attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Scopri come proteggiamo i tuoi computer, i tuoi utenti e i tuoi dati.

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

Funzioni di sicurezza avanzate

Le soluzioni Splashtop sono state create per assicurare al personale IT il pieno controllo dell'accesso remoto per la forza lavoro distribuita di oggi. Le funzioni di sicurezza includono l'autenticazione a due fattori, l'integrazione del Single Sign On, l'MFA per gli endpoint, schermate vuote, timeout della sessione inattiva, notifica della connessione remota, registrazione completa degli audit di sessione e altro ancora. Tutte le sessioni remote sono protette con TLS e crittografia AES a 256 bit. Ulteriori informazioni sulle funzioni di sicurezza di Splashtop.

IT professional reviewing cybersecurity threats

Standard e conformità

Splashtop è conforme alle norme ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD e CCPA. Le soluzioni Splashtop sono progettate per supportare le organizzazioni a soddisfare i requisiti di conformità HIPAA, FERPA, PCI e di altri settori.

Privacy dei dati e delle sessioni: Splashtop non elabora, memorizza né ha accesso ai computer o alle applicazioni dei nostri utenti e ai dati a cui si accede durante una sessione remota.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza e la conformità di Splashtop.

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