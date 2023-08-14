Contattaci

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Altri modi per contattarci

Vendite

  • USA / Internazionale: +1.408.886.7177

  • Australia: +61 (2) 9161 7275

  • Canada: (778) 569-0889

  • Francia: +33 (0)1 85 14 97 32

  • Germania: +49 (711) 340 67876

  • Paesi Bassi: +31 (0)20 888 5115

  • Nuova Zelanda: +64 (9) 886 1323

  • Singapore: +65 6911 6898

  • Regno Unito: +44 (0) 20 3884 2681

  • Cina: +86 (0) 571 8711 9188

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Supporto tecnico

Supporto per i prodotti Splashtop Remote Access, Remote Support, SRS Premium e Enterprise:

  • USA / estero: +1.408.610.1631

  • Australia: +61 (2) 9161 7275

  • Canada: (778) 569-0889

  • Francia: +33 (0)1 85 14 97 58

  • Germania: +49 (711) 340 67876

  • Paesi Bassi: +31 (0)20 888 5115

  • Nuova Zelanda: +64 (9) 886 1323

  • Regno Unito: +44 (0) 20 3353 7079

  • Cina: +86 (0) 571 8711 9188

Tutti gli altri prodotti:

  • USA / estero: +1.408.809.3225


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Sedi degli uffici Splashtop

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Sede centrale globale, Silicon Valley

10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260, Cupertino, CA 95014

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Tokyo

Level 20 Marunouchi Trust Tower – Main 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku Tokyo 100-0005 Japan

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Taipei

Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.), 10550

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Piet Heinkade 133-135, 1019 GM Amsterdam, Paesi Bassi

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Singapore

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Hangzhou

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