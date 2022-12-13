Lavora in modo più intelligente in questa stagione fiscale accedendo da remoto a QuickBooks e software di contabilità

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An accountant using Splashtop to remotely access QuickBooks and accounting software for a more efficient tax season

Soluzioni di accesso remoto per QuickBooks e la contabilità

Accesso facile, affidabile e sicuro ai computer e ai libri contabili dei tuoi clienti

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Accessibilità per i professionisti della contabilità con esigenze di natura fiscale durante tutto l'anno

Con Splashtop puoi accedere in modo sicuro ai computer dei tuoi clienti, gestire la loro versione di QuickBooks o accedere al software di contabilità per archiviare tutti i documenti fiscali. 

Con Splashtop accesso remoto, puoi: 

  • Accedi e controlla QuickBooks e altri software di contabilità da remoto 

  • Risparmia denaro riducendo gli spostamenti verso i clienti o acquistando meno licenze software 

  • Accedi in remoto al software del tuo cliente quando ne hai bisogno 

  • Stampa in remoto i rendiconti finanziari e altri documenti 

  • Lavora in modo produttivo mentre sei in viaggio o comodamente da casa


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Per 1 utente con licenza

Accesso remoto Solo

Accesso a un massimo di 2 computer

5,50 €/mese

Fatturato annualmente a 66 €

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Accesso fino a 10 computer per ogni licenza

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Per le aziende e gli utenti avanzati

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Accedi a funzioni avanzate come il single sign-on, il controllo granulare delle funzioni, il reindirizzamento dei dispositivi USB e della stilo e molto altro ancora.

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Per i team IT che gestiscono gli endpoint

Splashtop AEM

Gestione centralizzata degli endpoint per monitorare, applicare le patch e gestire i dispositivi degli studi contabili su larga scala.

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I vantaggi di Splashtop per i professionisti fiscali con accesso remoto

QuickBooks di accesso remoto

Hai bisogno di accedere a QuickBooks ma il desktop del computer è da qualche altra parte? Nessun problema. Devi semplicemente prendere un dispositivo, accederlo da remoto, e prendere controllo del desktop remoto per accedere a QuickBooks.

Lavora a distanza e rimani produttivo

L'accesso remoto ti dà la libertà di lavorare da qualsiasi luogo, incluso il comfort di casa tua. Completa il lavoro stando seduto sul tuo divano preferito. Ottieni un vantaggio completando le attività al di fuori del normale orario di lavoro.

Plug and Play - Utilizza qualsiasi dispositivo

Non hai il tuo laptop di fronte? Nessun problema. Usa il tuo tablet o smartphone per accedere in remoto e controllare i tuoi computer. Tutto ciò di cui hai bisogno è l'app Splashtop per accedere ai tuoi computer. L'installazione richiede meno di un minuto.

Risparmia in viaggio

Meno viaggi significa che puoi finire i tuoi compiti prima. Terminare prima le attività significa che lavorerai meno. Non vi è alcun vantaggio maggiore per un commercialista durante l'alta stagione che ridurre la quantità di ore che devono lavorare.

Stampa remota 1099s, trasferimento di file e altro!

Stampa in remoto file dai computer dei tuoi clienti sulla tua stampante locale . Trasferisci documenti importanti dai loro computer ai tuoi. Allena i tuoi clienti tramite il comando remoto e mostrando loro cosa fare. Le loro possibilità sono infinite!

Garantisci sicurezza e privacy

Puoi assicurare ai tuoi clienti e a te stesso che i dati di tutti sono al sicuro. Tra connessioni crittografate, opzioni password multilivello, autenticazione a due fattori e altre funzionalità di sicurezza, i tuoi dati sono al sicuro. Ulteriori informazioni sulla sicurezza di Splashtop.

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