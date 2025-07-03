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Opportunità di lavoro presso Splashtop

La nostra missione è semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente. Unisciti al nostro team in crescita!

Opportunità di lavoro
Splashtop team members in a gif high fiving each other in celebration

La nostra mission aziendale

Ogni giorno creiamo, miglioriamo e individuiamo come rendere il lavoro flessibile e l'apprendimento semplici, veloci e sicuri. Inoltre, rendiamo possibile all'IT la risoluzione dei problemi da remoto. La nostra missione come azienda di software per l'accesso e il supporto remoto sicuro è offrire agli utenti un'esperienza personale di cui hanno bisogno, con una sicurezza di cui l'IT può fidarsi.

Stiamo crescendo e abbiamo bisogno di persone intelligenti e motivate da inserire nel nostro team. Se vuoi metterti alla prova e collaborare con alcune delle persone più talentuose del settore, sei nel posto giusto!

Scopri i nostri valori
Splashtop employees holding letters to spell Splashtop at the beach

Il DNA di Splashtop

Tutte le aziende della Silicon Valley insistono sul fatto di non essere una "tipica azienda della Silicon Valley". La differenza di Splashtop è che noi viviamo e respiriamo questa verità. Siamo una startup in tutto e per tutto (aperta e in crescita), ma siamo già diventati un'azienda consolidata (con stabilità e metodo).

La nostra cultura peculiare è il filo conduttore che ci unisce in tutto il mondo. L'amicizia, la trasparenza e la collaborazione instillate dai nostri quattro cofondatori fanno davvero parte del nostro DNA.

All'interno di Splashtop, ogni opinione è apprezzata. Puoi fare una differenza immediata e importante. Quando lavoriamo insieme, accadono grandi cose. Stiamo plasmando il futuro di come le persone lavorano, imparano e giocano da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo.

Lavora con noi

Sedi degli uffici Splashtop

View of Silicon Valley

Sede centrale globale, Silicon Valley

10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260,

Cupertino, CA 95014

City view of Tokyo Japan

Tokyo

Level 20 Marunouchi Trust Tower – Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku

Tokyo 100-0005 Japan

City view of Taipei

Taipei

Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.

Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.), 10550

City view of Amsterdam

Sede centrale europea, Amsterdam

Piet Heinkade 133-135, 1019 GM Amsterdam

Paesi Bassi

City view of Singapore

Singapore

3 Fraser Street, Duo Tower, Level 08-21

Singapore 189352

City view of Hangzhou

Hangzhou

Unit B/C, 10F Building A, Paradise Software Park, No 3 Xidoumen Road, Xihu District

Hangzhou, P.R.C. 310012

Cosa dicono i dipendenti

Sono tante le cose che mi piacciono dell'esperienza lavorativa in Splashtop. Ne citerò tre: la cultura dell'incoraggiamento, della responsabilizzazione e dell'affiatamento che si diffonde a partire dalla leadership; i processi di assunzione che dimostrano lungimiranza e si traducono in colleghi fantastici e di talento; la libertà e il sostegno per realizzare nuove idee.

Nityasha Wadalkar, Direttore Marketing Prodotto

Nityasha Wadalkar face

Cosa dicono i dipendenti

Da quando faccio parte di Splashtop, mi è stata data l'opportunità di ampliare ulteriormente le mie conoscenze sul ciclo di vendita end-to-end, di continuare a migliorare la mia capacità di comunicare e di imparare a conoscere il funzionamento di una startup da zero.

Aaron Changeur, Account Executive

Cosa dicono i dipendenti

Mi piace che ogni giorno sia diverso. Devo sempre adattarmi, imparare e superare le diverse sfide quotidiane. Inoltre, i miei colleghi sono davvero fantastici.

Christian Rokov, Responsabile Marketing Acquisizioni

Entra a far parte della nostra squadra in crescita.

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