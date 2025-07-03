Opportunità di lavoro presso Splashtop
La nostra missione è semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente. Unisciti al nostro team in crescita!
La nostra mission aziendale
Ogni giorno creiamo, miglioriamo e individuiamo come rendere il lavoro flessibile e l'apprendimento semplici, veloci e sicuri. Inoltre, rendiamo possibile all'IT la risoluzione dei problemi da remoto. La nostra missione come azienda di software per l'accesso e il supporto remoto sicuro è offrire agli utenti un'esperienza personale di cui hanno bisogno, con una sicurezza di cui l'IT può fidarsi.
Stiamo crescendo e abbiamo bisogno di persone intelligenti e motivate da inserire nel nostro team. Se vuoi metterti alla prova e collaborare con alcune delle persone più talentuose del settore, sei nel posto giusto!
Il DNA di Splashtop
Tutte le aziende della Silicon Valley insistono sul fatto di non essere una "tipica azienda della Silicon Valley". La differenza di Splashtop è che noi viviamo e respiriamo questa verità. Siamo una startup in tutto e per tutto (aperta e in crescita), ma siamo già diventati un'azienda consolidata (con stabilità e metodo).
La nostra cultura peculiare è il filo conduttore che ci unisce in tutto il mondo. L'amicizia, la trasparenza e la collaborazione instillate dai nostri quattro cofondatori fanno davvero parte del nostro DNA.
All'interno di Splashtop, ogni opinione è apprezzata. Puoi fare una differenza immediata e importante. Quando lavoriamo insieme, accadono grandi cose. Stiamo plasmando il futuro di come le persone lavorano, imparano e giocano da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo.
Sedi degli uffici Splashtop
Sede centrale globale, Silicon Valley
10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260,
Cupertino, CA 95014
Tokyo
Level 20 Marunouchi Trust Tower – Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku
Tokyo 100-0005 Japan
Taipei
Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.
Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.), 10550
Sede centrale europea, Amsterdam
Piet Heinkade 133-135, 1019 GM Amsterdam
Paesi Bassi
Singapore
3 Fraser Street, Duo Tower, Level 08-21
Singapore 189352
Hangzhou
Unit B/C, 10F Building A, Paradise Software Park, No 3 Xidoumen Road, Xihu District
Hangzhou, P.R.C. 310012
Cosa dicono i dipendenti
Sono tante le cose che mi piacciono dell'esperienza lavorativa in Splashtop. Ne citerò tre: la cultura dell'incoraggiamento, della responsabilizzazione e dell'affiatamento che si diffonde a partire dalla leadership; i processi di assunzione che dimostrano lungimiranza e si traducono in colleghi fantastici e di talento; la libertà e il sostegno per realizzare nuove idee.
Nityasha Wadalkar, Direttore Marketing Prodotto
Cosa dicono i dipendenti
Da quando faccio parte di Splashtop, mi è stata data l'opportunità di ampliare ulteriormente le mie conoscenze sul ciclo di vendita end-to-end, di continuare a migliorare la mia capacità di comunicare e di imparare a conoscere il funzionamento di una startup da zero.
Aaron Changeur, Account Executive
Cosa dicono i dipendenti
Mi piace che ogni giorno sia diverso. Devo sempre adattarmi, imparare e superare le diverse sfide quotidiane. Inoltre, i miei colleghi sono davvero fantastici.
Christian Rokov, Responsabile Marketing Acquisizioni