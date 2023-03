Opportunità di lavoro presso Splashtop

Tutte le aziende della Silicon Valley insistono sul fatto di non essere una "tipica azienda della Silicon Valley". La differenza di Splashtop è che noi viviamo e respiriamo questa verità. Siamo una startup in tutto e per tutto (aperta e in crescita), ma siamo già diventati un'azienda consolidata (con stabilità e metodo).

La nostra cultura peculiare è il filo conduttore che ci unisce in tutto il mondo. L'amicizia, la trasparenza e la collaborazione instillate dai nostri quattro cofondatori fanno davvero parte del nostro DNA.

All'interno di Splashtop, ogni opinione è apprezzata. Puoi fare una differenza immediata e importante. Quando lavoriamo insieme, accadono grandi cose. Stiamo plasmando il futuro di come le persone lavorano, imparano e giocano da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo.