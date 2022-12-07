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Remote desktop used in an audio studio

Audio da desktop remoto con Splashtop

Ascolta l'audio del computer remoto durante una sessione di accesso remoto

Ascolta l'audio di un computer remoto in tempo reale sul tuo computer locale, tablet o dispositivo mobile grazie a Splashtop. 

Lavora in modo creativo da qualsiasi luogo accedendo in remoto ad audio di alta qualità da Adobe Creative Cloud o da altri strumenti che utilizzano il suono. 

Splashtop supporta anche Mac remote desktop audio.

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Come configurare l'audio sul dispositivo remoto o sul dispositivo locale →

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