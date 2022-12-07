Audio da desktop remoto con Splashtop
Ascolta l'audio del computer remoto durante una sessione di accesso remoto
Ascolta l'audio di un computer remoto in tempo reale sul tuo computer locale, tablet o dispositivo mobile grazie a Splashtop.
Lavora in modo creativo da qualsiasi luogo accedendo in remoto ad audio di alta qualità da Adobe Creative Cloud o da altri strumenti che utilizzano il suono.
Splashtop supporta anche Mac remote desktop audio.
Disponibile su tutti i prodottiScopri tutti i prodotti
Per uso individuale e team
Splashtop Remote Access
Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo
Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.
Splashtop Remote Support
Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Per esigenze speciali di conformità
Splashtop On-Prem
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità