Premi Splashtop
Splashtop riceve una menzione d'onore
Il CEO di Splashtop è tra i finalisti del premio “Imprenditore dell’anno”
ChannelVision Magazine
Premio Visionary Spotlight - 2026
Splashtop ha conquistato il Visionary Spotlight Award 2026 della rivista ChannelVision grazie alla sua piattaforma AEM unificata, che aiuta gli MSP a semplificare la gestione degli endpoint, eliminare la proliferazione degli strumenti, aumentare l'efficienza e scalare le operations. Scopri di più
G2
Best Est. ROI - Summer 2026
Splashtop è stata costantemente premiata per il suo ROI superiore in base al feedback dei clienti nei G2 Summer Reports per diverse categorie di prodotti.
G2
Best Results - Summer 2026
La soluzione cloud PKI e RADIUS Foxpass di Splashtop è stata premiata per aver fornito i migliori risultati nei report di G2 Summer.
G2
Grid Leader - Summer 2026
Splashtop si è guadagnato il titolo di Grid Leader nei G2 Summer Reports per le categorie supporto remoto, accesso desktop remoto e controllo dell'accesso alla rete.
G2
High Performer - Summer 2026
La soluzione di gestione autonoma degli endpoint di Splashtop si è guadagnata il titolo di High Performer nei G2 Summer Reports per le categorie gestione degli endpoint e gestione delle patch.
Fuji Chimera Research Institute
Splashtop conquista la prima quota di mercato in Giappone
Splashtop K.K. detiene la quota di mercato più alta nel settore dei servizi di accesso remoto in Giappone per il 2024, grazie alla crescente domanda di supporto remoto, sicurezza e lavoro ibrido e ha in programma un'ulteriore espansione. Scopri di più
PC Mag
Accesso remoto premium ottimizzato per i creatori
PCMag, una delle principali riviste specializzate in tecnologia, ha assegnato a Splashtop un punteggio di 4.0 con la valutazione "Eccellente", un riconoscimento riservato alle soluzioni che si distinguono per prestazioni, funzionalità o rapporto qualità-prezzo, con pochissimi difetti. Tale riconoscimento mette in risalto la capacità di Splashtop di offrire un'esperienza di accesso remoto affidabile e di alta qualità, oltre a funzionalità avanzate che favoriscono la produttività in una vasta gamma di scenari d'uso. Ulteriori informazioni
Capterra
Best Ease of Use - 2026
Splashtop ha ottenuto il riconoscimento Best Ease of Use di Capterra per le categorie Gestione IT, MSP, Supporto remoto e Lavoro remoto, a conferma della semplicità con cui i team possono implementare, gestire e utilizzare la piattaforma su larga scala. Il premio riflette l'esperienza utente essenziale, la rapidità di configurazione e i flussi di lavoro intuitivi di Splashtop. Queste caratteristiche permettono ai reparti IT e ai fornitori di servizi di assistere gli utenti più velocemente, eliminando le complessità e garantendo la continuità operativa senza inutili ostacoli.
Capterra
Shortlist – 2026
Splashtop si è confermata tra i leader del Capterra Shortlist 2026 per le categorie Desktop remoto, Gestione IT e Provider di Servizi Gestiti (MSP). Questo traguardo consolida la sua posizione come piattaforma autorevole per l'accesso e il supporto remoto sicuro. Il riconoscimento premia l'elevata soddisfazione dei clienti e l'efficacia complessiva del prodotto, rendendo Splashtop una soluzione di riferimento per i team IT e gli MSP che desiderano fornire assistenza, gestire gli endpoint e ottimizzare l'erogazione dei servizi in modo efficiente.
Software Advice
Frontrunner - 2026
Splashtop è stata nominata FrontRunner da Software Advice nelle categorie Gestione IT e Provider di Servizi Gestiti (MSP). Questo traguardo sottolinea le eccellenti prestazioni del software e la sua crescente diffusione tra i team che necessitano di soluzioni sicure e affidabili per l'accesso e il supporto remoto. Il riconoscimento testimonia la capacità di Splashtop di offrire funzionalità concrete, un'elevata soddisfazione degli utenti e un valore solido per i dipartimenti IT e gli MSP che gestiscono dispositivi e utenti finali su larga scala.
Trustradius
Buyer's Choice - 2026
Splashtop ha ricevuto il premio TrustRadius Buyer's Choice 2026, un segnale che indica che i clienti effettivi considerano la piattaforma in grado di offrire un valore elevato, prestazioni affidabili e un'assistenza reattiva nei casi d'uso di accesso remoto, supporto remoto e gestione degli endpoint; il riconoscimento sottolinea la facilità di implementazione, il solido ROI e l'affidabile esperienza utente di Splashtop.
G2
Best Est. ROI - Winter 2026
La piattaforma di Gestione autonoma degli endpoint (AEM) di Splashtop ha ottenuto il riconoscimento G2 per il miglior ROI stimato dell'inverno 2026. Questo risultato nasce dai tempi di ammortamento dichiarati dai clienti, che si attestano sui 4-5 mesi. Gli utenti hanno indicato nell'automazione, nel patching in tempo reale e nell'ottimizzazione dei flussi di lavoro i fattori determinanti per generare un valore immediato e una misurabile efficienza dei costi per i team IT.
Capterra
Best Ease of Use - 2025
Premiato come Best Ease of Use da Capterra, un premio basato sulle recensioni degli utenti che apprezzano la configurazione semplice, la navigazione intuitiva e la facilità di apprendimento di Splashtop.
Capterra
Shortlisted - 2025
Splashtop è stato inserito nella lista dei finalisti nei rapporti di categoria 2025 di Capterra per i software di supporto remoto, gestione IT e software per desktop remoto, grazie alle ottime prestazioni e alle valutazioni degli utenti che lo mettono tra le migliori soluzioni in ogni segmento di mercato.
GetApp
Leader - 2025
Nominato Leader da GetApp nelle categorie Supporto remoto, Gestione IT, Desktop remoto, Lavoro remoto e Provider di Servizi Gestiti (MSP). Le liste dei Leader di GetApp valutano i migliori software di ogni categoria in base a un punteggio proprietario che comprende la soddisfazione degli utenti, la funzionalità e la presenza sul mercato.
Software Advice
Front Runner - 2025
Nominato Front Runner da Software Advice nelle categorie Supporto remoto, Gestione IT, Desktop remoto, Lavoro remoto e Provider di Servizi Gestiti. Il programma Front Runners premia i prodotti più apprezzati in ogni mercato del software in base ai punteggi di usabilità e soddisfazione dei clienti reali.
Trustradius
Top Rated Award - 2025
Il Top Rated Award premia il miglior software che riceve costantemente feedback eccezionali su prestazioni, affidabilità e soddisfazione degli utenti. Splashtop ha ottenuto il massimo dei voti in quattro categorie critiche: Assistenza computerizzata a distanza, Monitoraggio e gestione remota (RMM), Gestione unificata degli endpoint (UEM) e Accesso remoto.
Nucleus Research
2025 ROI Award
Splashtop è stata nominata vincitrice dei ROI Awards 2025, insieme al cliente pb2 Architecture + Engineering. Il premio riconosce l'implementazione da parte di pb2 della soluzione integrata di Splashtop per l'accesso remoto, il supporto remoto e la gestione autonoma degli endpoint, che ha permesso di ottenere un ritorno sull'investimento del 458% e un periodo di ammortamento di sole 11 settimane. Ulteriori informazioni
Intellyx
Premio Digital Innovator 2025
Splashtop ha ricevuto il premio Intellyx Digital Innovator Award 2025 per la sua soluzione di Gestione autonoma degli endpoint (AEM), che consente ai team IT di automatizzare la sicurezza, la gestione delle patch e la visibilità dei dispositivi per le piccole e medie imprese e i Provider di Servizi Gestiti. Ulteriori informazioni
Trustradius
Trusted Seller - 2025
Splashtop è orgogliosa di essere stata riconosciuta come Trusted Seller 2025 da TrustRadius, a testimonianza del nostro impegno verso la trasparenza, la soddisfazione dei clienti e la fornitura di soluzioni di accesso remoto eccezionali. Ulteriori informazioni
ZDNet
Miglior software di accesso remoto: testato da esperti
Splashtop è stata premiata da ZDNet tra le migliori soluzioni software per l'accesso remoto, elogiata per la sua versatilità, la compatibilità con più dispositivi, la solida sicurezza e l'esperienza user-friendly. Grazie a potenti funzionalità come la stampa remota e l'accesso continuo a Windows, macOS, iOS e Android, Splashtop è la scelta migliore per aziende e professionisti. Ulteriori informazioni
Gartner Peer Insights
Voice of the Customer
Splashtop è stata riconosciuta come Strong Performer nel sondaggio Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer per i software per desktop remoto. I clienti hanno elogiato Splashtop per l'interfaccia intuitiva, l'interoperabilità, la sicurezza e l'assistenza clienti esemplare. Ulteriori informazioni
Trustradius
Buyer's Choice Awards
Splashtop è stata premiata con il TrustRadius Buyer's Choice Award 2025, a riconoscimento della sua eccellenza nelle soluzioni di desktop remoto e supporto remoto.
Trustradius
Top Rated 2025
Splashtop ha ricevuto il premio Top Rated Award di TrustRadius, a testimonianza dell'elevata soddisfazione dei clienti e delle ottime prestazioni. Ulteriori informazioni
Capterra
Best Ease of Use - 2024
Riconosciuto per la migliore facilità d'uso da Capterra, con una classifica basata sul feedback costante dei clienti che citano la facilità d'ingresso, i flussi di lavoro semplificati e un'interfaccia facile da usare.
Capterra
Shortlisted - 2024
Splashtop è stato inserito nella lista dei finalisti nei rapporti di categoria 2024 di Capterra per i software di lavoro remoto, gestione IT e software per desktop remoto, dimostrando le caratteristiche competitive e gli alti livelli di soddisfazione di Splashtop in diversi casi d'uso.
GetApp
Leader - 2024
Nominato Leader da GetApp nelle categorie supporto remoto, Gestione IT, Desktop remoto e Lavoro remoto, grazie alle ottime recensioni dei clienti e alle funzionalità competitive.
Software Advice
Front Runner - 2024
Nominato Front Runner da Software Advice nelle categorie Supporto remoto, Gestione IT, Desktop remoto e Lavoro remoto, evidenziando le forti prestazioni in termini di esperienza utente e rapporto qualità-prezzo.
Secure Campus Awards
Vincitore del premio per la sicurezza del campus - 2024
Splashtop si è aggiudicata il premio Platinum nell'ambito dei 2024 Secure Campus Awards per la sua soluzione Foxpass Cloud RADIUS, riconosciuta per l'eccellenza nel controllo degli accessi e nella gestione basata sul cloud.
Trustradius
Vincitore del premio Most Loved - 2024
Splashtop è stata premiata con il "Most Loved Award" ai TrustRadius Awards 2024. Il riconoscimento è stato attribuito per aver fornito prodotti che hanno convinto e soddisfatto in modo significativo gli utenti, conquistando un'alta considerazione nelle rispettive categorie. Ulteriori informazioni
Premi Globee
Gold Winner 2024 - Protezione della forza lavoro a distanza
Splashtop è stato premiato con il titolo di Gold Winner per il 2024 nella categoria "Securing the Remote Workforce" dai Globee Awards. Questo prestigioso riconoscimento premia l'eccellenza di Splashtop nel fornire soluzioni di accesso remoto sicure ed efficienti, evidenziando il suo ruolo fondamentale nel consentire alle aziende di gestire in modo sicuro la propria forza lavoro remota. Ulteriori informazioni
Premi Globee
Vincitore Silver 2024 - Sicurezza Zero Trust
Splashtop, rinomato fornitore di soluzioni di accesso e supporto remoto, si è aggiudicato il Silver Globee Award per l'eccezionale implementazione della Zero Trust Security. Questo riconoscimento, che fa parte dei prestigiosi Globee Business Awards, evidenzia l'impegno e l'eccellenza di Splashtop nel migliorare le misure di sicurezza informatica attraverso un approccio Zero Trust. Ulteriori informazioni
EdTech Digest
Finalista del Cool Tool Award
La soluzione Cloud RADIUS di Splashtop è stata premiata come finalista "Cool Tool" nella categoria Security Solution degli EdTech Awards 2024, che ne mette in evidenza l'eccellenza nella cybersecurity per gli istituti scolastici. La soluzione offre un controllo sicuro dell'accesso alla rete Wi-Fi, garantendo che solo gli utenti e i dispositivi autorizzati possano connettersi, migliorando così la sicurezza degli studenti e la protezione dei dati. Ulteriori informazioni
DSC
Security Vendor of the Year dell'anno 2023
Splashtop è stata premiata per aver fornito una soluzione moderna per l'accesso alle applicazioni, alla rete e alle risorse, facendo convergere i moderni framework di accesso alla rete Zero Trust, gestione degli accessi privilegiati e Secure Access Service Edge.
Trustradius
Migliore insieme di funzioni 2023
Splashtop ha vinto per il terzo anno consecutivo il premio Best Of Awards 2023 per il migliore insieme di funzioni nella categoria Desktop remoto.
Trustradius
Miglior rapporto qualità/prezzo 2023
Splashtop ha vinto per il terzo anno consecutivo il premio Best Of Awards 2023 per il miglior rapporto qualità/prezzo nella categoria Desktop remoto.
Trustradius
Migliore collaborazione 2023
Splashtop ha vinto per il terzo anno consecutivo il premio Best Of Awards 2023 per la migliore collaborazione nella categoria Desktop remoto.
Capterra
Miglior valore 2023
Nel 2023, Splashtop si è assicurata il premio "Best Value" di Capterra per la categoria IT Management. I premi "Best Of" di Capterra premiano i prodotti che si distinguono nelle loro categorie specifiche.
Capterra
Best Ease of Use 2023
Nel 2023, Splashtop si è assicurata il premio "Best Ease of Use" di Capterra per la categoria IT Management. I premi "Best Of" di Capterra premiano i prodotti che si distinguono nelle loro categorie specifiche.
Capterra
Shortlist 2023
Splashtop è stato selezionato da Capterra come uno dei migliori strumenti di desktop remoto. La Capterra Shortlist 2023 utilizza dati e recensioni esclusive per determinare i prodotti più votati e più popolari per ogni categoria della shortlist.
GetApp
Remote Desktop Leader 2023
Remote Desktop Leader si basa sulle valutazioni degli utenti finali in cinque aree chiave: facilità d'uso, rapporto qualità-prezzo, funzionalità, assistenza clienti e probabilità di raccomandazione. Splashtop ha ottenuto il badge Remote Work Leader nel 2023.
G2 Folla
Leader SMB Summer 2023
Splashtop Business Access è stato riconosciuto come leader nel segmento Small Business della categoria Desktop remoto dalla primavera 2019 in base alle recensioni degli utenti.
G2 Folla
Leader Europe Summer 2023
Splashtop Business Access si è distinto come leader europeo, ottenendo riconoscimento dagli utenti di G2 per i suoi eccezionali punteggi di soddisfazione e la sua significativa presenza sul mercato.
G2 Folla
Leader Fall 2023
Splashtop Business Access è stato riconosciuto come leader nella categoria Desktop remoto dalla primavera 2019 in base alle recensioni degli utenti.
G2 Folla
Leader SMB Autunno 2023
Splashtop Business Access è stato riconosciuto come leader nel segmento Small Business della categoria Desktop remoto dalla primavera 2019 in base alle recensioni degli utenti.
La sicurezza oggi
Premio Nuovo Prodotto dell'Anno 2023
Questo programma premia i risultati eccezionali raggiunti nello sviluppo di prodotti da parte di produttori di tecnologie e soluzioni per la sicurezza, i cui prodotti sono considerati particolarmente degni di nota per la loro capacità di migliorare la sicurezza. La soluzione Splashtop Secure Workspace ha vinto nella categoria Convergence & Integrated Software and Solutions.
RemoteTech
Hybrid Work Solution Provider of the Year 2023
Il RemoteTech Breakthrough Award 2023 ha eletto Splashtop fornitore leader di soluzioni software che consentono di creare ambienti di lavoro ibridi ad alte prestazioni.
Software Advice
Remote Work Software 2023 Frontrunners
Splashtop Business Access è stato riconosciuto come una delle migliori soluzioni di lavoro a distanza da Software Advice nel suo recente Frontrunners Report.
Edtech
EdTech Breakthrough Awards 2023
Splashtop è stato nominato Remote Learning Solution Provider of the Year agli EdTech Breakthrough Awards, che premiano le soluzioni e le aziende innovative che rispondono a un'esigenza reale, risolvono un problema complesso o critico, oppure colgono un'opportunità e creano o rivoluzionano un nuovo mercato o settore.
IT Europa Channel
IT Europa Highly Commended – Vertical Application Solution of the Year 2023
Splashtop è stato premiato con un riconoscimento nella categoria Vertical Application Solution of the Year ai 2023 IT Europa Channel Awards.
NAB Show
NAB Show Product of the Year 2023
I premi NAB Show Product of the Year danno riconoscimento ai nuovi prodotti e alle tecnologie più significative e promettenti per i media e il broadcasting.
Crozscore
Crozscore Best IT Management Solutions of 2023
I migliori prodotti software di gestione IT del 2023 secondo l'algoritmo di classificazione di Crozscore. I prodotti sono stati controllati per verificarne la pertinenza. Tutte le altre statistiche e classifiche sono state determinate in modo algoritmico seguendo la metodologia di classificazione Crozscore.
Trustradius
Top Rated Award 2023
Per il secondo anno di fila, Splashtop ha ricevuto un altro riconoscimento per l'eccezionale esperienza utente e l'assistenza clienti nelle categorie desktop remoto e assistenza remota.
EdTech Digest
Finalista EdTech Awards 2023
Gli EdTech Awards di EdTech Digest rappresentano il più grande programma di premiazione al mondo dedicato all'EdTech e conferiscono un riconoscimento ai contributi eccezionali nel campo della trasformazione dell'istruzione attraverso la tecnologia.
IABM
BaM Awards® 2023
In shortlist nella categoria "Produce" per le soluzioni di produzione remota ad alte prestazioni di Splashtop per broadcasting e media.
Software Advice FrontRunners
Top MSP Software 2023
Splashtop Remote Support è stato riconosciuto come una delle soluzioni software più votate nel recente FrontRunners Report di Software Advice per il Top MSP Software del 2023.
Trustradius
Best Software List Award 2022
Splashtop è stato premiato come vincitore del 2022 Best Software List Award di TrustRadius, una delle migliori piattaforme di recensione di software al mondo. Il software di accesso remoto Splashtop è stato selezionato come il più adatto a tutti i segmenti di mercato: piccole imprese, medie imprese e aziende. Splashtop ha ricevuto diversi riconoscimenti di merito da TrustRadius, tra cui Top Rated, Solutions Leader, Best Value e Best Feature set. I premi si basano direttamente sui feedback degli utenti di TrustRadius.
Forum di ChannelPro SMB
Best Software Solution 2022
Splashtop ha vinto il premio come Best Software Solution al ChannelPro SMB Forum di Charlotte del 2022.
IT Europa Channel Awards
Vertical Application Solution of the Year 2022
Splashtop è stata premiata da IT Europa per l'eccellenza nello sviluppo di software e IT per i canali europei, vincendo il premio di migliore soluzione verticale dell'anno per un progetto innovativo del cliente che coinvolge le soluzioni di supporto remoto all'Internet of Things (IoT). Ulteriori informazioni
Trustradius
Top Rated Award 2022
Splashtop ha ottenuto due premi Top Rated nelle categorie Software per desktop remoto e Software di supporto remoto da TrustRadius, un'autorevole piattaforma di recensioni software B2B. I premi si basano interamente sul feedback dei clienti, che hanno particolarmente apprezzato la condivisione dello schermo, le sessioni remote via internet e la possibilità di avviare il controllo remoto, il controllo a distanza da mobile e l'assistenza clienti di alta qualità. Splashtop ha ottenuto un impressionante trScore di 9,5 su 10, con oltre 475 recensioni verificate.
Capterra Shortlist
Remote Support Software Top Performers 2022 Q1
Splashtop Remote Support e SOS sono stati selezionati da Capterra come due dei migliori strumenti di supporto remoto tra 161 prodotti. La Capterra Shortlist 2022 utilizza dati e recensioni esclusive per determinare i prodotti più votati e più popolari per ogni categoria della shortlist.
Capterra Shortlist
IT Management Software Top Performers 2022 Q1
Splashtop Remote Support è stato selezionato da Capterra come uno dei migliori strumenti di gestione IT tra 367 prodotti. La Capterra Shortlist 2022 utilizza dati e recensioni esclusive per determinare i prodotti più votati e più popolari per ogni categoria della shortlist.
GetApp
Category Leaders in Remote Work 2022 Q1
Splashtop Business Access è stato nominato leader di categoria nel lavoro a distanza da GetApp su 407 prodotti. Ha ottenuto un punteggio complessivo di 98 su 100. I punteggi si basano sulle valutazioni degli utenti finali in cinque aree chiave: facilità d'uso, funzionalità, rapporto qualità-prezzo, probabilità di raccomandazione e assistenza clienti.
GetApp
Category Leaders in Remote Support 2022 Q1
Splashtop SOS e Splashtop Remote Support sono stati nominati tra i Category Leaders in Remote Support di GetApp su 113 prodotti, ottenendo rispettivamente un punteggio complessivo di 85 e 80 su 100. I punteggi si basano sulle valutazioni degli utenti finali in cinque aree chiave: facilità d'uso, rapporto qualità-prezzo, funzionalità, assistenza clienti e probabilità di raccomandazione.
GetApp
Category Leaders in IT Management 2022 Q1
Splashtop Remote Support è stato nominato uno dei Category Leaders in IT Management di GetApp nella gestione IT su 198 prodotti. Ha ottenuto un punteggio complessivo di 83 su 100. I punteggi si basano sulle valutazioni degli utenti finali in cinque aree chiave: facilità d'uso, funzionalità, rapporto qualità-prezzo, probabilità di raccomandazione e assistenza clienti.
Software Advice FrontRunners
Top Remote Support Software 2022 Q1
Splashtop SOS e Splashtop Remote Support sono stati selezionati tra le migliori soluzioni di supporto remoto per il primo trimestre del 2022. I FrontRunner di Software Advice si basano sulle recensioni di utenti reali e mettono in evidenza i prodotti software di supporto remoto più votati in Nord America.
Software Advice FrontRunners
Top IT Management Software 2022 Q1
Splashtop Remote Support è stato selezionato come una delle migliori soluzioni di gestione IT del primo trimestre del 2022. I FrontRunner di Software Advice si basano sulle recensioni di utenti reali e mettono in evidenza i prodotti software di gestione IT più votati in Nord America.
Software Advice FrontRunners
Top Remote Work Software 2022 Q1
Splashtop Business Access è stato selezionato come una delle migliori soluzioni per il lavoro a distanza del 2022 Q1. I FrontRunner di Software Advice si basano sulle recensioni di utenti reali e mettono in evidenza i prodotti software di lavoro a distanza più votati in Nord America.
Digital.com
The Best IT Management Software of 2021
Splashtop è stato inserito da Digital.com tra le migliori soluzioni di gestione IT su oltre 125 prodotti. I clienti indicano spesso che Splashtop è migliore della maggior parte delle altre soluzioni di gestione remota dell'IT utilizzate in precedenza.
Digital.com
Il miglior software per desktop remoto del 2021
Splashtop Business Access è stato selezionato come uno dei migliori strumenti di desktop remoto del 2021 dall'analisi di oltre 80 prodotti effettuata da Digital.com. Il software per desktop remoto di Splashtop si è distinto per la sua capacità di fornire una transizione ininterrotta ai lavoratori remoti.
SMB TechFest
Best Innovation 2021 Q3
La conferenza SMB TechFest presenta alcuni dei migliori fornitori del nostro settore tecnologico. Il premio Best Innovation riconosce Splashtop come vincitore della conferenza come fornitore della migliore soluzione innovativa e creativa. I vincitori del premio vengono votati dai partner partecipanti.
G2 Folla
Leader 2021
Splashtop Business Access è stato riconosciuto come leader nella categoria Desktop remoto dalla primavera 2019 in base alle recensioni degli utenti.
G2 Folla
High Performer, Mid-Market, Summer 2021
In base alle recensioni degli utenti, Splashtop Business Access è stato riconosciuto come High Performer nella categoria Mid-Market Remote Desktop dall'inverno 2021.
G2 Folla
Leader (Small Business)
Splashtop Business Access è stato riconosciuto come leader nel segmento Small Business della categoria Desktop remoto dalla primavera 2019 in base alle recensioni degli utenti.
G2 Folla
Summer 2021 Awards for Business Access
Splashtop Business Access (per individui e team che desiderano accedere da remoto ai propri computer) ha ricevuto badge in 13 categorie da G2, sulla base delle valutazioni e delle recensioni dei clienti! Tra questi troviamo: Easiest to Use, Easiest Setup, Easiest Admin, Easiest to do Business With, Best Usability, Best Support, Best Relationship, Best Results, Best Meets Requirements, Best to do Business With, Users Most Likely to Recommend, High Performer, Leader e Momentum Leader.
G2 Folla
Summer 2021 Awards for Remote Support
Splashtop Remote Support (per gli MSP che desiderano strumenti di monitoraggio e gestione dell'accesso remoto al computer per fornire supporto remoto) ha ricevuto 8 badge per l'estate 2021 da G2. Splashtop Remote Support è stato premiato con diversi badge nelle categorie Best Estimated ROI, Best Support, Best Meets Requirements, Highest User Adoption, Easiest Admin, Easiest to Use, Momentum Leader e High Performer awards.
G2 Folla
Summer 2021 Awards for SOS
Splashtop SOS (per i service desk, l'assistenza IT e i professionisti dell'help desk che hanno bisogno di fornire supporto remoto ai dispositivi dei loro clienti) è stato riconosciuto come leader in 15 categorie per l'estate 2021 da G2!. Splashtop SOS è stato premiato con diversi badge per le categorie Best Estimated ROI, Best Meets Requirements, Best Support, Best Usability, Best Results, Fastest Implementation, Easiest Setup, Easiest to do Business With, Easiest to Use, Easiest Admin, Leader, Momentum Leader, Most Implementable, Highest User Adoption, e Users Most Likely to Recommend.
SMB TechFest
Best in Show 2021 Q2
La conferenza TechFest SMB presenta alcuni dei migliori fornitori nel nostro settore tecnologico. Splashtop è stato scelto come vincitore assoluto della conferenza dai partner presenti attraverso il loro processo di votazione. Il premio Best in Show viene assegnato a Splashtop per aver ottenuto il più alto punteggio complessivo all'evento per la combinazione di azienda, prodotti e soluzioni.
EdTech Digest
Cool Tool Finalist 2021
Splashtop Enterprise for Remote Labs ha ricevuto il premio EdTech Cool Tool Finalist nel 2021. È stato premiato per il suo eccezionale contributo alla trasformazione dell'istruzione attraverso la tecnologia. Ulteriori informazioni
Capterra
Shortlist for Splashtop Remote Support 2021
Splashtop Remote Support è stato riconosciuto come il prodotto con il punteggio più alto sia per popolarità che per valutazioni degli utenti su Capterra per il 2021.
GetApp
Category Leaders 2021
I leader delle categorie costituiscono le opinioni soggettive delle singole revisioni degli utenti finali, delle valutazioni e dei dati applicati in base a una metodologia documentata. Splashtop è stato insignito del distintivo di categoria leader nel 2021.
Software Advice
FrontRunners for Remote Support 2021
FrontRunners costituiscono le opinioni soggettive delle singole revisioni degli utenti finali, valutazioni e dati applicati in base a una metodologia documentata. Splashtop ha ottenuto questo premio sia per Splashtop Remote Support che per i prodotti Splashtop SOS nel 2021.
SMB TechFest
Best Product 2020 Q3
La conferenza SMB TechFest vede la partecipazione di alcuni dei migliori fornitori del settore tecnologico. Splashtop è stata selezionata come vincitrice del premio come migliore nella categoria dai partner presenti attraverso un processo di votazione. Il premio Miglior prodotto riconosce il fornitore che ha ottenuto il punteggio più alto per il proprio prodotto tecnologico. Ulteriori informazioni
Crozdesk
Happiest Users Badge 2020
Splashtop Remote Support ha ottenuto il badge Happiest Users di Crozdesk. Il badge viene assegnato a fornitori con clienti soddisfatti e molti segnali di soddisfazione positivi. Appena il 10% di soluzioni ricevono questo riconoscimento. Ulteriori informazioni
Crozdesk
Trusted Vendor Badge 2020
Il badge Trusted Vendor di Crozdesk viene assegnato ai fornitori con elevata presenza sul mercato e quota di mercato. Ulteriori informazioni
GetApp
Best Functionality & Features 2020
Splashtop Business Access ha ottenuto il badge Best & Features da GetApp nel marzo 2020. Il badge è stato ottenuto in base alle recensioni dei singoli utenti finali per Splashtop Business Access pubblicate sul sito Web GetApp.
Crozdesk
Quality Choice Top Ranked Solution 2020
Il badge Quality Choice di Crozdesk viene assegnato ai fornitori che si distinguono dal resto del mercato. Ulteriori informazioni
G2 Folla
High Performer 2019
Splashtop Business Access è stato riconosciuto come High Performer nella categoria Desktop remoto ogni trimestre dall'autunno 2018 in base alle recensioni degli utenti. Splashtop Remote Support e Splashtop SOS sono stati riconosciuti come G2 Crowd High Performers nelle loro categorie dall'estate 2019 e dalla primavera 2019.
Crozdesk
Cosa pensano i nostri utenti
Valutazione a oltre 4 stelle dell'accesso e supporto remoto di Splashtop Ulteriori informazioni
SMB TechFest
Best Product 2019 Q1
La conferenza TechFest SMB presenta alcuni dei migliori fornitori nel nostro settore tecnologico. Durante ogni evento onoriamo il meglio di ogni categoria. I vincitori vengono selezionati dai nostri partner supervisionati attraverso il loro processo di voto. Il premio Best Product conferisce il riconoscimento al fornitore che ha raggiunto la più alta classifica per il loro prodotto tecnologico.
Software Informer
Editor’s Pick
La Splashtop Business App (Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS On-Demand Support) è stata riconosciuta da Software Informer con il loro Editor's Pick, Good Choice Award nel 2019. Ulteriori informazioni
SourceForge
Recensioni degli utenti
Splashtop Remote Support è molto apprezzato nella directory dei prodotti aziendali di SourceForge. Ulteriori informazioni
Software Informer
100% Clean
L'app Splashtop Business (Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS On-Demand Support) è stata riconosciuta nel 2019 da Software Informer con il loro 100% Clean Award per nessun spyware, nessun virus e nessun adware. Ulteriori informazioni
G2 Folla
High Performer (Small Business)
Splashtop Remote Support e SOS sono stati riconosciuti come High Performers nel segmento delle piccole imprese ogni trimestre dall'estate e dalla primavera 2018. Splashtop Business Access è stato riconosciuto come High Performer nel segmento Small-Business del Desktop remoto in base alle recensioni degli utenti, ogni trimestre dall'autunno 2018.
G2 Folla
Users Love Us
Splashtop Remote Support, Splashtop SOS e Splashtop Business Access hanno ricevuto il premio G2 Crowd's Users Love Us ogni trimestre dalla primavera 2017. Il premio si basa sulle recensioni degli utenti di G2 Crowd.
Capterra
Recensioni degli utenti
Le valutazioni a più di 4 stelle di Splashtop Business Access, Remote Support e SOS.
NVIDIA
5 start-up calde prendono premi
Splashtop è la prima azienda a vincere il premio NVIDIA Emerging Companies Award per due anni consecutivi.
Rivista Tech & Learning
Premi di Eccellenza 2012
Splashtop Whiteboard, app desktop remoto con annotazione, selezionata come un eccezionale prodotto di tecnologia didattica dalla rivista Tech & Learning.
PC Mag
Editors’ Choice Award
Win8 Metro Testbed ha ricevuto il riconoscimento Editors’ Choice di PCMag, ottenendo un punteggio di 4,5 stelle su 5.
CODiE Awards
Finalist 2012
"Splashtop Whiteboard è stata nominata finalista ai CODiE Awards 2012 per il Miglior uso educativo di un'applicazione specifica per dispositivi nella categoria Tecnologia educativa.
CES
Il meglio del CES 2012
"Splashtop Remote Desktop THD vince il premio Miglior App Mobile.
webOS
Best of 2011 Awards
Splashtop vince Miglior WebOS Tablet App del 2011 e Miglior WebOS Business/Finance App del 2011 selezionato da più di 9000 elettori da centinaia di app in WebOS Nation Best of 2011 Awards.
Appalooza
Le più grandi app di tutti i tempi
Splashtop Remote Desktop vince il concorso "Appalooza - The Greatest Apps of All Time", un concorso riservato alle app per dispositivi mobili con vincitori scelti dai fan di Facebook, ideato per celebrare l'attuale vivace mercato iOS al Macworld | iWorld 2012.
Tap!
100 Grandi Applicazioni 2011
Splashtop Remote Desktop è stato scelto per la lista delle 100 migliori app di tutti i tempi nel nuovo numero di Tap! La rivista iPhone e iPad!
CES
Best of CES 2010
Splashtop Remote per Android ha vinto Best of CES per «Miglior App/Software».
Magazine per laptop
Best of CES 2010
Splashtop 2.0 è stato premiato con il premio «Best of 2010 CES» da LAPTOP Magazine e riconosciuto come miglior software o servizio del Consumer Electronics Show 2010.
AlwaysON OnDC
Top 100
La tecnologia istant-on Splashtop for Business è riconosciuta come rivoluzionaria per enti governativi e organizzazioni di tutte le dimensioni.
Scienza Popolare
Best of What’s New
La più grande rivista scientifica e tecnologica del mondo premia Splashtop con prestigioso riconoscimento.
CEA
Innovazioni 2009 Design and Engineering Award
Il CEA riconosce Splashtop come uno dei prodotti di elettronica di consumo (CE) più innovativi del settore.
Under the Radar
Audience Award for Virtualization
Secondo il pubblico presente al Campus Microsoft in Mountain View, DeviceVM è stata la migliore azienda nella categoria di virtualizzazione. Questo fa sorgere la domanda: «perché il pubblico è stato così preso con Splashtop?»
PC World
Top 25 Most Innovative Products
Splashtop by DeviceVM è stato nominato come uno dei 25 prodotti più innovativi del 2007 da PC World.
Hardware Zone
I 100 migliori prodotti del 2007
"DeviceVM ha cambiato il gioco nel 2007 con Splashtop, un incredibile ambiente desktop basato su una variante Linux sicura e ultraleggera che avrà il tuo PC in pochi secondi piatto con accesso completo a Internet e applicazioni web-based come e-mail, VoIP e persino elaborazione di testi."
Phoronix
Greatest Linux Innovations Of 2007
"Quando si tratta di pura innovazione quest'anno all'interno dell'ecosistema Linux, una società che è venuta subito in mente era DeviceVM e il loro prodotto Splashtop." Ulteriori informazioni