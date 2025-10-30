Splashtop Enterprise
Una piattaforma di accesso e supporto remoto sicura e scalabile, progettata per soddisfare i requisiti di sicurezza e le esigenze IT di livello enterprise
Perché scegliere Splashtop Enterprise?
Sicurezza e gestibilità avanzate
Proteggi le tue attività con funzioni di sicurezza di livello aziendale e una gestione centralizzata con controllo degli accessi, per garantire la tranquillità del tuo team.
Lavoro da remoto per team ibridi
Consenti un accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni a dipendenti, collaboratori e team ibridi per essere produttivi ovunque.
IT semplificato con una soluzione centralizzata
Offri un supporto remoto efficiente per qualsiasi dispositivo e semplifica la gestione degli endpoint con patch automatiche, approfondimenti in tempo reale e flussi di lavoro semplificati.
Servizio clienti impareggiabile
Scopri un servizio clienti di altissimo livello con tempi di risposta rapidi, un'assistenza tecnica efficiente, una guida strategica continua e un team di professionisti al servizio del tuo successo.
Licenze flessibili e scalabili
Si adatta alle esigenze della tua organizzazione con opzioni di licenza flessibili. Scegli le licenze di accesso remoto per consentire ai lavoratori in remoto di accedere ai propri computer di lavoro e le licenze di supporto remoto per garantire al reparto IT il supporto e la gestione dei dispositivi. Ulteriori informazioni
Caratteristiche che favoriscono la crescita
Prestazioni elevate
Alta velocità di streaming 4K fino a 60fps e streaming iMac Pro Retina 5K con bassa latenza e la possibilità di regolare le impostazioni.
Accesso non supervisionata
Ottieni un accesso remoto non supervisionato a macchine fisiche e virtuali in ambiente Windows, Mac, Linux e Android da qualsiasi dispositivo. Accedi a un massimo di 10 computer con la licenza di accesso remoto e a 300 computer con la licenza di supporto remoto.
Integrazione SSO/SAML
Effettua l'autenticazione con Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite e altri per una gestione semplificata degli accessi.
Sicurezza avanzata e controlli degli accessi
Migliora la sicurezza e la conformità con la registrazione delle sessioni nel cloud, i controlli di accesso granulari, l'integrazione SIEM per il monitoraggio in tempo reale e il whitelisting IP.
Controlli avanzati delle sessioni remote
Reindirizza i dispositivi USB e gli strumenti stilo (smart card, chiavi di sicurezza e altro ancora), oppure utilizza il microfono locale come ingresso del computer remoto. Prova la modalità colore 4:4:4 con audio ad alta fedeltà per flussi di lavoro fluidi e coinvolgenti.
Wacom Bridge
Utilizza senza problemi la tecnologia della penna Wacom su computer locali e remoti, riducendo la latenza e migliorando il tuo flusso di lavoro digitale.
Caratteristiche del supporto remoto
Supporto OnDemand
Offri un supporto rapido e ad hoc agli utenti finali su computer e dispositivi mobili tramite un codice di sessione, evitando l'uso di un agente preinstallato.
Caratteristiche del supporto remoto
Azioni in background
Accedi agli strumenti di sistema come il task manager, l'editor del registro, il gestore dei dispositivi, il gestore dei servizi e il comando remoto senza interrompere l'utente finale.
Caratteristiche del supporto remoto
Flusso di lavoro avanzato per il service desk
Fornisci un'assistenza on-demand avanzata con il raggruppamento dei tecnici, la gestione dei canali di assistenza e i link per gli inviti, le richieste di assistenza tramite SOS Call e widget webform, l'instradamento delle sessioni e altro ancora
Caratteristiche del supporto remoto
Integrazioni avanzate
Si integra con le piattaforme di ticketing e altre piattaforme per un supporto remoto senza soluzione di continuità e sfrutta le API aperte per automatizzare i flussi di lavoro e migliorare le operazioni IT.
Caratteristiche del supporto remoto
Informazioni gratuite sulle vulnerabilità
Ottieni visibilità sulle CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) e sulle KEV (Known Exploited Vulnerabilities), nonché informazioni dettagliate basate sull'intelligenza artificiale per dare priorità alle vulnerabilità da correggere.
Componenti aggiuntivi aziendali
Autonomous Endpoint Management
Monitora, gestisci e aggiorna i dispositivi in modo efficiente con la gestione delle patch in tempo reale, la distribuzione del software, gli approfondimenti su dashboard, i criteri e molto altro ancora, tutto dalla console di Splashtop.
Splashtop Augmented Reality (AR)
Collegati a siti fuori sede e risolvi i problemi in diretta con la condivisione della telecamera e le annotazioni AR.
Splashtop Connector
Collega in modo sicuro le connessioni RDP, VNC e SSH a computer e server Windows evitando di usare VPN o di installare appositi software per l'accesso remoto.
Splashtop Antivirus
Proteggi i tuoi endpoint da svariate minacce e permetti l'implementazione e la gestione dei criteri senza soluzione di continuità dall'interno di Splashtop con la nostra soluzione antivirus, supportata da Bitdefender.
EDR
Approfitta del rilevamento e della risposta avanzati degli endpoint di Bitdefender, SentinelOne o CrowdStrike per identificare, analizzare e rispondere alle minacce in tempo reale e proteggere la tua organizzazione.
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop: affidabile, completo e conveniente
"Ho provato altre opzioni, ma Splashtop offre la semplicità e l'affidabilità a un prezzo che credo possiamo permetterci. Per il reparto IT, velocizza notevolmente la risoluzione dei problemi e ci ha permesso di utilizzare una persona che si occupa di IT da remoto per alcune cose."
Tom Van Gorkom
Ingegnere di trasmissione/Direttore dei media - Istituzione educativa
Dai nostri clienti soddisfatti
Ottimo prodotto e notevole rapporto qualità-prezzo
"L'interfaccia intuitiva, le prestazioni affidabili e la rigorosa conformità a standard come RGPD e HIPAA ne fanno una scelta affidabile. Le licenze semplici e i piani personalizzati di Splashtop garantiscono una maggiore flessibilità."
Recensione verificata
Amministratore Information Technology - Società di gestione dell'istruzione
Dai nostri clienti soddisfatti
Facile ed efficiente
"Splashtop è stato facile da implementare e gli utenti si sono adattati rapidamente. L'implementazione delle applicazioni e la soluzione antivirus per ogni postazione di lavoro sono state semplici. La possibilità di accedere in remoto da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo, compreso il web, ha reso Splashtop una soluzione preferibile ad altre opzioni."
Glen T.
CTO, Mid-Market (51-1.000 dipendenti)
Dai nostri clienti soddisfatti
Perfetto per le scuole dalla primaria alla secondaria.
"L'ingombro ridotto occupa pochissime risorse del laptop degli studenti. Gli studenti non possono disinstallare o eliminare il client. Lo uso più di 10 volte al giorno nel nostro ambiente di 3.000 dispositivi. L'implementazione è stata un gioco da ragazzi rispetto a Intune, non avrei potuto chiedere un'integrazione più semplice!"
David M.
Direttore tecnologico, Mid-Market (51-1000 dipendenti)
Dai nostri clienti soddisfatti
È il miglior prodotto che ho utilizzato per il supporto remoto
"È il miglior prodotto che abbia mai usato per il supporto remoto. Uso Splashtop Remote Support da quasi dieci anni. Il software ha costantemente apportato miglioramenti che dimostrano la comprensione delle esigenze delle PMI e dei fornitori di servizi."
David M.
Direttore Information Technology, Mercato medio (51-1000 emp.)
Dai nostri clienti soddisfatti
"Abbiamo scelto Splashtop perché offre un'esperienza migliore a un costo più accessibile. Splashtop offre la migliore assistenza clienti e abbiamo un ottimo rapporto diretto con il nostro account manager."
Ericson Oliveira
Specialista di processo, Tivit
Dai nostri clienti soddisfatti
"Consiglio Splashtop a tutti. Pertanto, invito a provarlo, in modo da sperimentare la facilità d'uso e l'eccellenza dell'assistenza clienti. Splashtop ci ha permesso di controllare facilmente tutto ciò che riguarda il registro di sistema, i criteri di gruppo e gli elementi correlati. Questo ci ha permesso di implementare rapidamente la soluzione nel nostro ambiente. È un supporto facile, conveniente e molto intelligente."
Björn Runge
Responsabile IT di Paniceus
Dai nostri clienti soddisfatti
"Abbiamo implementato Splashtop e abbiamo immediatamente ricevuto e-mail dai nostri artisti: "Wow, è fantastico, ora posso davvero lavorare, posso davvero portare a termine il mio lavoro". E così abbiamo iniziato a ricevere la soddisfazione degli utenti."
Andres Reyes
Direttore tecnico, Boxel Studio
Dai nostri clienti soddisfatti
"Splashtop ha risposto a tutte le nostre esigenze. Con un'unica soluzione scalabile, potevamo controllare in remoto i nostri schermi ovunque e supportare un'ampia gamma di dispositivi per i clienti e il personale interno. Il tutto con un software non invasivo e sicuro, che può essere attivato su richiesta."
Michael Thompson
Architetto digitale ed esperto di segnaletica digitale, Beyond Digital Solutions
Dai nostri clienti soddisfatti
"Dopo aver usato Splashtop gli utenti hanno osservato che il frame rate era migliore e l'esperienza più reattiva. Con Splashtop, i nostri redattori non avvertono alcun ritardo, proprio come se fossero in ufficio."
Mike Marsh
IT Manager presso WBITVP Nuova Zelanda
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La soluzione di accesso e supporto remoto più votata in assoluto
Scopri come Splashtop Enterprise può migliorare la sicurezza, le operazioni IT e le capacità di lavoro remoto della tua azienda.
Protezione e sicurezza avanzata dei dati
Sicurezza di livello superiore per un nuovo livello di tranquillità.
Infrastruttura sicuraUlteriori informazioni
L'hosting sicuro in cloud e on-premise, con rilevamento delle intrusioni 24/7 e certificazioni SOC 2 e 3, garantisce la protezione di computer, utenti e dati.
Funzioni di sicurezza avanzateUlteriori informazioni
Grazie a funzioni come 2FA, MFA per gli endpoint, registrazione delle sessioni e crittografia E2E, i team IT hanno il controllo totale sulla sicurezza dell'accesso remoto.
Standard e conformitàUlteriori informazioni
La costante attenzione al rispetto dei più elevati standard di privacy e sicurezza (come ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) garantisce il rispetto della sicurezza e della conformità.