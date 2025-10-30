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Splashtop20 years of trust
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A woman stands in a server room using a laptop. Above her is a screenshot of a dashboard with data and API icons connected by dashed lines, suggesting integration and data management.

Splashtop Enterprise

Una piattaforma di accesso e supporto remoto sicura e scalabile, progettata per soddisfare i requisiti di sicurezza e le esigenze IT di livello enterprise

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Perché scegliere Splashtop Enterprise?

Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

Sicurezza e gestibilità avanzate

Proteggi le tue attività con funzioni di sicurezza di livello aziendale e una gestione centralizzata con controllo degli accessi, per garantire la tranquillità del tuo team.

Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

Lavoro da remoto per team ibridi

Consenti un accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni a dipendenti, collaboratori e team ibridi per essere produttivi ovunque.

Blue icon of a laptop with a large medical cross symbol above it, suggesting digital healthcare or online medical services, on a light gray background.

IT semplificato con una soluzione centralizzata

Offri un supporto remoto efficiente per qualsiasi dispositivo e semplifica la gestione degli endpoint con patch automatiche, approfondimenti in tempo reale e flussi di lavoro semplificati.

Blue outline icon of a person’s head wearing a headset with a microphone, symbolizing customer support or a call center representative, on a light gray background.

Servizio clienti impareggiabile

Scopri un servizio clienti di altissimo livello con tempi di risposta rapidi, un'assistenza tecnica efficiente, una guida strategica continua e un team di professionisti al servizio del tuo successo.

Licenze flessibili e scalabili

Si adatta alle esigenze della tua organizzazione con opzioni di licenza flessibili. Scegli le licenze di accesso remoto per consentire ai lavoratori in remoto di accedere ai propri computer di lavoro e le licenze di supporto remoto per garantire al reparto IT il supporto e la gestione dei dispositivi. Ulteriori informazioni

Cerchi una soluzione on-premise?

ContattaciUlteriori informazioni

Caratteristiche che favoriscono la crescita

Performance icon

Prestazioni elevate

Alta velocità di streaming 4K fino a 60fps e streaming iMac Pro Retina 5K con bassa latenza e la possibilità di regolare le impostazioni.

Blue icon of a computer monitor connected to a network with a padlock symbol, representing computer or network security and data protection.

Accesso non supervisionata

Ottieni un accesso remoto non supervisionato a macchine fisiche e virtuali in ambiente Windows, Mac, Linux e Android da qualsiasi dispositivo. Accedi a un massimo di 10 computer con la licenza di accesso remoto e a 300 computer con la licenza di supporto remoto.

SSO and SAML integration key icon

Integrazione SSO/SAML

Effettua l'autenticazione con Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite e altri per una gestione semplificata degli accessi.

Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

Sicurezza avanzata e controlli degli accessi

Migliora la sicurezza e la conformità con la registrazione delle sessioni nel cloud, i controlli di accesso granulari, l'integrazione SIEM per il monitoraggio in tempo reale e il whitelisting IP.

Blue icon of an eye with a padlock in front, symbolizing privacy, restricted access, or protected visibility.

Controlli avanzati delle sessioni remote

Reindirizza i dispositivi USB e gli strumenti stilo (smart card, chiavi di sicurezza e altro ancora), oppure utilizza il microfono locale come ingresso del computer remoto. Prova la modalità colore 4:4:4 con audio ad alta fedeltà per flussi di lavoro fluidi e coinvolgenti.  

A blue icon of a pencil poised over a rectangular form or document, symbolizing editing or writing, on a light gray background.

Wacom Bridge

Utilizza senza problemi la tecnologia della penna Wacom su computer locali e remoti, riducendo la latenza e migliorando il tuo flusso di lavoro digitale.

Blue icon showing a password entry field with three dots and a clock symbol in front, suggesting time-based password or timed authentication.

Caratteristiche del supporto remoto

Supporto OnDemand

Offri un supporto rapido e ad hoc agli utenti finali su computer e dispositivi mobili tramite un codice di sessione, evitando l'uso di un agente preinstallato.

Blue outline icon of a laptop with a large gear in front of it, symbolizing computer settings, configuration, or technical support.

Caratteristiche del supporto remoto

Azioni in background

Accedi agli strumenti di sistema come il task manager, l'editor del registro, il gestore dei dispositivi, il gestore dei servizi e il comando remoto senza interrompere l'utente finale.

Blue line drawing of a headset with a microphone, representing customer support or a call center.

Caratteristiche del supporto remoto

Flusso di lavoro avanzato per il service desk

Fornisci un'assistenza on-demand avanzata con il raggruppamento dei tecnici, la gestione dei canali di assistenza e i link per gli inviti, le richieste di assistenza tramite SOS Call e widget webform, l'instradamento delle sessioni e altro ancora

A blue geometric icon featuring three circles connected by lines, forming a triangular shape with curved ends, resembling a network or abstract technology symbol on a light gray background.

Caratteristiche del supporto remoto

Integrazioni avanzate

Si integra con le piattaforme di ticketing e altre piattaforme per un supporto remoto senza soluzione di continuità e sfrutta le API aperte per automatizzare i flussi di lavoro e migliorare le operazioni IT.

A blue outline of an eye is centered on a graph-like background, with one arrow pointing upward and to the right, suggesting vision, view, or data visualization.

Caratteristiche del supporto remoto

Informazioni gratuite sulle vulnerabilità

Ottieni visibilità sulle CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) e sulle KEV (Known Exploited Vulnerabilities), nonché informazioni dettagliate basate sull'intelligenza artificiale per dare priorità alle vulnerabilità da correggere.

Componenti aggiuntivi aziendali

Autonomous Endpoint Management

Monitora, gestisci e aggiorna i dispositivi in modo efficiente con la gestione delle patch in tempo reale, la distribuzione del software, gli approfondimenti su dashboard, i criteri e molto altro ancora, tutto dalla console di Splashtop.

Ulteriori informazioni

Splashtop Augmented Reality (AR)

Collegati a siti fuori sede e risolvi i problemi in diretta con la condivisione della telecamera e le annotazioni AR.

Ulteriori informazioni

Splashtop Connector

Collega in modo sicuro le connessioni RDP, VNC e SSH a computer e server Windows evitando di usare VPN o di installare appositi software per l'accesso remoto.

Ulteriori informazioni

Splashtop Antivirus

Proteggi i tuoi endpoint da svariate minacce e permetti l'implementazione e la gestione dei criteri senza soluzione di continuità dall'interno di Splashtop con la nostra soluzione antivirus, supportata da Bitdefender.

Ulteriori informazioni

EDR

Approfitta del rilevamento e della risposta avanzati degli endpoint di Bitdefender, SentinelOne o CrowdStrike per identificare, analizzare e rispondere alle minacce in tempo reale e proteggere la tua organizzazione.

Ulteriori informazioni

Dai nostri clienti soddisfatti

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Splashtop: affidabile, completo e conveniente

"Ho provato altre opzioni, ma Splashtop offre la semplicità e l'affidabilità a un prezzo che credo possiamo permetterci. Per il reparto IT, velocizza notevolmente la risoluzione dei problemi e ci ha permesso di utilizzare una persona che si occupa di IT da remoto per alcune cose."

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Tom Van Gorkom

Ingegnere di trasmissione/Direttore dei media - Istituzione educativa

Dai nostri clienti soddisfatti

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Ottimo prodotto e notevole rapporto qualità-prezzo

"L'interfaccia intuitiva, le prestazioni affidabili e la rigorosa conformità a standard come RGPD e HIPAA ne fanno una scelta affidabile. Le licenze semplici e i piani personalizzati di Splashtop garantiscono una maggiore flessibilità."

Leggi la recensione
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Recensione verificata

Amministratore Information Technology - Società di gestione dell'istruzione

Dai nostri clienti soddisfatti

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Facile ed efficiente

"Splashtop è stato facile da implementare e gli utenti si sono adattati rapidamente. L'implementazione delle applicazioni e la soluzione antivirus per ogni postazione di lavoro sono state semplici. La possibilità di accedere in remoto da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo, compreso il web, ha reso Splashtop una soluzione preferibile ad altre opzioni."

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Glen T.

CTO, Mid-Market (51-1.000 dipendenti)

Dai nostri clienti soddisfatti

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Perfetto per le scuole dalla primaria alla secondaria.

"L'ingombro ridotto occupa pochissime risorse del laptop degli studenti. Gli studenti non possono disinstallare o eliminare il client. Lo uso più di 10 volte al giorno nel nostro ambiente di 3.000 dispositivi. L'implementazione è stata un gioco da ragazzi rispetto a Intune, non avrei potuto chiedere un'integrazione più semplice!"

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David M.

Direttore tecnologico, Mid-Market (51-1000 dipendenti)

Dai nostri clienti soddisfatti

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

È il miglior prodotto che ho utilizzato per il supporto remoto

"È il miglior prodotto che abbia mai usato per il supporto remoto. Uso Splashtop Remote Support da quasi dieci anni. Il software ha costantemente apportato miglioramenti che dimostrano la comprensione delle esigenze delle PMI e dei fornitori di servizi."

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David M.

Direttore Information Technology, Mercato medio (51-1000 emp.)

Dai nostri clienti soddisfatti

"Abbiamo scelto Splashtop perché offre un'esperienza migliore a un costo più accessibile. Splashtop offre la migliore assistenza clienti e abbiamo un ottimo rapporto diretto con il nostro account manager."

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Ericson Oliveira

Specialista di processo, Tivit

Dai nostri clienti soddisfatti

"Consiglio Splashtop a tutti. Pertanto, invito a provarlo, in modo da sperimentare la facilità d'uso e l'eccellenza dell'assistenza clienti. Splashtop ci ha permesso di controllare facilmente tutto ciò che riguarda il registro di sistema, i criteri di gruppo e gli elementi correlati. Questo ci ha permesso di implementare rapidamente la soluzione nel nostro ambiente. È un supporto facile, conveniente e molto intelligente."

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Björn Runge

Responsabile IT di Paniceus

Dai nostri clienti soddisfatti

"Abbiamo implementato Splashtop e abbiamo immediatamente ricevuto e-mail dai nostri artisti: "Wow, è fantastico, ora posso davvero lavorare, posso davvero portare a termine il mio lavoro". E così abbiamo iniziato a ricevere la soddisfazione degli utenti."

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Andres Reyes

Direttore tecnico, Boxel Studio

Dai nostri clienti soddisfatti

"Splashtop ha risposto a tutte le nostre esigenze. Con un'unica soluzione scalabile, potevamo controllare in remoto i nostri schermi ovunque e supportare un'ampia gamma di dispositivi per i clienti e il personale interno. Il tutto con un software non invasivo e sicuro, che può essere attivato su richiesta."

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Michael Thompson

Architetto digitale ed esperto di segnaletica digitale, Beyond Digital Solutions

Dai nostri clienti soddisfatti

"Dopo aver usato Splashtop gli utenti hanno osservato che il frame rate era migliore e l'esperienza più reattiva. Con Splashtop, i nostri redattori non avvertono alcun ritardo, proprio come se fossero in ufficio."

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Mike Marsh

IT Manager presso WBITVP Nuova Zelanda

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La soluzione di accesso e supporto remoto più votata in assoluto

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Protezione e sicurezza avanzata dei dati

Sicurezza di livello superiore per un nuovo livello di tranquillità.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Infrastruttura sicura

    L'hosting sicuro in cloud e on-premise, con rilevamento delle intrusioni 24/7 e certificazioni SOC 2 e 3, garantisce la protezione di computer, utenti e dati.

    Ulteriori informazioni
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Funzioni di sicurezza avanzate

    Grazie a funzioni come 2FA, MFA per gli endpoint, registrazione delle sessioni e crittografia E2E, i team IT hanno il controllo totale sulla sicurezza dell'accesso remoto.

    Ulteriori informazioni
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Standard e conformità

    La costante attenzione al rispetto dei più elevati standard di privacy e sicurezza (come ISO/IEC 27001, SOC2 e RGPD) garantisce il rispetto della sicurezza e della conformità.

    Ulteriori informazioni

Domande frequenti

Qual è la differenza tra le licenze di accesso e supporto remoto?
Cosa succede se ho bisogno di accedere a più computer?
Come posso usufruire delle funzionalità di gestione degli endpoint?
È disponibile un'opzione per la distribuzione locale?
In che modo più tecnici possono gestire una sessione di supporto?
Splashtop Enterprise supporta i dispositivi Android e IoT?
Posso accedere ai computer tramite RDP, SSH o VNC?
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