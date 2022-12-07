Utilizzo di più monitor in una sessione di desktop remoto
Visualizza display multi-monitor mentre accedi a computer Windows e Mac
Accedi da remoto ai tuoi computer e visualizza più monitor proprio come faresti di persona.
La funzione di desktop remoto multimonitor di Splashtop consente di visualizzare più monitor su un unico schermo mentre si controlla un computer remoto.
Disponibile per Windows, Mac e Chromebook.
Opzioni di visualizzazione multi-monitor
Vista monitor multiplo a multiplo
La vera esperienza multi-monitor. Visualizza le schermate multiple della tua postazione remota sul tuo display multi-monitor.
Vista su un unico monitor
Seleziona quale monitor del display remoto vuoi visualizzare sullo schermo locale e passa facilmente da un monitor all'altro con un semplice clic.
Visualizzazione di tutti i monitor (una finestra)
Visualizza ogni monitor dello schermo remoto in un'unica finestra sul tuo computer locale.
Disponibile su tutti i prodottiScopri tutti i prodotti
Per uso individuale e team
Splashtop Remote Access
Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo
Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.
Splashtop Remote Support
Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Per esigenze speciali di conformità
Splashtop On-Prem
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità