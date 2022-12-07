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Using Splashtop remote computer access with multiple monitors

Utilizzo di più monitor in una sessione di desktop remoto

Visualizza display multi-monitor mentre accedi a computer Windows e Mac

Accedi da remoto ai tuoi computer e visualizza più monitor proprio come faresti di persona.  

La funzione di desktop remoto multimonitor di Splashtop consente di visualizzare più monitor su un unico schermo mentre si controlla un computer remoto. 

Disponibile per Windows, Mac e Chromebook. 

Opzioni di visualizzazione multi-monitor

Vista monitor multiplo a multiplo

La vera esperienza multi-monitor. Visualizza le schermate multiple della tua postazione remota sul tuo display multi-monitor.

Vista su un unico monitor

Seleziona quale monitor del display remoto vuoi visualizzare sullo schermo locale e passa facilmente da un monitor all'altro con un semplice clic.

Visualizzazione di tutti i monitor (una finestra)

Visualizza ogni monitor dello schermo remoto in un'unica finestra sul tuo computer locale.

Disponibile su tutti i prodotti

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Per uso individuale e team

Splashtop Remote Access

Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo

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Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.

Splashtop Remote Support

Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato

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Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.

Splashtop Enterprise

Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate

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Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità

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Risorse

Post del blog sull'accesso remoto multi-monitor →

Articolo di supporto per più monitor →

Video: Visualizzare più monitor con Splashtop →