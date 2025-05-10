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Il nostro obiettivo è quello di offrirti la migliore esperienza di desktop remoto possibile
Lavoriamo costantemente per assicurarci di avere l'infrastruttura di accesso remoto più affidabile. I nostri tecnici esperti sono a disposizione per aiutarti quando ne hai bisogno.
Supporto tecnico affidabile
Con sede negli Stati Uniti (con backup in tutto il mondo al di fuori degli orari degli Stati Uniti), il nostro team è pronto a supportarti in caso di problemi. Nessun numero di telefono nascosto, nessun operatore automatico e nessun tempo di attesa. Sappiamo quanto sia importante assisterti per risolvere i tuoi problemi il prima possibile. Altre società di accesso da remoto sono note per i lunghi tempi di attesa e l'irreperibilità dei loro operatori. A Splashtop, il nostro instancabile team di assistenza può essere facilmente contattato per telefono, e-mail e tramite le domande sul nostro sito di supporto. Non ci aspettiamo che tu trovi problemi con Splashtop, ma se li trovassi, saremo pronti ad aiutarti.
Accesso remoto affidabile
Quando lavori da diversi luoghi, hai bisogno di una soluzione di accesso remoto affidabile. Forse è necessario accedere al computer di lavoro per completare un report oppure è devi supportare rapidamente un cliente che ha problemi. In entrambi i casi, il tempo è prezioso e un'applicazione di accesso remoto ad alte prestazioni aiuterà. La nostra piattaforma è stata costruita pensando a questo. Otterrai connessioni rapide in tempo reale quando esegui il telecomando in un dispositivo in modo da poter avere sempre un'esperienza di accesso remoto senza problemi.