Registrazione di una sessione video con Splashtop Remote Desktop
Registra la tua sessione di desktop remoto con un solo clic
Crea video per demo, formazione e auditing con facilità
Splashtop ti permette di registrare e salvare facilmente la tua sessione di desktop remoto direttamente sul tuo computer locale. Non c'è bisogno di usare un software di registrazione dello schermo.
Puoi registrare le tue sessioni di supporto remoto per mostrare agli utenti finali come eseguire un'attività o insegnare ai colleghi informatici a risolvere determinati problemi. Una registrazione è utile anche per scopi di archiviazione e controllo.
Disponibile suScopri tutti i prodotti
Per uso individuale e team
Remote Access Pro
Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo
Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.
Splashtop Remote Support
Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Per esigenze speciali di conformità
Splashtop On-Prem
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità