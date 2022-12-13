Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Woman on video call, with a computer screen displaying Splashtop's video recording session feature

Registrazione di una sessione video con Splashtop Remote Desktop

Registra la tua sessione di desktop remoto con un solo clic

Crea video per demo, formazione e auditing con facilità

Splashtop ti permette di registrare e salvare facilmente la tua sessione di desktop remoto direttamente sul tuo computer locale. Non c'è bisogno di usare un software di registrazione dello schermo.

Puoi registrare le tue sessioni di supporto remoto per mostrare agli utenti finali come eseguire un'attività o insegnare ai colleghi informatici a risolvere determinati problemi. Una registrazione è utile anche per scopi di archiviazione e controllo.

Disponibile su

Scopri tutti i prodotti

Per uso individuale e team

Remote Access Pro

Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo

Ulteriori informazioniProva gratuita

Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.

Splashtop Remote Support

Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato

Ulteriori informazioniProva gratuita

Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.

Splashtop Enterprise

Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate

Ulteriori informazioniContattaci

Per esigenze speciali di conformità

Splashtop On-Prem

Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità

Ulteriori informazioni

Risorse

Articolo di supporto per la registrazione della sessione →

Articolo di supporto per la registrazione delle sessioni per On-Prem →