Registrazione di una sessione video con Splashtop Remote Desktop

Splashtop ti permette di registrare e salvare facilmente la tua sessione di desktop remoto direttamente sul tuo computer locale. Non c'è bisogno di usare un software di registrazione dello schermo.

Puoi registrare le tue sessioni di supporto remoto per mostrare agli utenti finali come eseguire un'attività o insegnare ai colleghi informatici a risolvere determinati problemi. Una registrazione è utile anche per scopi di archiviazione e controllo.