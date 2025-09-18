The Best VDI Alternative for Next-Gen Remote and Hybrid Computer Lab

La migliore alternativa VDI per un accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni
Con Splashtop, centinaia di migliaia di aziende, scuole e istituzioni governative possono usufruire di un accesso remoto ad alte prestazioni e rapido da implementare a computer, server e macchine virtuali Windows, Mac e Linux esistenti.
Le vere sfide di affidarsi alla VDI tradizionale al giorno d'oggi
Sebbene le soluzioni di Virtual Desktop Infrastructure (VDI) siano state ampiamente utilizzate, molte organizzazioni le trovano sempre più difficili da gestire nell'ambiente di lavoro ibrido di oggi. Le sfide più comuni includono:
Costi elevati: la VDI richiede un investimento iniziale significativo in server, storage e licenze, oltre alla manutenzione continua. Queste spese rendono difficile la scalabilità dei team IT più piccoli e delle organizzazioni in crescita.
Configurazione e gestione complesse: l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura VDI richiedono spesso competenze specializzate, un'infrastruttura dedicata e una supervisione continua, aggiungendo un carico inutile al personale IT.
Limitazioni delle prestazioni: gli utenti finali riscontrano spesso latenza, colli di bottiglia della larghezza di banda o esperienza degradata durante l'accesso ad app ad alta intensità di risorse, in particolare nei flussi di lavoro creativi, di progettazione o di ingegneria.
Problemi di sicurezza: sebbene la VDI centralizzi i dati, i sistemi configurati in modo errato, le patch obsolete o le vulnerabilità nell'ambiente VDI stesso possono esporre informazioni sensibili. Stare al passo con le minacce in evoluzione richiede una vigilanza costante e ulteriori livelli di protezione.
Accessibilità limitata: le configurazioni VDI tradizionali spesso faticano a fornire un accesso senza interruzioni su tutti i dispositivi e sistemi operativi. I lavoratori remoti possono incontrare restrizioni o problemi di compatibilità quando cercano di connettersi da dispositivi personali o mobili.
Questi inconvenienti evidenziano il motivo per cui molte aziende cercano alternative flessibili, sicure ed economiche come Splashtop, che offre un accesso remoto ad alte prestazioni senza le pesanti esigenze infrastrutturali della VDI.
Superare le sfide VDI e DaaS con le soluzioni di desktop remoto
I software per desktop remoto come Splashtop offrono un'alternativa moderna ai tradizionali modelli VDI e DaaS. Eliminando la necessità di infrastrutture costose e di una gestione complessa, Splashtop aiuta le organizzazioni a superare i problemi più comuni.
Costi ridotti – Elimina i costosi server, lo storage e le licenze legati alla VDI. Splashtop offre un accesso sicuro senza pesanti oneri aggiuntivi.
Implementazione semplice - Inizia rapidamente con un software leggero invece di lunghi progetti infrastrutturali. I team IT possono scalare l'accesso istantaneamente tra utenti e dispositivi.
Esperienza ad alte prestazioni - Splashtop offre uno streaming di qualità 4K a bassa latenza che supporta applicazioni impegnative utilizzate da progettisti, ingegneri e professionisti dei media.
Sicurezza di livello aziendale - Tutte le connessioni sono protette con crittografia TLS e AES a 256 bit, autenticazione a più fattori, verifica dei dispositivi e conformità a standard come SOC 2, ISO 27001, HIPAA e RGPD.
Accessibilità multipiattaforma - Gli utenti possono accedere ai desktop e alle app di lavoro da Windows, MacOS, Linux, iOS, Android e Chromebook, consentendo una vera flessibilità dei dispositivi per la forza lavoro ibrida e remota.
Perché i clienti scelgono Splashtop come alternativa VDI preferita
Con la VDI, la potenza della GPU non è sufficiente. Tra questo, il ritardo, l'avvio e il costo, non è andata come doveva. Non è possibile eseguire Adobe o (Autodesk) Maya su una VDI. Si possono fare alcune cose vettoriali, ma poca roba.
Splashtop funziona proprio a dovere. A scuola abbiamo degli iMac Pro nei laboratori e gli studenti possono accedere in remoto con i Chromebook e tutto funziona.
Gary Cendrowski, Director of Technology & Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
Perché i clienti scelgono Splashtop come alternativa VDI preferita
Splashtop funziona proprio a dovere. A scuola abbiamo degli iMac Pro nei laboratori e gli studenti possono accedere in remoto con i Chromebook e tutto funziona.
Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
Splashtop Remote Desktop vs. VDI/DaaS tradizionale: confronto dettagliato
Splashtop
VDI / DaaS
Prestazioni
Gli utenti possono contare su sessioni remote affidabili e ad alte prestazioni che consentono loro di svolgere anche attività ad alta intensità di risorse come l'editing video, la progettazione grafica, la creazione di animazioni, la programmazione e molto altro ancora con una bassa latenza. Splashtop supporta l'accelerazione delle GPU NVIDIA e AMD.
L'infrastruttura DaaS e VDI potrebbe trovarsi a molte centinaia di chilometri di distanza, con conseguenti ritardi nell'accesso remoto che ostacolano la produttività.
Esperienza utente
Oltre alle sessioni remote ad alte prestazioni, altre caratteristiche come il trasferimento di file tramite drag and drop, il supporto multi-multi monitor, la modalità colore 4:4:4, l'audio ad alta fedeltà e la possibilità di reindirizzare dispositivi usb come penne stilo/tablet, consentono un'esperienza di accesso remoto coinvolgente, proprio come se fossi di persona.
Mancano una serie di funzioni complete che aumentano la produttività e consentono un'esperienza utente senza soluzione di continuità durante le sessioni remote.
Licenze software
Non sono necessarie licenze software aggiuntive. Gli utenti possono accedere ai computer di lavoro e utilizzare le applicazioni con licenza esistenti, proprio come farebbero nel campus.
Molte delle app esistenti dovrebbero avere licenze diverse per la virtualizzazione. In effetti, alcuni fornitori di software non consentono di virtualizzare il loro software a causa dell'incapacità di tenere traccia delle licenze e quelli che offrono licenze per la virtualizzazione spesso applicano un prezzo maggiorato. Coinvolgere tutti i fornitori di software affinché rilascino nuove licenze significa aumentare la complessità della gestione delle licenze, i costi e i tempi.
Tempo di distribuzione
Funziona in pochi minuti.
L'implementazione della VDI può richiedere mesi / DaaS può richiedere settimane. Coinvolgere diversi fornitori di applicazioni software per ottenere una nuova licenza per l'uso della virtualizzazione può richiedere mesi.
Programmazione dell'accesso degli studenti
Gli amministratori IT possono pianificare orari specifici gestire le autorizzazioni per consentire agli studenti di accedere ai computer di laboratorio tramite una console di amministrazione centralizzata, offrendo agli amministratori IT un controllo rigoroso sull'accesso e sull'utilizzo.
Nessuna capacità di programmazione intrinseca.
Costi sostenuti e possibilità di sfruttare gli investimenti esistenti
Pagamento di licenze per utenti simultanei e utilizzo dell'investimento esistente in computer. I computer fisici (Capex) consentono alle istituzioni di gestire e controllare meglio il proprio budget.
I costi operativi (OpEx) possono essere molto elevati, soprattutto se basati su un sistema di misurazione o su richiesta. L'elevato utilizzo fa lievitare notevolmente il prezzo. Immagina che molti utenti si dimentichino di spegnere le istanze cloud VDI che continuano a funzionare.
Sicurezza e privacy dei dati
Tutti i dati risiedono in ufficio.
Con DaaS è necessario un attento controllo e monitoraggio per proteggere la privacy degli utenti, dato che i dati vengono archiviati nel cloud. Inoltre, ci sono ulteriori requisiti di conformità alla privacy e rischi.
Supporto Mac
Molte aziende utilizzano sia computer Windows che Mac. Splashtop offre un'esperienza utente coerente su Windows e Mac.
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Possibilità di collaborare a sessioni remote
Più utenti possono partecipare a una sessione remota e collaborare con i colleghi sullo stesso computer.
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Piattaforma consolidata per l'accesso e il supporto remoto
Splashtop Enterprise offre anche funzionalità di supporto remoto che permettono ai team IT di gestire e monitorare i computer dei laboratori, oltre a fornire assistenza on-demand ai dipendenti da qualsiasi luogo.
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La soluzione più adatta per il lavoro ibrido
Una combinazione di lavoro di persona e a distanza è il futuro: Splashtop è il partner più adatto per l'accesso remoto. I dipendenti possono lavorare sui computer quando sono in ufficio e possono accedere agli stessi computer da casa. L'IT può sfruttare la stessa piattaforma per la gestione degli endpoint e per fornire supporto remoto su qualsiasi dispositivo, ovunque.
Non adatto a un ambiente di lavoro ibrido.
Splashtop è utilizzato da oltre 30 milioni di persone in tutto il mondo. Ulteriori informazioni su Splashtop Enterprise.