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Transferring from the local computer to a remote computer via Splashtop

Trasferimento file desktop remoto in Splashtop

Trasferisci in tutta sicurezza i file tra il tuo dispositivo locale e un computer remoto con estrema facilità

Ti bastano pochi clic per accedere a qualsiasi file del computer remoto. 

La funzione di trasferimento di file da desktop remoto di Splashtop semplifica il trasferimento di file tra computer, attraverso una connessione remota. Inoltre, è più sicura rispetto all'invio di file via e-mail.  

Trasferisci i file tramite i seguenti metodi

  • Trasferimento file con trascinamento della selezione

    È sufficiente cliccare e tenere premuto sul file che vuoi trasferire, trascinarlo dalla finestra del desktop originale allo schermo dell'altro computer e rilasciarlo per completare il trasferimento dei file. Puoi anche trasferire i file tra computer Windows e Mac.

  • Finestra File Manager

    La finestra del file manager ti consente di navigare facilmente tra le cartelle di ogni computer e di trasferire i file da un computer all'altro. 

  • Copia e incolla trasferimento file

    Copia il file negli appunti, spostati nella cartella del computer in cui vuoi trasferirlo e incollalo per completare il trasferimento. (Solo per Windows) 

  • Trasferimento file fuori sessione

    Trasferisci i file tra i computer senza dover ricorrere a una connessione remota. 

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Risorse

Articolo di supporto di Splashtop: Trasferimento di file →

Trasferimento di file con trascinamento multipiattaforma in Splashtop →