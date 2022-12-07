Trasferimento file desktop remoto in Splashtop
Trasferisci in tutta sicurezza i file tra il tuo dispositivo locale e un computer remoto con estrema facilità
Ti bastano pochi clic per accedere a qualsiasi file del computer remoto.
La funzione di trasferimento di file da desktop remoto di Splashtop semplifica il trasferimento di file tra computer, attraverso una connessione remota. Inoltre, è più sicura rispetto all'invio di file via e-mail.
Trasferisci i file tramite i seguenti metodi
Trasferimento file con trascinamento della selezione
È sufficiente cliccare e tenere premuto sul file che vuoi trasferire, trascinarlo dalla finestra del desktop originale allo schermo dell'altro computer e rilasciarlo per completare il trasferimento dei file. Puoi anche trasferire i file tra computer Windows e Mac.
Finestra File Manager
La finestra del file manager ti consente di navigare facilmente tra le cartelle di ogni computer e di trasferire i file da un computer all'altro.
Copia e incolla trasferimento file
Copia il file negli appunti, spostati nella cartella del computer in cui vuoi trasferirlo e incollalo per completare il trasferimento. (Solo per Windows)
Trasferimento file fuori sessione
Trasferisci i file tra i computer senza dover ricorrere a una connessione remota.
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Per uso individuale e team
Splashtop Remote Access
Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo
Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.
Splashtop Remote Support
Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Per esigenze speciali di conformità
Splashtop On-Prem
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità