Colmare il divario del lavoro a distanza per i creativi con Splashtop + Wacom
Nel frenetico panorama digitale di oggi, la creatività non conosce confini. I professionisti della creatività, dagli artisti ai designer e non solo, sono alla costante ricerca di modi per liberare il loro potenziale artistico e dare vita alle loro visioni. Tuttavia, l'ambiente di lavoro in continua evoluzione richiede flessibilità e adattabilità, soprattutto quando si tratta di lavorare da remoto.
Il fulcro della collaborazione tra Splashtop e Wacom si basa sulla possibilità di utilizzare senza problemi i dispositivi
Wacom su qualsiasi computer. Che tu sia un artista digitale che disegna disegni intricati,
un fotografo che ritocca immagini o un grafico che crea immagini straordinarie, la capacità di Splashtop
di consentire l'uso delle tavolette Wacom locali come se fossero collegate al computer remoto
garantisce che il tuo processo creativo rimanga ininterrotto, indipendentemente dalla posizione.
Creatività senza limiti: usa la tua tavoletta Wacom ovunque, come se fosse collegata al tuo computer di lavoro remoto.
3 modi per utilizzare le tavolette Wacom con Splashtop
Wacom Bridge
Reindirizzamento dei dispositivi USB
Stilo remoto
Che cos'è
Prova l'esclusiva tecnologia sviluppata congiuntamente da Wacom e Splashtop, che offre una collaborazione perfetta tra i dispositivi Wacom e il tuo spazio di lavoro digitale, sempre e ovunque.
Reindirizza un dispositivo USB come una tavoletta Wacom dal computer locale al computer remoto.
Usa il tuo stilo o la tua tavoletta da disegno durante una sessione remota, sfruttando la funzionalità di iniezione dell'input della penna di Windows 10.
Sistemi operativi supportati
Windows 10 o versioni successive
Windows 10, 11 o Win Server 2016/2019 (in locale e in remoto)
MacOS 11 o versioni successive (per applicazioni locali), MacOS 12 o versioni successive (per applicazioni remote)
Disponibile solo quando ci si connette a Windows 10 da Windows 10, iPad iOS 13, Android 4.0 o versioni successive
Latenza
Molto bassa
Alta
Molto bassa
Uso del tablet
Sia in locale che in remoto
Sia in locale che in remoto
Solo in remoto
Sincronizzazione delle impostazioni dell'app
Automatico
n/d
n/d
Funzione Inkline per compensare la potenziale latenza
Sì
No
No
Supporto per gli eventi della penna come pressione, orientamento, inclinazione e altro
Completo
Completo
Supporto limitato
Disponibilità
Prestazioni di accesso remoto Splashtop e Splashtop Enterprise
Prestazioni di accesso remoto Splashtop e Splashtop Enterprise
Prestazioni di accesso remoto Splashtop e Splashtop Enterprise
Dai nostri clienti soddisfatti
Abbiamo implementato Splashtop e abbiamo immediatamente ricevuto e-mail dai nostri artisti. Wow, è fantastico, ora posso davvero lavorare, posso davvero portare a termine il mio lavoro (da remoto). E così abbiamo iniziato a ricevere la soddisfazione degli utenti.
Andres Reyes, Chief Technology Officer, Boxel Studio
Dai nostri clienti soddisfatti
Dopo aver usato Splashtop gli utenti hanno osservato che il frame rate era molto migliore e l'esperienza più reattiva.Con Splashtop, i nostri redattori non avvertono alcun ritardo, proprio come se fossero in ufficio.
Mike Marsh, IT Manager at Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand