Assistenza in loco anche quando sei fuori sede

Software per il supporto remoto con funzionalità di realtà aumentata
Risolvi i problemi con un risparmio di tempo che può arrivare fino al 50% grazie a Splashtop Augmented Reality
Vantaggi del software di assistenza remota AR
Aumenta la produttività
Consenti ai tecnici di assistere più località fuori sede e di ridurre gli spostamenti
Condividi e collabora
Dare la possibilità al personale non tecnico di risolvere i problemi o aiutare gli apprendisti sul campo
Risolvi i problemi più velocemente
Riduci i tempi di inattività e risolvi i problemi con le annotazioni interattive
Migliorare la soddisfazione
Dai ai dipendenti e ai clienti la possibilità di risolvere i problemi tecnici con una guida esperta
Come funziona il software di supporto remoto AR
Connetti: connettiti attraverso la videocamera su un dispositivo mobile e guarda da remoto l'ambiente come se fossi sul posto.
Collabora: visualizza virtualmente il problema e lavora con il personale in loco come se foste fianco a fianco.
Risolvi: riduci i tempi di inattività utilizzando le annotazioni AR per risolvere i problemi senza l'intervento del reparto IT.
Caratteristiche principali di Splashtop AR Remote Support
- Annotazioni AR interattive bidirezionali
- Condivisione della telecamera e comunicazione VoIP
- Controllo remoto della torcia
- Registrazione sessione
- Gestione dei dispositivi degli utenti
- Registrazione sessione
- E altro ancora!
Caso di studio
1000+ Endpoint. 46 Sedi. Nessun problema.
Scopri come Peter Pane Restaurants è riuscito a fornire supporto remoto on-demand utilizzando la realtà aumentata per ridurre i tempi di inattività dei dispositivi.