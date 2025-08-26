Assistenza in loco anche quando sei fuori sede

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Splashtop Tutorials - Splashtop AR
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Software per il supporto remoto con funzionalità di realtà aumentata

Risolvi i problemi con un risparmio di tempo che può arrivare fino al 50% grazie a Splashtop Augmented Reality

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Vantaggi del software di assistenza remota AR

  • A blue icon showing three cylindrical bars of increasing height from left to right, resembling a bar graph or chart, on a light gray background.

    Aumenta la produttività

    Consenti ai tecnici di assistere più località fuori sede e di ridurre gli spostamenti 

  • Blue icon showing a computer monitor with an arrow pointing toward a document, symbolizing file transfer or download from a computer to a document.

    Condividi e collabora

    Dare la possibilità al personale non tecnico di risolvere i problemi o aiutare gli apprendisti sul campo 

  • Blue outline icon of a hand holding a wrench, symbolizing tools, repair, or technical support, on a light gray background.

    Risolvi i problemi più velocemente

    Riduci i tempi di inattività e risolvi i problemi con le annotazioni interattive 

  • A blue outline of a smartphone with a connected line leading to a 3D cube, suggesting a concept of augmented reality or virtual object integration with mobile devices.

    Migliorare la soddisfazione

    Dai ai dipendenti e ai clienti la possibilità di risolvere i problemi tecnici con una guida esperta 

Holding smartphone, viewing a server rack through the camera, with augmented reality arrows on the phone screen pointing to key areas

Come funziona il software di supporto remoto AR

  • Connetti: connettiti attraverso la videocamera su un dispositivo mobile e guarda da remoto l'ambiente come se fossi sul posto. 

  • Collabora: visualizza virtualmente il problema e lavora con il personale in loco come se foste fianco a fianco. 

  • Risolvi: riduci i tempi di inattività utilizzando le annotazioni AR per risolvere i problemi senza l'intervento del reparto IT. 


Caratteristiche principali di Splashtop AR Remote Support

  • Annotazioni AR interattive bidirezionali
  • Condivisione della telecamera e comunicazione VoIP
  • Controllo remoto della torcia
  • Registrazione sessione
  • Gestione dei dispositivi degli utenti
  • Registrazione sessione
  • E altro ancora!
A modern restaurant interior with wooden tables, black chairs, hanging lights, indoor plants, and a large decorative tree, creating a warm and inviting atmosphere.

Caso di studio

1000+ Endpoint. 46 Sedi. Nessun problema.

Scopri come Peter Pane Restaurants è riuscito a fornire supporto remoto on-demand utilizzando la realtà aumentata per ridurre i tempi di inattività dei dispositivi.

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Risorse

Splashtop Augmented Reality (AR) - Articolo di supporto

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Domande frequenti

In che modo il software di assistenza remota AR supera la chat video?
In che modo il software di supporto remoto basato sulla realtà aumentata può ridurre i costi operativi?
Quanto è sicuro il software di supporto remoto basato sulla realtà aumentata?