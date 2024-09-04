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Researching remote access options for businesses

Accesso remoto supervisionato con Splashtop

Fornire assistenza remota ad hoc

Attended Remote Access with Splashtop
Attended Remote Access with Splashtop


Accedi a qualsiasi dispositivo dell'utente finale nel momento in cui ha bisogno di assistenza

Con un semplice codice di sessione composto da 9 cifre, i tecnici sono in grado di accedere da remoto ai dispositivi dei loro utenti finali e di fornire assistenza remota per risolvere rapidamente i problemi.

L'accesso supervisionato di Splashtop consente di controllare da remoto i dispositivi Windows, Mac e Android. È inoltre possibile visualizzare da remoto le schermate dei dispositivi iOS e Chromebook in tempo reale.

Caratteristiche

Support headset icon

Service desk

Esperienza avanzata di assistenza on-demand: raggruppamento dei tecnici, gestione dei canali di assistenza e link di invito, richieste di assistenza tramite SOS Call e widget webform, instradamento delle sessioni e altro ancora.

Connected dots icon

Integrazioni

Splashtop è dotato di integrazioni con vari sistemi PSA e di ticketing come ServiceNow, FreshDesk, FreshService e altri. Grazie a queste integrazioni, gli utenti possono facilmente avviare sessioni di accesso supervisionato dall'interno della piattaforma/console. 

Custom branding icon

Branding personalizzato

Crea un'app SOS personalizzata con il tuo logo e il tuo marchio da far scaricare ai tuoi clienti. Scopri di più.

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Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.

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Risorse

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