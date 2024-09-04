Accesso remoto supervisionato con Splashtop
Fornire assistenza remota ad hoc
Accedi a qualsiasi dispositivo dell'utente finale nel momento in cui ha bisogno di assistenza
Con un semplice codice di sessione composto da 9 cifre, i tecnici sono in grado di accedere da remoto ai dispositivi dei loro utenti finali e di fornire assistenza remota per risolvere rapidamente i problemi.
L'accesso supervisionato di Splashtop consente di controllare da remoto i dispositivi Windows, Mac e Android. È inoltre possibile visualizzare da remoto le schermate dei dispositivi iOS e Chromebook in tempo reale.
Caratteristiche
Service desk
Esperienza avanzata di assistenza on-demand: raggruppamento dei tecnici, gestione dei canali di assistenza e link di invito, richieste di assistenza tramite SOS Call e widget webform, instradamento delle sessioni e altro ancora.
Integrazioni
Splashtop è dotato di integrazioni con vari sistemi PSA e di ticketing come ServiceNow, FreshDesk, FreshService e altri. Grazie a queste integrazioni, gli utenti possono facilmente avviare sessioni di accesso supervisionato dall'interno della piattaforma/console.
Branding personalizzato
Crea un'app SOS personalizzata con il tuo logo e il tuo marchio da far scaricare ai tuoi clienti. Scopri di più.
Disponibile suScopri tutti i prodotti
Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.
Splashtop Remote Support
Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Per esigenze speciali di conformità
Splashtop On-Prem
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità