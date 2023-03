Riavvio remoto in Splashtop Remote Access

La funzione di riavvio remoto è ottima sia per il lavoro a distanza che per l'assistenza IT.

Puoi riavviare il computer remoto dalla console web di Splashtop o dall'app Splashtop Business. Avrai a disposizione diverse opzioni tra cui il riavvio in modalità provvisoria, il riavvio normale e il riavvio dello Splashtop Streamer (che non riavvia il computer).

Se utilizzi la funzione Splashtop SOS per fornire supporto remoto on-demand (supervisionato), puoi riavviare il computer remoto a cui stai fornendo supporto, per poi riconnetterti automaticamente una volta che quest'ultimo ha terminato il processo di riavvio.