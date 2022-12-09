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Riavvio remoto in Splashtop Remote Access

Riavvia e ricollega il computer remoto

La funzione di riavvio remoto è ottima sia per il lavoro a distanza che per l'assistenza IT.

Puoi riavviare il computer remoto dalla console web di Splashtop o dall'app Splashtop Business. Avrai a disposizione diverse opzioni tra cui il riavvio in modalità provvisoria, il riavvio normale e il riavvio dello Splashtop Streamer (che non riavvia il computer).

Se utilizzi la funzione Splashtop Remote Support per fornire supporto remoto on-demand (supervisionato), puoi riavviare il computer remoto a cui stai fornendo supporto, per poi riconnetterti automaticamente una volta che quest'ultimo ha terminato il processo di riavvio.

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Risorse

Articolo di supporto per il riavvio remoto →

Posso riavviare e riconnettermi al computer con il supporto remoto? →