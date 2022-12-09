Riavvio remoto in Splashtop Remote Access
Riavvia e ricollega il computer remoto
La funzione di riavvio remoto è ottima sia per il lavoro a distanza che per l'assistenza IT.
Puoi riavviare il computer remoto dalla console web di Splashtop o dall'app Splashtop Business. Avrai a disposizione diverse opzioni tra cui il riavvio in modalità provvisoria, il riavvio normale e il riavvio dello Splashtop Streamer (che non riavvia il computer).
Se utilizzi la funzione Splashtop Remote Support per fornire supporto remoto on-demand (supervisionato), puoi riavviare il computer remoto a cui stai fornendo supporto, per poi riconnetterti automaticamente una volta che quest'ultimo ha terminato il processo di riavvio.
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Per uso individuale e team
Splashtop Remote Access
Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo
Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.
Splashtop Remote Support
Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Per esigenze speciali di conformità
Splashtop On-Prem
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità