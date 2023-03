Condividi il mio schermo con Splashtop Remote Access

Condividi lo schermo del tuo desktop con gli spettatori remoti mentre accedi da un altro dispositivo. Questa funzione è ideale per le dimostrazioni, per impartire istruzioni e per condividere informazioni.

Puoi comunque condividere il tuo schermo, anche se non stai accedendo da remoto a un altro dispositivo. Gli spettatori in remoto non devono nemmeno scaricare alcun software per visualizzare il tuo schermo. È sufficiente condividere lo schermo del desktop di Windows con un link (disponibile solo su Windows).