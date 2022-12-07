Condividi il mio schermo con Splashtop Remote Access
Condividi il tuo schermo con il dispositivo remoto durante una sessione di accesso remoto
Condividi lo schermo del tuo desktop con gli spettatori remoti mentre accedi da un altro dispositivo. Questa funzione è ideale per le dimostrazioni, per impartire istruzioni e per condividere informazioni.
Puoi comunque condividere il tuo schermo, anche se non stai accedendo da remoto a un altro dispositivo. Gli spettatori in remoto non devono nemmeno scaricare alcun software per visualizzare il tuo schermo. È sufficiente condividere lo schermo del desktop di Windows con un link (disponibile solo su Windows).
Insegnare o dimostrare a distanza
Condividi il tuo schermo con un semplice link e gli spettatori remoti potranno assistere a una sessione di accesso remoto come se stessero guardando il tuo schermo di persona.
Dimostrare, non raccontare
Cercare di spiegare a qualcuno un'attività può essere difficile se lo si fa al telefono o in chat. Condividi il tuo schermo per mostrare ai tuoi interlocutori esattamente ciò che vuoi che vedano.
Disponibile suScopri tutti i prodotti
Per uso individuale e team
Remote Access Pro
Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo
Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.
Splashtop Remote Support
Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate