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Devices being used for remotely accessing Adobe Premiere

Condividi il mio schermo con Splashtop Remote Access

Condividi il tuo schermo con il dispositivo remoto durante una sessione di accesso remoto

Condividi lo schermo del tuo desktop con gli spettatori remoti mentre accedi da un altro dispositivo. Questa funzione è ideale per le dimostrazioni, per impartire istruzioni e per condividere informazioni.

Puoi comunque condividere il tuo schermo, anche se non stai accedendo da remoto a un altro dispositivo. Gli spettatori in remoto non devono nemmeno scaricare alcun software per visualizzare il tuo schermo. È sufficiente condividere lo schermo del desktop di Windows con un link (disponibile solo su Windows).

Man reading about the benefits of remote software for companies

Insegnare o dimostrare a distanza

Condividi il tuo schermo con un semplice link e gli spettatori remoti potranno assistere a una sessione di accesso remoto come se stessero guardando il tuo schermo di persona.

Woman using two screens to review giant spreadsheet

Dimostrare, non raccontare

Cercare di spiegare a qualcuno un'attività può essere difficile se lo si fa al telefono o in chat. Condividi il tuo schermo per mostrare ai tuoi interlocutori esattamente ciò che vuoi che vedano.

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Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo

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Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.

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Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato

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Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.

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Risorse

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