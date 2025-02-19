Accesso remoto sicuro Splashtop per enti governativi
Soluzioni sicure per il lavoro a distanza, il supporto e la collaborazione per le agenzie statali, locali e federali
Soluzioni flessibili di lavoro a distanza, supporto remoto e collaborazione
Le soluzioni di accesso remoto consentono alle amministrazioni statali e locali di creare un luogo di lavoro flessibile, sicuro e produttivo, fornendo ai dipendenti l'accesso ovunque e in qualsiasi momento. Con Splashtop puoi prendere il controllo di un computer remoto e accedere alle applicazioni ERP, di pianificazione, di budgeting, di contabilità e altro ancora, utilizzando qualsiasi dispositivo.
Affidato dalle istituzioni governative per un accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni
Vantaggi principali
Funzionalità di sicurezza complete
Tutte le sessioni remote sono protette da funzioni di sicurezza e procedure ottimali. Queste soluzioni includono la crittografia TLS e AES a 256 bit, l'autenticazione del dispositivo e la verifica in due passaggi. Le connessioni, i trasferimenti di file e gli eventi di gestione vengono inoltre registrati. Scopri di più sulla conformità SOC2, RGPD e HIPAA.
Facile da usare
Con Splashtop puoi accedere a una console tecnica centralizzata per implementare distribuzioni su larga scala e gestire utenti, gruppi, dispositivi e autorizzazioni di accesso. Splashtop AEM offre funzionalità di monitoraggio degli endpoint, gestione delle patch e automazione, per consentire ai team IT di gestire i dispositivi dell'agenzia con meno lavoro manuale. È facile da installare, usare e ampliare.
Funzionalità ad alte prestazioni
Prova la qualità HD e le connessioni veloci in tempo reale. Puoi avere pi�ù sessioni simultanee grazie a un'interfaccia utente intuitiva e a funzioni superiori. Queste includono l'integrazione dell'Autenticazione singola (SSO), il controllo granulare dei privilegi, le autorizzazioni di accesso basate su gruppi, l'accesso programmato e molto altro ancora.
Accessibile a tutti i dispositivi
Collegati in remoto ai tuoi computer Windows, Mac e Linux dai browser Windows, Mac, iOS, Android e Chrome. Puoi anche accedere a macchine virtuali e Virtual Desktop Infrastructure (VDI) su VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure e altri dalla stessa applicazione.
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Per uso individuale e team
Splashtop Remote Access
Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo
Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.
Splashtop Remote Support
Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Per esigenze speciali di conformità
Splashtop On-Prem
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità
Per i team IT che si occupano della gestione e dell'assistenza degli endpoint
Splashtop AEM
Gestione centralizzata degli endpoint per monitorare, applicare le patch e gestire i dispositivi su larga scala.
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop ha soddisfatto le nostre due priorità principali: sicurezza e budget. Per prima cosa, dovevamo stare molto attenti con le informazioni sensibili sui minori, quindi la sicurezza era la nostra priorità. Poi abbiamo dovuto considerare la nostra responsabilità nei confronti della contea e dei contribuenti residenti per essere molto coscienziosi con i nostri acquisti di tecnologia. Anche i nostri utenti lo adorano. Si rave di quanto funziona bene!
Velta Moisio, Direttrice IT presso il Tribunale Minorile della Contea di Lake
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