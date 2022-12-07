Wake-on-LAN remoto con Splashtop
Riattiva il tuo computer da remoto per ottenere l'accesso
Hai bisogno di accedere da remoto a un computer in modalità sospensione?
La funzione di wake-on-LAN di Splashtop consente di riattivare a distanza i computer Windows o Mac a condizione che un altro computer nella stessa rete sia già acceso.
Possibilità di riattivare i computer Windows dallo stato di spegnimento, sospensione e ibernazione e i computer Mac dallo stato di sospensione. È sufficiente inviare un comando di riattivazione al PC remoto, avviare la connessione e iniziare a controllare a distanza il computer di lavoro in pochissimo tempo.
Disponibile suScopri tutti i prodotti
Per uso individuale e team
Splashtop Remote Access
Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo
Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.
Splashtop Remote Support
Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Per esigenze speciali di conformità
Splashtop On-Prem
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità