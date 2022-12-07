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Wake-on-LAN remoto con Splashtop

Riattiva il tuo computer da remoto per ottenere l'accesso

Hai bisogno di accedere da remoto a un computer in modalità sospensione?

La funzione di wake-on-LAN di Splashtop consente di riattivare a distanza i computer Windows o Mac a condizione che un altro computer nella stessa rete sia già acceso.

Possibilità di riattivare i computer Windows dallo stato di spegnimento, sospensione e ibernazione e i computer Mac dallo stato di sospensione. È sufficiente inviare un comando di riattivazione al PC remoto, avviare la connessione e iniziare a controllare a distanza il computer di lavoro in pochissimo tempo.

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Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.

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Risorse

Come si esegue il Wake-on-LAN con l'app Splashtop Business?

Come posso riattivare i miei computer con lo streamer installato in ognuno di essi? (On-Prem)

Che cos'è il Wake-on-Lan (WoL)