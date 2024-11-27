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Zero Trust semplificato

Piattaforma di accesso sicuro unificata con servizi SSE e SASE

Prova gratuitaRichiedi una dimostrazione
Harvard University logo with a red shield featuring the Latin word VERITAS on three open books, next to the text HARVARD UNIVERSITY in black capital letters.
The image shows the Warner Bros. logo, featuring a blue shield with the letters WB on the left, next to the words WARNER BROS. in blue, all set against a white background.
The Hyundai logo, featuring a stylized blue H inside an oval, appears next to the word HYUNDAI in bold blue capital letters on a light background.
The CBS logo features a stylized eye symbol to the left of the bold, black letters CBS on a white background.
Marriott logo in red text with a stylized “M” above the word “Marriott,” and the words “Hotels Resorts Suites” below. The background is light gray.
A digital dashboard with cybersecurity icons and shield symbols connecting devices across a world map, highlighting global online security. One device has a red X alert, while others show green check marks.

Manda in pensione la tua VPN e scegli l'accesso di rete Zero Trust di nuova generazione (ZTNA)​

Applica criteri zero-trust e default-deny per gli utenti che accedono alle tue risorse interne. Questo approccio è più veloce e sicuro di una VPN, in quanto impedisce i movimenti laterali e il backhauling del traffico.​


Ulteriori informazioni
A laptop screen displays a web page titled Active Sessions, showing a list of user sessions with details like user ID, source IP, country flag, access type, application, and timestamps. The background is blue.

Accesso sicuro di terze parti con registrazione delle sessioni e monitoraggio in tempo reale​

Potente accesso Just-in-Time (JIT), senza credenziali e limitato nel tempo, con la Gestione remota degli accessi privilegiati (RPAM). Protezione dalle minacce di Internet e dalla perdita di dati con Remote Browser Isolation (RBI). Supporto per BYOD, accesso clientless e dispositivi non gestiti, per ambienti IT e OT.​


Ulteriori informazioni

Sicurezza Zero Trust di nuova generazione

  • Blue outline icon of a computer monitor with a triangular warning sign containing an exclamation mark in front, suggesting a computer or display error or alert.

    Rete Zero Trust

    Alternativa più sicura e veloce alle VPN legacy con microsegmentazione, riducendo i movimenti laterali. ​

  • Blue outline icon of an ID card with a user silhouette and horizontal lines, accompanied by a large check mark in a circle, indicating verification or approval.

    Accesso con privilegio minimo

    L'accesso sicuro Zero Trust permette di accedere solo a ciò che è necessario in base all'identità, al ruolo, al dispositivo e al contesto di rete.​

  • Blue outline icon of a computer monitor with a video camera symbol in the top right corner, suggesting video calling or video conferencing.

    Monitoraggio delle sessioni in tempo reale

    Le sessioni remote sono monitorate, controllate e registrate, fornendo piena visibilità sulle attività degli utenti. ​

Facilità d'uso​

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Facilità di implementazione

    Niente più complesse gestioni delle policy VPN. L'accesso sicuro e la connettività possono essere configurati in pochi minuti.​

  • A blue outline of a clock showing 3 o’clock, with bold hour markers at 12, 1, 2, and 3, on a light gray background.

    Accesso just-in-time

    Gli utenti ottengono l'accesso temporaneo alle risorse solo quando necessario, con un tempo limitato e autorizzazioni precise.​

  • Blue outline icon of an open laptop connected to a network node below, symbolizing a computer linked to a network. The background is light gray.

    Accesso ZTNA agentless

    L'accesso ZTNA agentless elimina la necessità di installare il software e consente l'onboarding rapido di fornitori di terze parti e utenti BYOD.​

Dai nostri clienti soddisfatti

Avevamo bisogno di un modo semplice, rapido e facile per garantire alle persone l'accesso remoto alle risorse interne da qualsiasi luogo e in modo sicuro. Con Splashtop Secure Workspace abbiamo trovato la soluzione perfetta.

IT Manager, Community College

Dai nostri clienti soddisfatti

Dalla mia esperienza con il prodotto posso dire che sono stati fatti molti sforzi e riflessioni per creare il prodotto e assicurarsi che sia sicuro, cosa che apprezzo molto.

Manager of Technology, Community College District

Dai nostri clienti soddisfatti

Lo adoro! Il vostro prodotto contiene tutto ciò che cercavo per un accesso remoto sicuro per gli utenti privilegiati e per quelli di terze parti.

CTO, a Managed Service Provider

Dai nostri clienti soddisfatti

Il nostro attuale strumento di gestione degli accessi privilegiati è costoso e complesso da usare. Splashtop Secure Workspace non solo semplifica in modo significativo il flusso di lavoro quotidiano, ma migliora anche l'accesso remoto alle risorse critiche grazie alle sue funzionalità di security edge.

Systems Engineer, Nationally Ranked Hospital

Dai nostri clienti soddisfatti

Siamo lieti di aver trovato in Splashtop una soluzione di accesso sicuro per l'azienda, in particolare per quanto riguarda la complessità dell'accesso di terzi con Splashtop Secure Workspace.

Systems Administrator, A Global Manufacturing Company

Dai nostri clienti soddisfatti

Splashtop è uno dei migliori fornitori con cui abbiamo lavorato. Il team di Splashtop Secure Workspace è estremamente competente, laborioso e rapido nell'assistenza. Non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione con Splashtop per molti anni a venire.

Systems Administrator, A Global Manufacturing Company

Dai nostri clienti soddisfatti

Abbiamo affrontato diverse sfide con altri fornitori, spesso ricevendo solo un PDF di istruzioni quando avevamo bisogno di assistenza. Il vostro team è andato oltre per assicurarci di ottenere il massimo valore dalla vostra soluzione. Non poteva esserci momento migliore per passare a Splashtop Secure Workspace!

IT Network and Cybesecurity Manager, A Global Manufacturing Company

Dai nostri clienti soddisfatti

Splashtop Secure Workspace rappresenta la soluzione ideale per i nostri requisiti di sicurezza informatica, in quanto risponde alle nostre esigenze di sicurezza con un'unica piattaforma di facile utilizzo e consente un risparmio sostanziale in termini di risorse e impegno.

Founder / CEO, Technology Services Provider

A blue outline icon of a laptop with a padlock displayed on the screen, symbolizing cybersecurity or secure online access, on a light gray background.

Trasformare l'accesso sicuro con Splashtop Secure Workspace

Yanlin Wang, VP of Advanced Technology, spiega come rompere gli schemi di sicurezza per consentire l'accesso sicuro alle risorse ovunque e in qualsiasi momento.

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Blue outline icon of a person’s ID card next to a padlock with a checkmark, symbolizing privacy, security, or protected personal information, on a light background.

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Blue line icon of a prison bed and a skull, connected by a line, symbolizing death row or capital punishment, on a light gray background.

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