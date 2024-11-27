Zero Trust semplificato
Piattaforma di accesso sicuro unificata con servizi SSE e SASE
Manda in pensione la tua VPN e scegli l'accesso di rete Zero Trust di nuova generazione (ZTNA)
Applica criteri zero-trust e default-deny per gli utenti che accedono alle tue risorse interne. Questo approccio è più veloce e sicuro di una VPN, in quanto impedisce i movimenti laterali e il backhauling del traffico.
Accesso sicuro di terze parti con registrazione delle sessioni e monitoraggio in tempo reale
Potente accesso Just-in-Time (JIT), senza credenziali e limitato nel tempo, con la Gestione remota degli accessi privilegiati (RPAM). Protezione dalle minacce di Internet e dalla perdita di dati con Remote Browser Isolation (RBI). Supporto per BYOD, accesso clientless e dispositivi non gestiti, per ambienti IT e OT.
Sicurezza Zero Trust di nuova generazione
Rete Zero Trust
Alternativa più sicura e veloce alle VPN legacy con microsegmentazione, riducendo i movimenti laterali.
Accesso con privilegio minimo
L'accesso sicuro Zero Trust permette di accedere solo a ciò che è necessario in base all'identità, al ruolo, al dispositivo e al contesto di rete.
Monitoraggio delle sessioni in tempo reale
Le sessioni remote sono monitorate, controllate e registrate, fornendo piena visibilità sulle attività degli utenti.
Facilità d'uso
Facilità di implementazione
Niente più complesse gestioni delle policy VPN. L'accesso sicuro e la connettività possono essere configurati in pochi minuti.
Accesso just-in-time
Gli utenti ottengono l'accesso temporaneo alle risorse solo quando necessario, con un tempo limitato e autorizzazioni precise.
Accesso ZTNA agentless
L'accesso ZTNA agentless elimina la necessità di installare il software e consente l'onboarding rapido di fornitori di terze parti e utenti BYOD.
Dai nostri clienti soddisfatti
Avevamo bisogno di un modo semplice, rapido e facile per garantire alle persone l'accesso remoto alle risorse interne da qualsiasi luogo e in modo sicuro. Con Splashtop Secure Workspace abbiamo trovato la soluzione perfetta.
IT Manager, Community College
Dai nostri clienti soddisfatti
Dalla mia esperienza con il prodotto posso dire che sono stati fatti molti sforzi e riflessioni per creare il prodotto e assicurarsi che sia sicuro, cosa che apprezzo molto.
Manager of Technology, Community College District
Dai nostri clienti soddisfatti
Lo adoro! Il vostro prodotto contiene tutto ciò che cercavo per un accesso remoto sicuro per gli utenti privilegiati e per quelli di terze parti.
CTO, a Managed Service Provider
Dai nostri clienti soddisfatti
Il nostro attuale strumento di gestione degli accessi privilegiati è costoso e complesso da usare. Splashtop Secure Workspace non solo semplifica in modo significativo il flusso di lavoro quotidiano, ma migliora anche l'accesso remoto alle risorse critiche grazie alle sue funzionalità di security edge.
Systems Engineer, Nationally Ranked Hospital
Dai nostri clienti soddisfatti
Siamo lieti di aver trovato in Splashtop una soluzione di accesso sicuro per l'azienda, in particolare per quanto riguarda la complessità dell'accesso di terzi con Splashtop Secure Workspace.
Systems Administrator, A Global Manufacturing Company
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop è uno dei migliori fornitori con cui abbiamo lavorato. Il team di Splashtop Secure Workspace è estremamente competente, laborioso e rapido nell'assistenza. Non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione con Splashtop per molti anni a venire.
Systems Administrator, A Global Manufacturing Company
Dai nostri clienti soddisfatti
Abbiamo affrontato diverse sfide con altri fornitori, spesso ricevendo solo un PDF di istruzioni quando avevamo bisogno di assistenza. Il vostro team è andato oltre per assicurarci di ottenere il massimo valore dalla vostra soluzione. Non poteva esserci momento migliore per passare a Splashtop Secure Workspace!
IT Network and Cybesecurity Manager, A Global Manufacturing Company
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop Secure Workspace rappresenta la soluzione ideale per i nostri requisiti di sicurezza informatica, in quanto risponde alle nostre esigenze di sicurezza con un'unica piattaforma di facile utilizzo e consente un risparmio sostanziale in termini di risorse e impegno.
Founder / CEO, Technology Services Provider
Trasformare l'accesso sicuro con Splashtop Secure Workspace
Yanlin Wang, VP of Advanced Technology, spiega come rompere gli schemi di sicurezza per consentire l'accesso sicuro alle risorse ovunque e in qualsiasi momento.
La gestione dell'identità e dell'accesso spiegata: Guida completa all'IAM
Nel panorama digitale in rapida evoluzione, la necessità di proteggere i dati sensibili e gestire l'accesso degli utenti in modo efficace non è mai stata così critica.
Come mitigare l'attacco XZ Backdoor Supply Chain
Nell'era digitale, gli attacchi alla supply chain sono emersi come un sofisticato vettore di minacce, in quanto sfruttano l'interconnessione dei moderni ecosistemi software.
Garantire l'accesso di terze parti: l'approccio just-in-time di Splashtop
Nel mondo dell'IT, la necessità di concedere l'accesso a terze parti è innegabile, ma introduce rischi per la sicurezza informatica che non possono essere ignorati.