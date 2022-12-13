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Cybersecurity specialist performing user computer management with Splashtop remote access

Gestione degli utenti e dei computer in Splashtop

Gestisci e organizza facilmente i tuoi utenti e i tuoi dispositivi

Gestire il tuo account Splashtop con più utenti, dispositivi e computer remoti è un gioco da ragazzi con la console web Splashtop

Splashtop ti offre gli strumenti per invitare gli utenti, impostare le autorizzazioni e le impostazioni di sicurezza, pianificare l'accesso e organizzare gli utenti e i computer in gruppi.

La funzione di raggruppamento è particolarmente utile per gli amministratori, che possono regolare le impostazioni degli utenti e dei computer per interi gruppi, anziché per ogni singolo utente o computer.

Funzioni di gestione

  • Invitare gli utenti e impostare i loro ruoli
  • Assegnare un metodo di autenticazione agli utenti
  • Impostare le autorizzazioni di accesso
  • Pianificare l'accesso remoto con fasce orarie predeterminate
  • Gestire i dispositivi che tu e i tuoi utenti usate per accedere da remoto ai computer del tuo account
  • Visualizzare la cronologia delle sessioni e l'attività sul tuo account
  • Attiva gli strumenti di sicurezza e le funzionalità disponibili
  • Gestire i controlli granulari sulle funzioni (solo per le aziende)

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Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.

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Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.

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Risorse

Articoli di supporto per la gestione di utenti e dispositivi Splashtop Business →

Articoli di supporto per la gestione di Splashtop On-Prem →