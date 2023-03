Gestione degli utenti e dei computer in Splashtop

Splashtop ti offre gli strumenti per invitare gli utenti, impostare le autorizzazioni e le impostazioni di sicurezza, pianificare l'accesso e organizzare gli utenti e i computer in gruppi.

La funzione di raggruppamento è particolarmente utile per gli amministratori, che possono regolare le impostazioni degli utenti e dei computer per interi gruppi, anziché per ogni singolo utente o computer.