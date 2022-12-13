Gestione degli utenti e dei computer in Splashtop
Gestisci e organizza facilmente i tuoi utenti e i tuoi dispositivi
Gestire il tuo account Splashtop con più utenti, dispositivi e computer remoti è un gioco da ragazzi con la console web Splashtop
Splashtop ti offre gli strumenti per invitare gli utenti, impostare le autorizzazioni e le impostazioni di sicurezza, pianificare l'accesso e organizzare gli utenti e i computer in gruppi.
La funzione di raggruppamento è particolarmente utile per gli amministratori, che possono regolare le impostazioni degli utenti e dei computer per interi gruppi, anziché per ogni singolo utente o computer.
Funzioni di gestione
- Invitare gli utenti e impostare i loro ruoli
- Assegnare un metodo di autenticazione agli utenti
- Impostare le autorizzazioni di accesso
- Pianificare l'accesso remoto con fasce orarie predeterminate
- Gestire i dispositivi che tu e i tuoi utenti usate per accedere da remoto ai computer del tuo account
- Visualizzare la cronologia delle sessioni e l'attività sul tuo account
- Attiva gli strumenti di sicurezza e le funzionalità disponibili
- Gestire i controlli granulari sulle funzioni (solo per le aziende)
Disponibile suScopri tutti i prodotti
Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.
Splashtop Remote Support
Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Per esigenze speciali di conformità
Splashtop On-Prem
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità