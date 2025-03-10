Sicurezza dell'accesso remoto Splashtop
Garantisci la tua sicurezza e la tua privacy in ogni fase del cammino
I tuoi computer, la tua rete e i tuoi dati sono al sicuro
Splashtop si impegna a offrire soluzioni di accesso remoto sicure dal 2006. Oggi abbiamo oltre 200.000 aziende e 30 milioni di utenti finali in tutto il mondo, tra cui grandi banche, forze dell'ordine, agenzie governative, governi locali e appaltatori governativi.
Con il software per l'accesso remoto Splashtop, potrai contare sulla certezza che i tuoi dati saranno al sicuro.
Standard e conformitàScopri di più
Le soluzioni di accesso e assistenza da remoto di Splashtop sono meticolosamente progettate per soddisfare e assistere un'ampia gamma di standard e normative industriali e governative. Sono pienamente conformi a ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD e CCPA, per assicurare il rispetto delle rigorose linee guida sulla protezione dei dati e sulla privacy. Inoltre, Splashtop supporta le esigenze HIPAA, PCI e FERPA.
Funzioni di sicurezza avanzateScopri di più
Le soluzioni Splashtop sono progettate per offrire all'IT il pieno controllo sulla protezione dei dati, offrendo al contempo agli utenti la flessibilità di un accesso remoto sicuro da qualsiasi luogo. Le funzionalità includono l'autenticazione a due fattori, la sicurezza della password multilivello, lo schermo vuoto, il blocco automatico dello schermo, il timeout di inattività della sessione, la notifica della connessione remota, la registrazione e molto altro!
Infrastruttura di sicurezzaScopri di più
La nostra infrastruttura cloud è ospitata su Amazon Web Services (AWS) e altri fornitori IaaS, che fornisce una rete sicura e un ambiente informatico, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, firewall a livello di rete, applicazione e istanza, crittografia dei dati, mitigazione DDoS, ecc.
Prevenzione delle intrusioniScopri di più
Abbiamo meccanismi di rilevamento delle intrusioni e di difesa per il nostro ambiente di produzione in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Abbiamo adottato le procedure ottimali del settore nella costruzione dei nostri stack di applicazioni cloud per garantire la sicurezza e la protezione delle istanze.
Privacy dei datiScopri di più
Splashtop non elabora, non memorizza né ha accesso ai dati del computer degli utenti a cui si accede durante una sessione remota. Splashtop trasmette ma non memorizza il flusso di acquisizione dello schermo codificato, che è crittografato end-to-end.
Sicurezza delle appScopri di più
Sui dispositivi endpoint, disponiamo di più livelli di protezione, tra cui l'autenticazione obbligatoria dei dispositivi e il codice di sicurezza opzionale a due fattori. Tutte le sessioni remote sono protette con TLS (incluso TLS 1.2) e crittografia AES a 256 bit.
Sicurezza degli endpointScopri di più
Puoi assicurarti che i tuoi endpoint gestiti siano protetti. Visualizza lo stato di protezione degli endpoint per i computer Windows con Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky e altri.
Integrazione Autenticazione singola (SSO)Scopri di più
Sfrutta l'integrazione SSO di Splashtop per far sì che i tuoi utenti si autentichino con il loro account Splashtop utilizzando un ID utente e una password SSO centralizzati. Supporto disponibile per Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite e TrustLogin. SSO è disponibile in Splashtop Enterprise.
Perché la sicurezza è la nostra priorità
La cybersecurity è diventata la sfida più grande per i professionisti IT e gli MSP di oggi. Prendiamo la cosa sul serio ed è per questo che abbiamo fatto della sicurezza il nostro obiettivo principale fin dal primo giorno. Lavoriamo con impegno per garantire che i nostri clienti possano fidarsi della nostra capacità di proteggere i loro dati e la loro privacy.
È per questo che ogni anno investiamo milioni nel miglioramento continuo della nostra infrastruttura e delle nostre misure di sicurezza. Esaminiamo costantemente i nostri prodotti per garantirne l'integrità e collaboriamo con aziende di sicurezza di prim'ordine per condurre regolarmente audit. Abbiamo anche formato il nostro Consiglio consultivo per la sicurezza, che ci aiuterà a raggiungere i nostri rigorosi obiettivi di sicurezza e conformità.
La sicurezza è un aspetto che non si esaurisce mai: è uno sforzo costante per stare al passo con minacce in continua evoluzione. È nostro dovere nei confronti dei nostri clienti attuali e futuri fare tutto ciò che è in nostro potere per rendere l'accesso remoto e l'assistenza remota di Splashtop il più sicuro possibile.