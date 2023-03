Sicurezza dell'accesso remoto Splashtop

La cybersecurity è diventata la sfida più grande per i professionisti IT e gli MSP di oggi. Prendiamo la cosa sul serio ed è per questo che abbiamo fatto della sicurezza il nostro obiettivo principale fin dal primo giorno. Lavoriamo con impegno per garantire che i nostri clienti possano fidarsi della nostra capacità di proteggere i loro dati e la loro privacy.

È per questo che ogni anno investiamo milioni nel miglioramento continuo della nostra infrastruttura e delle nostre misure di sicurezza. Esaminiamo costantemente i nostri prodotti per garantirne l'integrità e collaboriamo con aziende di sicurezza di prim'ordine per condurre regolarmente audit. Abbiamo anche formato il nostro Consiglio consultivo per la sicurezza, che ci aiuterà a raggiungere i nostri rigorosi obiettivi di sicurezza e conformità.

La sicurezza è un aspetto che non si esaurisce mai: è uno sforzo costante per stare al passo con minacce in continua evoluzione. È nostro dovere nei confronti dei nostri clienti attuali e futuri fare tutto ciò che è in nostro potere per rendere l'accesso remoto e l'assistenza remota di Splashtop il più sicuro possibile.