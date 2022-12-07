Accesso remoto multipiattaforma con Splashtop
Utilizza qualsiasi dispositivo per l'accesso remoto
Flessibilità illimitata
Esegui l'accesso remoto da casa al tuo computer desktop di lavoro tramite Chromebook, tablet o smartphone con Splashtop.
Ottieni l'accesso a desktop remoti Windows, Mac e Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Effettua l'accesso remoto non supervisionato ai dispositivi Android da qualsiasi altro dispositivo.
Ottieni l'accesso remoto a qualsiasi dispositivo Windows, Mac o Android (o visualizza da remoto le schermate di iOS e Chrome OS) da qualsiasi altro dispositivo.
Indipendentemente dal dispositivo a cui ti stai collegando e dal dispositivo da cui lo stai facendo, avrai un'esperienza impeccabile con connessioni ad alte prestazioni, trasmissione e audio di qualità HD.
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Per uso individuale e team
Splashtop Remote Access
Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo
Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.
Splashtop Remote Support
Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Per esigenze speciali di conformità
Splashtop On-Prem
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità