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Accesso remoto multipiattaforma con Splashtop

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Flessibilità illimitata

Esegui l'accesso remoto da casa al tuo computer desktop di lavoro tramite Chromebook, tablet o smartphone con Splashtop.

  • Ottieni l'accesso a desktop remoti Windows, Mac e Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

  • Effettua l'accesso remoto non supervisionato ai dispositivi Android da qualsiasi altro dispositivo.

  • Ottieni l'accesso remoto a qualsiasi dispositivo Windows, Mac o Android (o visualizza da remoto le schermate di iOS e Chrome OS) da qualsiasi altro dispositivo.

Indipendentemente dal dispositivo a cui ti stai collegando e dal dispositivo da cui lo stai facendo, avrai un'esperienza impeccabile con connessioni ad alte prestazioni, trasmissione e audio di qualità HD.

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Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo

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Per i professionisti IT che desiderano supportare in remoto qualsiasi dispositivo. Funzionalità di gestione degli endpoint disponibile come componente aggiuntivo.

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