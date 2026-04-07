Semplifica la conformità e rafforza il tuo livello di sicurezza
Splashtop ti aiuta a mantenere la conformità con PCI, HIPAA, SOC 2, CIS, GLBA, ACSC e altri grazie all'applicazione automatizzata di patch, una migliore visibilità e una reportistica centralizzata.
Visibilità completa su tutti gli endpoint
Rileva le lacune, individua i dispositivi non protetti e monitora il software nel tuo ambiente. Splashtop offre visibilità delle patch in tempo reale e reportistica sull'inventario per semplificare gli audit e i controlli normativi.
Rendi la conformità più semplice e scalabile
Allineati alle norme PCI, HIPAA, SOC 2 e altre ancora, grazie all'automazione, ai controlli di accesso sicuri, al robusto accesso remoto e alla reportistica dettagliata di Splashtop per soddisfare facilmente i requisiti di conformità.
Automatizza i flussi di lavoro delle patch
Riduci i rischi e rispetta gli SLA delle patch con aggiornamenti in tempo reale su Windows, macOS, app di terze parti e personalizzate. Dai la priorità alle vulnerabilità grazie agli approfondimenti CVE basati sull'intelligenza artificiale e applica gli aggiornamenti degli endpoint attraverso i criteri, supportando la preparazione agli audit e i requisiti di assicurazione informatica.
Semplifica gli audit trail e i report di conformità
Registra automaticamente gli accessi, registra le sessioni e visualizza rapporti dettagliati sulle attività. Splashtop ti aiuta a soddisfare i requisiti di audit senza aggiungere complessità.
Vantaggi dell'utilizzo di Splashtop per la conformità
Ridurre al minimo l'esposizione al rischio Copy
Mantieni gli endpoint sicuri e conformi con l'applicazione automatica di patch e controlli degli accessi.
Evita la corsa all'audit dell'ultimo minuto Copy
Registra le attività, tieni traccia della cronologia delle sessioni ed esporta istantaneamente i report per prepararti tutto l'anno.
Consolidare le operazioni di conformità Copy
Unifica patch, controllo degli accessi e reportistica in un unico flusso di lavoro semplificato per ridurre il sovraccarico e la complessità degli strumenti.
Adattamento rapido ai requisiti in continua evoluzione Copy
Aggiorna facilmente i criteri, distribuisci le patch e regola i controlli di accesso in tutto il tuo ambiente in base all'evoluzione degli standard di conformità o delle aspettative degli assicuratori.
Riduci i rischi, preparati alle verifiche e semplifica la conformità su tutti gli endpoint
Dall'implementazione degli script alla conformità della sicurezza, Splashtop può offrire assistenza completa. Se dovessi riscontrare un problema, l'assistenza clienti è rapida e sempre disponibile. Copy
~Drew E, System Administrator
Risolve il problema delle persone che utilizzano versioni obsolete di Windows e altri software che potrebbero rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza. Aiuta anche a garantire la conformità in materia di assicurazioni, dato che alcuni membri del team lavorano da remoto. Copy
~ Kyle W, Director of IT