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Information security analyst on client call working towards security and compliance goals

Semplifica la conformità e rafforza il tuo livello di sicurezza

Splashtop ti aiuta a mantenere la conformità con PCI, HIPAA, SOC 2, CIS, GLBA, ACSC e altri grazie all'applicazione automatizzata di patch, una migliore visibilità e una reportistica centralizzata.

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Hands typing on a laptop keyboard.

Visibilità completa su tutti gli endpoint

Rileva le lacune, individua i dispositivi non protetti e monitora il software nel tuo ambiente. Splashtop offre visibilità delle patch in tempo reale e reportistica sull'inventario per semplificare gli audit e i controlli normativi.

Illustration of remote access compliance with a glowing checkmark, digital icons, and a person holding a tablet.

Rendi la conformità più semplice e scalabile

Allineati alle norme PCI, HIPAA, SOC 2 e altre ancora, grazie all'automazione, ai controlli di accesso sicuri, al robusto accesso remoto e alla reportistica dettagliata di Splashtop per soddisfare facilmente i requisiti di conformità.

Splashtop OS patch dashboard

Automatizza i flussi di lavoro delle patch

Riduci i rischi e rispetta gli SLA delle patch con aggiornamenti in tempo reale su Windows, macOS, app di terze parti e personalizzate. Dai la priorità alle vulnerabilità grazie agli approfondimenti CVE basati sull'intelligenza artificiale e applica gli aggiornamenti degli endpoint attraverso i criteri, supportando la preparazione agli audit e i requisiti di assicurazione informatica.

Report printouts scattered on a desk.

Semplifica gli audit trail e i report di conformità

Registra automaticamente gli accessi, registra le sessioni e visualizza rapporti dettagliati sulle attività. Splashtop ti aiuta a soddisfare i requisiti di audit senza aggiungere complessità.

Vantaggi dell'utilizzo di Splashtop per la conformità

  • Security icon

    Ridurre al minimo l'esposizione al rischio Copy

    Mantieni gli endpoint sicuri e conformi con l'applicazione automatica di patch e controlli degli accessi.

  • A blue, semi-circular arrow curves downward and to the right, ending in a pointed arrowhead. Inside the curve, a stepped line follows the arc before sharply turning down and right. The image is on a light gray background.

    Evita la corsa all'audit dell'ultimo minuto Copy

    Registra le attività, tieni traccia della cronologia delle sessioni ed esporta istantaneamente i report per prepararti tutto l'anno.

  • A blue icon shows two curved lines merging upward into a single straight arrow pointing up, symbolizing merging or combining paths, on a light gray background.

    Consolidare le operazioni di conformità Copy

    Unifica patch, controllo degli accessi e reportistica in un unico flusso di lavoro semplificato per ridurre il sovraccarico e la complessità degli strumenti.

  • Performance icon

    Adattamento rapido ai requisiti in continua evoluzione Copy

    Aggiorna facilmente i criteri, distribuisci le patch e regola i controlli di accesso in tutto il tuo ambiente in base all'evoluzione degli standard di conformità o delle aspettative degli assicuratori.

Riduci i rischi, preparati alle verifiche e semplifica la conformità su tutti gli endpoint

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Dall'implementazione degli script alla conformità della sicurezza, Splashtop può offrire assistenza completa. Se dovessi riscontrare un problema, l'assistenza clienti è rapida e sempre disponibile. Copy

~Drew E, System Administrator

Risolve il problema delle persone che utilizzano versioni obsolete di Windows e altri software che potrebbero rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza. Aiuta anche a garantire la conformità in materia di assicurazioni, dato che alcuni membri del team lavorano da remoto. Copy

~ Kyle W, Director of IT

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