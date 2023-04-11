Accesso remoto al laboratorio informatico per gli studenti e gli insegnanti
Consenti agli studenti di accedere ai laboratori informatici quando e dove vogliono. Splashtop Enterprise for Remote Labs è lo strumento per il supporto remoto e l'accesso remoto ai computer più conveniente e sicuro per gli istituti scolastici.
Accesso ad alte prestazioni ai computer del campus
Il software per desktop remoto Splashtop consente agli studenti di accedere e controllare a distanza i computer in sede dai propri dispositivi (computer Windows o Mac, Chromebook, iPad, tablet Android e altro ancora). Una volta connessi, vedranno lo schermo del computer remoto sul proprio dispositivo e potranno utilizzare qualsiasi applicazione o file come se si trovassero nel laboratorio del campus.
Aumenta l'equità digitale nell'istruzione
I computer dei laboratori degli istituti scolastici offrono spesso l'accesso a software professionali come Adobe Creative Suite, AutoDesk e Unity. Tuttavia, non tutti gli studenti possono visitare i laboratori informatici dopo la scuola a causa degli impegni sportivi, lavorativi o di altro tipo. Remote Labs permette agli studenti di collegarsi ai computer del laboratorio dai loro dispositivi personali, compresi i Chromebook, in qualsiasi momento.
Vantaggi principali
- Gli studenti possono accedere da remoto, in qualsiasi momento e in modo efficiente, a potenti dispositivi del campus che eseguono software specifici.
- Ottieni un maggiore ROI sulle costose licenze software mettendo i computer del tuo laboratorio a disposizione degli studenti remoti e al di fuori degli orari scolastici.
- Taglia i costi associati all'acquisto di software specifico per ogni dispositivo degli studenti.
- Colma il divario in termini di parità e inclusione garantendo un accesso sempre e ovunque alle risorse informatiche del campus da qualsiasi dispositivo.
Affidati dalle migliori istituzioni educative per le loro esigenze di accesso remoto
Dai nostri clienti soddisfatti
Ci saranno molte più persone della Wayne State che si rivolgono a te per Splashtop perché sono rimaste a guardarci. E mi hanno chiesto, nei nostri comitati di riavvio, come sto andando. Ho detto loro che funziona e basta.
Gary Cendrowski
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop ci permetterà di fornire loro un accesso remoto. Inoltre, aprirà i nostri laboratori a un potenziale scenario di laboratorio virtuale 24 ore su 24, che in precedenza non avevamo considerato indispensabile.
Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District
Dai nostri clienti soddisfatti
Alcuni studenti non dispongono di computer abbastanza potenti per eseguire questo software e alcune applicazioni non hanno una versione per studenti. Tuttavia, per poter continuare a studiare, gli studenti devono avere accesso a questo software e qui entra in gioco Splashtop.
Gerald Casey, IT Department Head in Laney College's Career and Technical Education Division