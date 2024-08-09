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Splashtop20 years of trust
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A man with glasses works on a laptop in a modern office. An inset screenshot shows a user creation form in Splashtop with Enable SOS-Command support highlighted.

Splashtop On-Prem

Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità

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Quando il cloud non è un'opzione

Splashtop On-Prem è la soluzione on-premise più conveniente per l'accesso remoto sicuro, il controllo e il supporto remoto a qualsiasi dispositivo. Questa soluzione completa offre un accesso non supervisionato in qualsiasi momento e connessioni supervisionate su richiesta, rivelandosi la soluzione perfetta per tutte le tue esigenze di accesso remoto. Consente agli impiegati di accedere ai computer di lavoro da qualsiasi luogo e agli uffici IT e di assistenza di supportare in modo efficiente i computer e i dispositivi.

Quali sono i vantaggi di Splashtop On-Prem per la tua organizzazione

Prestazioni elevate

L'architettura a prestazioni avanzate consente un accesso remoto estremamente veloce, con sessioni video e audio interattive in HD e frame rate fino a 60 fps.

Controllo e accesso remoto non supervisionato

Lavora da qualunque luogo. Ottieni un accesso remoto non supervisionato e in qualsiasi momento a tutti i tuoi endpoint Windows, Mac, Android e Linux.

Supporto remoto assistito

Offrire assistenza su richiesta per dispositivi Windows, Mac, iOS e Android è semplicissimo, basta un codice a 9 cifre. Ottieni un accesso supervisionato a computer, tablet e dispositivi mobili.

Clustering ad alta disponibilità

Elimina i tempi di inattività e ottimizza le prestazioni con il bilanciamento del carico e i cluster di server a elevata disponibilità.

Sicurezza avanzata

La sicurezza è l'essenza delle operazioni e dell'architettura di Splashtop. Tutti gli accessi sono sottoposti all'autenticazione obbligatoria del dispositivo e all'autenticazione a due fattori facoltativa. Le sessioni sono protette da TLS e dalla crittografia AES a 256 bit.

On-premise

Installa il Gateway Splashtop On-Prem nella DMZ o dietro il firewall aziendale. Le sessioni remote possono essere negoziate peer-to-peer attraverso le reti instradabili localmente o fare da ponte attraverso il Gateway Splashtop On-Prem per l'accesso alla rete.

Caratteristiche di Splashtop On-Prem

Secure remote access management icon

Accesso utenti e gestione dei gruppi

Assegna ruoli agli utenti, organizza gli endpoint in gruppi e imposta le autorizzazioni di accesso a livello individuale o di gruppo.

Scheduled Access icon

Modulo di accesso pianificato

Gestisci le pianificazioni e i criteri per stabilire quando gli utenti e i gruppi di utenti possono accedere a determinati endpoint.

File Transfer icon

Trasferimento file

Trasferisci facilmente i file tra i computer senza lanciare una sessione remota. Trascina e rilascia o lavora nella finestra di trasferimento dei file spostandoli tra il computer locale e quello remoto.

Chat icon

Chatta

Chatta con l'utente sul computer remoto durante una sessione o all'esterno di una sessione.

Elevate to admin icon

Passa ad essere amministratore

Aumenta il privilegio di sessione ad amministratore quando accedi a una sessione utente standard di Windows per interagire con l'UAC, eseguire operazioni di livello amministratore e supportare il riavvio e la riconnessione.

USB device redirection icon

Reindirizzamento del dispositivo USB e della penna

Reindirizza un dispositivo USB (smart card, chiave di sicurezza, penna, controller di gioco, stampante, dispositivo HID) dal computer locale al computer remoto. Il dispositivo reindirizzato funziona come se fosse collegato al computer remoto.

Session recording icon

Registrazione sessione

Registra le sessioni di accesso remoto per le dimostrazioni, la formazione o la verifica. Usa il pulsante Registrazione schermo nella barra di controllo della sessione per avviare e interrompere la registrazione. Le registrazioni vengono salvate sul tuo computer locale.

Workflow / connected icon

Connettore Splashtop

Collega le connessioni RDP ai computer e ai server Windows attraverso l'infrastruttura sicura e la gestione dei privilegi di Splashtop, senza utilizzare VPN o installare alcun agente per l'accesso remoto. Ulteriori informazioni.

IP restrictions / whitelisting icon

IP Whitelisting

Inserisci nella whitelist gli indirizzi IP per creare una zona in cui è consentito l'accesso remoto.

File icon

Integrazione Syslog

Esportazione dei dati di log in un server syslog per il recupero e l'analisi da parte di un sistema SIEM (Security Information and Events Management).

Integration icon

Integrazione con Active Directory

Splashtop On-Prem si integra con il servizio Active Directory esistente della tua azienda per aumentare l'efficienza, la produttività e la sicurezza.

Remote reboot icon

Riavvio da remoto e Wake-on-LAN

Riavvia o riattiva il computer da remoto. Puoi riavviare il computer remoto dall'app Splashtop o dalla console web. Per riattivare il computer da remoto, il computer di destinazione deve supportare il Wake-on-LAN e deve essere collegato tramite cavo LAN (e un altro computer sulla stessa rete deve essere acceso per fare da ponte al pacchetto WoL).

Voice call handset icon

Chiamata vocale

Rendi le tue sessioni di assistenza più efficienti con le chiamate vocali durante la sessione. Questa soluzione offre agli utenti un ulteriore modo di comunicare durante le sessioni di supporto remoto. Simile al VoIP (Voice over Internet Protocol), gli utenti che partecipano alla sessione remota possono comunicare parlando tra di loro.

Custom branding icon

Branding personalizzato

Crea un'app SOS personalizzata con il tuo logo e il tuo marchio da far scaricare ai tuoi clienti. Scopri di più.

Blue outline icon of a laptop with a large gear in front of it, symbolizing computer settings, configuration, or technical support.

Caratteristiche del supporto remoto

Azioni in background

Accedi agli strumenti di sistema come il task manager, l'editor del registro, il gestore dei dispositivi, il gestore dei servizi e il comando remoto senza interrompere l'utente finale.

Secure infrastructure icon

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Ulteriori informazioni

Risorse

Elenco dettagliato delle funzionalità (PDF)Scheda tecnica (PDF)
Guida di amministrazioneDemo del prodotto
Demo interattivaDownload

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