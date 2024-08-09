Splashtop On-Prem
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità
Quando il cloud non è un'opzione
Splashtop On-Prem è la soluzione on-premise più conveniente per l'accesso remoto sicuro, il controllo e il supporto remoto a qualsiasi dispositivo. Questa soluzione completa offre un accesso non supervisionato in qualsiasi momento e connessioni supervisionate su richiesta, rivelandosi la soluzione perfetta per tutte le tue esigenze di accesso remoto. Consente agli impiegati di accedere ai computer di lavoro da qualsiasi luogo e agli uffici IT e di assistenza di supportare in modo efficiente i computer e i dispositivi.
Quali sono i vantaggi di Splashtop On-Prem per la tua organizzazione
Prestazioni elevate
L'architettura a prestazioni avanzate consente un accesso remoto estremamente veloce, con sessioni video e audio interattive in HD e frame rate fino a 60 fps.
Controllo e accesso remoto non supervisionato
Lavora da qualunque luogo. Ottieni un accesso remoto non supervisionato e in qualsiasi momento a tutti i tuoi endpoint Windows, Mac, Android e Linux.
Supporto remoto assistito
Offrire assistenza su richiesta per dispositivi Windows, Mac, iOS e Android è semplicissimo, basta un codice a 9 cifre. Ottieni un accesso supervisionato a computer, tablet e dispositivi mobili.
Clustering ad alta disponibilità
Elimina i tempi di inattività e ottimizza le prestazioni con il bilanciamento del carico e i cluster di server a elevata disponibilità.
Sicurezza avanzata
La sicurezza è l'essenza delle operazioni e dell'architettura di Splashtop. Tutti gli accessi sono sottoposti all'autenticazione obbligatoria del dispositivo e all'autenticazione a due fattori facoltativa. Le sessioni sono protette da TLS e dalla crittografia AES a 256 bit.
On-premise
Installa il Gateway Splashtop On-Prem nella DMZ o dietro il firewall aziendale. Le sessioni remote possono essere negoziate peer-to-peer attraverso le reti instradabili localmente o fare da ponte attraverso il Gateway Splashtop On-Prem per l'accesso alla rete.
Caratteristiche di Splashtop On-Prem
Accesso utenti e gestione dei gruppi
Assegna ruoli agli utenti, organizza gli endpoint in gruppi e imposta le autorizzazioni di accesso a livello individuale o di gruppo.
Modulo di accesso pianificato
Gestisci le pianificazioni e i criteri per stabilire quando gli utenti e i gruppi di utenti possono accedere a determinati endpoint.
Trasferimento file
Trasferisci facilmente i file tra i computer senza lanciare una sessione remota. Trascina e rilascia o lavora nella finestra di trasferimento dei file spostandoli tra il computer locale e quello remoto.
Chatta
Chatta con l'utente sul computer remoto durante una sessione o all'esterno di una sessione.
Passa ad essere amministratore
Aumenta il privilegio di sessione ad amministratore quando accedi a una sessione utente standard di Windows per interagire con l'UAC, eseguire operazioni di livello amministratore e supportare il riavvio e la riconnessione.
Reindirizzamento del dispositivo USB e della penna
Reindirizza un dispositivo USB (smart card, chiave di sicurezza, penna, controller di gioco, stampante, dispositivo HID) dal computer locale al computer remoto. Il dispositivo reindirizzato funziona come se fosse collegato al computer remoto.
Registrazione sessione
Registra le sessioni di accesso remoto per le dimostrazioni, la formazione o la verifica. Usa il pulsante Registrazione schermo nella barra di controllo della sessione per avviare e interrompere la registrazione. Le registrazioni vengono salvate sul tuo computer locale.
Connettore Splashtop
Collega le connessioni RDP ai computer e ai server Windows attraverso l'infrastruttura sicura e la gestione dei privilegi di Splashtop, senza utilizzare VPN o installare alcun agente per l'accesso remoto. Ulteriori informazioni.
IP Whitelisting
Inserisci nella whitelist gli indirizzi IP per creare una zona in cui è consentito l'accesso remoto.
Integrazione Syslog
Esportazione dei dati di log in un server syslog per il recupero e l'analisi da parte di un sistema SIEM (Security Information and Events Management).
Integrazione con Active Directory
Splashtop On-Prem si integra con il servizio Active Directory esistente della tua azienda per aumentare l'efficienza, la produttività e la sicurezza.
Riavvio da remoto e Wake-on-LAN
Riavvia o riattiva il computer da remoto. Puoi riavviare il computer remoto dall'app Splashtop o dalla console web. Per riattivare il computer da remoto, il computer di destinazione deve supportare il Wake-on-LAN e deve essere collegato tramite cavo LAN (e un altro computer sulla stessa rete deve essere acceso per fare da ponte al pacchetto WoL).
Chiamata vocale
Rendi le tue sessioni di assistenza più efficienti con le chiamate vocali durante la sessione. Questa soluzione offre agli utenti un ulteriore modo di comunicare durante le sessioni di supporto remoto. Simile al VoIP (Voice over Internet Protocol), gli utenti che partecipano alla sessione remota possono comunicare parlando tra di loro.
Branding personalizzato
Crea un'app SOS personalizzata con il tuo logo e il tuo marchio da far scaricare ai tuoi clienti. Scopri di più.
Caratteristiche del supporto remoto
Azioni in background
Accedi agli strumenti di sistema come il task manager, l'editor del registro, il gestore dei dispositivi, il gestore dei servizi e il comando remoto senza interrompere l'utente finale.