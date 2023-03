Splashtop On-Prem è la soluzione on-premise più conveniente per l'accesso remoto sicuro, il controllo e il supporto remoto a qualsiasi dispositivo. Questa soluzione completa offre un accesso non supervisionato in qualsiasi momento e connessioni supervisionate su richiesta, rivelandosi la soluzione perfetta per tutte le tue esigenze di accesso remoto. Consente agli impiegati di accedere ai computer di lavoro da qualsiasi luogo e agli uffici IT e di assistenza di supportare in modo efficiente i computer e i dispositivi.