Più utenti in un unico computer – Splashtop
Consentire a un massimo di tre utenti di accedere da remoto a un computer contemporaneamente
Per l'accesso non supervisionato
Fino a tre utenti separati (con lo stesso account) potranno connettersi al computer remoto desiderato come normalmente avrebbero fatto dall'app Splashtop. Da lì, gli utenti potranno vedere lo schermo del computer remoto in tempo reale e controllarlo come se fossero seduti davanti ad esso.
Per l'accesso supervisionato (assistenza su richiesta)
Fino a tre utenti possono utilizzare lo stesso codice di sessione a 9 cifre per connettersi al computer remoto.
