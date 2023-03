Conformità Splashtop

Protezione dei dati in base alla progettazione: abbiamo implementato un consenso affermativo in cui tutti i nostri clienti devono prima optare per condividere i loro dati personali con noi durante la registrazione e hanno i mezzi per ritirarsi in seguito. Abbiamo esaminato e implementato il processo per assicurarci di raccogliere ed elaborare solo i dati personali necessari per fornire il servizio ai nostri clienti. Ci assicuriamo che tutti i dati personali siano protetti con forti standard di sicurezza del settore e best practice, sia nella trasmissione che nell'archiviazione.