Accedi a Splashtop con le tue credenziali Single Sign-On
Autentica il tuo account Splashtop con l'integrazione Single Sign-on (SSO) grazie all'ID utente e alla password SSO centralizzati. Il supporto SSO è disponibile su un'ampia gamma di dispositivi, tra cui Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.
Splashtop SSO utilizza lo standard SAML 2.0 e si integra con tutti i principali identity provider:
Garantire una sicurezza di classe enterprise
Splashtop offre una sicurezza di livello aziendale integrando l'autenticazione dei dispositivi e l'autenticazione a due fattori all'interno del SSO.