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An IT technician using a single sign-on security system

Accedi a Splashtop con le tue credenziali Single Sign-On

Autentica il tuo account Splashtop con l'integrazione Single Sign-on (SSO) grazie all'ID utente e alla password SSO centralizzati. Il supporto SSO è disponibile su un'ampia gamma di dispositivi, tra cui Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.

Inizia

Splashtop SSO utilizza lo standard SAML 2.0 e si integra con tutti i principali identity provider:

Microsoft Active Directory Logo
Onelogin Logo
VMware logo
Jumpcloud Logo
Okta Logo
Shibboleth Logo
Trustlogin Logo
Azure Active Directory Logo
Pass Logic Logo
IT tech using single sign on security

Garantire una sicurezza di classe enterprise

Splashtop offre una sicurezza di livello aziendale integrando l'autenticazione dei dispositivi e l'autenticazione a due fattori all'interno del SSO.

Risorse

Richiesta di un nuovo metodo SSO →

Accedere utilizzando un account SSO →

Invito di un account SSO nel team →

Associare l'SSO all'amministratore/membro del team esistente →

Uso di SSO e i suoi limiti →

Impostazione di SSO con ADFS (SAML 2.0) →

Configurazione di SSO con Azure AD (SAML 2.0) →

Impostazione di SSO con Okta (SAML 2.0) →

Configurazione SSO con JumpCloud (SAML 2.0) →

Disponibile in esclusiva su Splashtop Enterprise

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