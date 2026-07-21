Need a TeamViewer Discount or Coupon? Get Splashtop Instead

Se stai prendendo in considerazione TeamViewer e stai cercando uno sconto o un codice coupon per risparmiare sul costo dell'abbonamento, abbiamo la soluzione giusta che ti farà risparmiare il 50% garantito.
Splashtop offre software per accesso remoto ad alte prestazioni e altamente sicuro a una frazione del costo di TeamViewer. Splashtop ti garantisce un risparmio del 50% quando scegli Splashtop invece di TeamViewer.
Con Splashtop otterrai uno strumento per il desktop remoto di migliore qualità, con tutti gli strumenti e le funzioni più importanti di cui hai bisogno, a un prezzo molto più vantaggioso. Questo è ciò che rende Splashtop la migliore alternativa a TeamViewer.
Perché Splashtop è preferibile a uno sconto su TeamViewer
Un miglior rapporto qualità/prezzo
Splashtop è un'opzione più conveniente rispetto a TeamViewer, anche tenendo conto di eventuali sconti o coupon disponibili per quest'ultimo. Splashtop offre diverse soluzioni di accesso remoto pensate per soddisfare le esigenze specifiche dell'utente. Questo ti permette di ottenere esattamente ciò che ti serve al miglior prezzo.
D'altra parte, TeamViewer raggruppa tutte le sue funzioni in un unico prodotto, rendendolo costoso per tutti. L'ottimo rapporto qualità-prezzo di Splashtop è ideale per le piccole imprese e per i privati che cercano una soluzione di accesso remoto che non metta a rischio il budget.
Una soluzione di accesso remoto ad alte prestazioni
Splashtop utilizza una tecnologia proprietaria che garantisce connessioni di accesso remoto veloci e fluide, offrendoti la possibilità di lavorare da remoto con la stessa efficienza di persona.
Potrai controllare i tuoi dispositivi da remoto da qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile. Splashtop supporta i dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chrome OS. Puoi accedere da remoto ai dispositivi multipiattaforma senza alcun problema!
Inoltre, Splashtop viene fornito con tutte le migliori funzionalità di desktop remoto, tra cui trasferimento di file, stampa remota, supporto multi-monitor, chat, wake-on-LAN remoto, riavvio remoto e altro ancora.
Maggiore sicurezza e privacy
Un altro vantaggio fondamentale di Splashtop rispetto a TeamViewer è l'attenzione alla sicurezza e alla privacy. Splashtop utilizza la crittografia end-to-end per proteggere tutti i dati trasmessi durante le sessioni di accesso remoto. Inoltre, consente agli utenti di configurare più livelli di autenticazione e di controllo degli accessi, migliorando ulteriormente la sicurezza e la privacy.
Migliore assistenza clienti
Infine, Splashtop offre un'assistenza clienti superiore a quella di TeamViewer (secondo le valutazioni degli utenti reali). Non avrai mai difficoltà a contattare una persona reale con Splashtop. TeamViewer, invece, è stato criticato per il suo scarso servizio clienti: gli utenti hanno riferito di lunghi tempi di attesa e di personale di assistenza poco disponibile.
Per non parlare del fatto che TeamViewer ostacola in modo eccezionale la possibilità per i clienti di annullare l'abbonamento prima che questo si rinnovi automaticamente.
Risparmia fino al 50% scegliendo Splashtop invece di cercare coupon per TeamViewer
Non c'è da stupirsi che chi prende in considerazione TeamViewer cerchi uno sconto o un codice coupon. TeamViewer è uno dei prodotti di accesso remoto più costosi sul mercato. Dai un'occhiata al nostro confronto tra i prezzi di TeamViewer e per rendertene conto.
Oltre a garantirti un risparmio del 50%, i clienti attuali di TeamViewer possono approfittare del programma early start di Splashtop, dove puoi ottenere fino a 3 mesi di Splashtop gratuitamente per sovrapporsi alla fine della tua sottoscrizione TeamViewer.
Splashtop offre un miglior rapporto qualità-prezzo, migliori prestazioni, maggiore sicurezza e privacy e una migliore assistenza clienti. Pertanto, se stai cercando una soluzione di accesso remoto che possa soddisfare le tue esigenze senza costare un occhio della testa, Splashtop è la scelta migliore.
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Puoi provare Splashtop subito con una prova gratuita. Non è richiesta alcuna carta di credito né alcun impegno! Splashtop offre soluzioni per qualsiasi caso d'uso, tra cui accesso remoto per il lavoro da casa, l'istruzione, servizi di assistenza IT da remoto e molto altro!