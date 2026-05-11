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A man sits at a desk with multiple monitors displaying code and graphs, holding documents with charts; the top left shows a computer dashboard for device management and monitoring.

Gestione delle patch in tempo reale con CVE Insights

Semplifica la gestione delle patch in tutto il tuo ambiente con aggiornamenti in tempo reale, visibilità CVE potenziata dall'IA e controllo automatizzato per migliorare l'efficienza, garantire la conformità e ridurre al minimo le vulnerabilità.

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Hands typing on a laptop keyboard.

Ottieni visibilità sulle vulnerabilità

Utilizza le informazioni basate su CVE per identificare e dare priorità alle minacce a livello di sistema operativo. Valuta rapidamente i dettagli delle vulnerabilità con riepiloghi basati sull'intelligenza artificiale e azioni di rimedio per ridurre il rischio e mantenere una solida posizione di sicurezza.

SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

Patch su sistemi operativi e applicazioni di terze parti

Automatizza gli aggiornamenti per Windows, macOS e software di terze parti per ridurre i rischi e mantenere tutti i sistemi aggiornati e sicuri.

A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

Automatizza i flussi di lavoro delle patch

Crea strategie di patch personalizzate basate su criteri con approvazioni di versione, anelli di aggiornamento e ereditarietà dei criteri. Assicurati che le patch siano testate, controllate e distribuite in modo adeguato al tuo ambiente IT.

Vantaggi della gestione delle patch e delle vulnerabilità di Splashtop

  • A blue outline of a shield with a padlock symbol in the center, representing security or protection, on a light gray background.

    Sicurezza e conformità migliorate Copy

    Affronta le vulnerabilità con patch tempestive per il sistema operativo e il software di terze parti, con il supporto di approfondimenti CVE guidati dall'intelligenza artificiale, configurazioni di policy e reportistica pronta per la conformità.

  • High performance icon

    Maggiore efficienza IT Copy

    Risparmia tempo grazie ai processi di patch automatizzati e alla gestione centralizzata, liberando i team IT per concentrarsi sul lavoro strategico invece che su attività manuali e ripetitive

  • A blue icon of three stacked, slightly offset rectangles outlined in blue, resembling layers or sheets on a light gray background.

    Piattaforma consolidata per il supporto IT Copy

    Che tu debba espandere o semplificare la tua attività, Splashtop unisce l'accesso remoto, il supporto remoto e la gestione autonoma degli endpoint in un'unica piattaforma.

  • A blue geometric icon of a cube with three hexagons connected to its corners by lines, all on a light gray background.

    Conveniente e scalabile per i team IT Copy

    Riduci i costi operativi con prezzi competitivi, scalando al contempo la gestione delle patch tra team ibridi, ambienti remoti e grandi flotte di dispositivi multi-OS.

Aiuta il tuo team IT a rimanere sempre sicuro e conforme

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La nostra dipendenza da Intune per alcune funzionalità di gestione degli endpoint è integrata da Splashtop, che colma lacune critiche, tra cui una migliore visibilità e un maggiore controllo sugli aggiornamenti software e una migliore documentazione. Con un'unica piattaforma, siamo in grado di risolvere i problemi su qualsiasi dispositivo remoto, monitorare in modo proattivo i sistemi, automatizzare il patching del software e garantire la conformità. Copy

IT Manager, pb2 Architecture + Engineering

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