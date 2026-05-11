Gestione delle patch in tempo reale con CVE Insights
Semplifica la gestione delle patch in tutto il tuo ambiente con aggiornamenti in tempo reale, visibilità CVE potenziata dall'IA e controllo automatizzato per migliorare l'efficienza, garantire la conformità e ridurre al minimo le vulnerabilità.
Ottieni visibilità sulle vulnerabilità
Utilizza le informazioni basate su CVE per identificare e dare priorità alle minacce a livello di sistema operativo. Valuta rapidamente i dettagli delle vulnerabilità con riepiloghi basati sull'intelligenza artificiale e azioni di rimedio per ridurre il rischio e mantenere una solida posizione di sicurezza.
Patch su sistemi operativi e applicazioni di terze parti
Automatizza gli aggiornamenti per Windows, macOS e software di terze parti per ridurre i rischi e mantenere tutti i sistemi aggiornati e sicuri.
Automatizza i flussi di lavoro delle patch
Crea strategie di patch personalizzate basate su criteri con approvazioni di versione, anelli di aggiornamento e ereditarietà dei criteri. Assicurati che le patch siano testate, controllate e distribuite in modo adeguato al tuo ambiente IT.
Vantaggi della gestione delle patch e delle vulnerabilità di Splashtop
Sicurezza e conformità migliorate Copy
Affronta le vulnerabilità con patch tempestive per il sistema operativo e il software di terze parti, con il supporto di approfondimenti CVE guidati dall'intelligenza artificiale, configurazioni di policy e reportistica pronta per la conformità.
Maggiore efficienza IT Copy
Risparmia tempo grazie ai processi di patch automatizzati e alla gestione centralizzata, liberando i team IT per concentrarsi sul lavoro strategico invece che su attività manuali e ripetitive
Piattaforma consolidata per il supporto IT Copy
Che tu debba espandere o semplificare la tua attività, Splashtop unisce l'accesso remoto, il supporto remoto e la gestione autonoma degli endpoint in un'unica piattaforma.
Conveniente e scalabile per i team IT Copy
Riduci i costi operativi con prezzi competitivi, scalando al contempo la gestione delle patch tra team ibridi, ambienti remoti e grandi flotte di dispositivi multi-OS.
La nostra dipendenza da Intune per alcune funzionalità di gestione degli endpoint è integrata da Splashtop, che colma lacune critiche, tra cui una migliore visibilità e un maggiore controllo sugli aggiornamenti software e una migliore documentazione. Con un'unica piattaforma, siamo in grado di risolvere i problemi su qualsiasi dispositivo remoto, monitorare in modo proattivo i sistemi, automatizzare il patching del software e garantire la conformità. Copy
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering