Accesso remoto Splashtop per il settore dei media e dell'intrattenimento

Scatena il tuo potenziale creativo con l'accesso remoto di Splashtop
Rivoluziona la collaborazione e l'efficienza del flusso di lavoro nel settore dei media e dell'intrattenimento
Scelto dal settore Media e intrattenimento per l'accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni
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Per uso individuale e team
Prestazioni di accesso remoto Splashtop
Per ottenere il miglior colore dell'immagine, la migliore qualità audio e molto altro ancora.
Le caratteristiche includono: modalità colore 4:4:4 per una visualizzazione più accurata e nitida, audio ad alta fedeltà, stilo remoto, utilizzo di dispositivi USB locali (mouse 3D, gamepad, tavoletta da disegno) con il computer remoto e passthrough del microfono.
Per le aziende
Splashtop Enterprise
Una piattaforma consolidata che si adatta alle esigenze di accesso remoto, supporto e gestione degli endpoint della tua organizzazione.
Per i team IT
Splashtop AEM
Automatizza l'applicazione delle patch, il monitoraggio e la risoluzione dei problemi per garantire che le workstation creative, i sistemi di produzione e i dispositivi distribuiti siano sicuri, aggiornati e funzionino in modo affidabile.
La tua sicurezza è la nostra priorità assoluta
Funzioni di sicurezza avanzate
Le soluzioni Splashtop sono state create per assicurare al personale IT il pieno controllo dell'accesso remoto per la forza lavoro distribuita di oggi. Le funzioni di sicurezza includono l'autenticazione a due fattori, l'integrazione del Single Sign On, l'MFA per gli endpoint, schermate vuote, timeout della sessione inattiva, notifica della connessione remota, registrazione completa degli audit di sessione e altro ancora. Tutte le sessioni remote sono protette con TLS e crittografia AES a 256 bit. Ulteriori informazioni sulle funzioni di sicurezza di Splashtop.
Standard e conformità
Splashtop è conforme alle norme ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD e CCPA. Le soluzioni Splashtop sono progettate per supportare le organizzazioni a soddisfare i requisiti di conformità HIPAA, FERPA, PCI e di altri settori.
Privacy dei dati e delle sessioni: Splashtop non elabora, memorizza né ha accesso ai computer o alle applicazioni dei nostri utenti e ai dati a cui si accede durante una sessione remota.
Ulteriori informazioni sulla sicurezza e la conformità di Splashtop.
Infrastruttura sicura
Splashtop non solo offre una solida infrastruttura cloud ospitata su AWS per una rete e un'elaborazione sicure, ma offre anche opzioni on-premise per chi preferisce o ha bisogno di soluzioni di hosting locali. Il nostro impegno per la sicurezza si estende a tutte le piattaforme, adottando le migliori pratiche del settore negli ambienti di sviluppo, distribuzione e produzione, con meccanismi di rilevamento delle intrusioni e di difesa attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Scopri come proteggiamo i tuoi computer, i tuoi utenti e i tuoi dati.