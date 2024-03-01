Accesso remoto Splashtop per il settore dei media e dell'intrattenimento

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Film director reviewing footage on set with camera and monitors in foreground

Scatena il tuo potenziale creativo con l'accesso remoto di Splashtop

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Scelto dal settore Media e intrattenimento per l'accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni

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Per ottenere il miglior colore dell'immagine, la migliore qualità audio e molto altro ancora.

Le caratteristiche includono: modalità colore 4:4:4 per una visualizzazione più accurata e nitida, audio ad alta fedeltà, stilo remoto, utilizzo di dispositivi USB locali (mouse 3D, gamepad, tavoletta da disegno) con il computer remoto e passthrough del microfono.

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Una piattaforma consolidata che si adatta alle esigenze di accesso remoto, supporto e gestione degli endpoint della tua organizzazione.

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Automatizza l'applicazione delle patch, il monitoraggio e la risoluzione dei problemi per garantire che le workstation creative, i sistemi di produzione e i dispositivi distribuiti siano sicuri, aggiornati e funzionino in modo affidabile.

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La tua sicurezza è la nostra priorità assoluta

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

Funzioni di sicurezza avanzate

Le soluzioni Splashtop sono state create per assicurare al personale IT il pieno controllo dell'accesso remoto per la forza lavoro distribuita di oggi. Le funzioni di sicurezza includono l'autenticazione a due fattori, l'integrazione del Single Sign On, l'MFA per gli endpoint, schermate vuote, timeout della sessione inattiva, notifica della connessione remota, registrazione completa degli audit di sessione e altro ancora. Tutte le sessioni remote sono protette con TLS e crittografia AES a 256 bit. Ulteriori informazioni sulle funzioni di sicurezza di Splashtop.

IT professional reviewing cybersecurity threats

Standard e conformità

Splashtop è conforme alle norme ISO/IEC 27001, SOC2, RGPD e CCPA. Le soluzioni Splashtop sono progettate per supportare le organizzazioni a soddisfare i requisiti di conformità HIPAA, FERPA, PCI e di altri settori.

Privacy dei dati e delle sessioni: Splashtop non elabora, memorizza né ha accesso ai computer o alle applicazioni dei nostri utenti e ai dati a cui si accede durante una sessione remota.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza e la conformità di Splashtop.

Two IT security professionals reviewing data logs

Infrastruttura sicura

Splashtop non solo offre una solida infrastruttura cloud ospitata su AWS per una rete e un'elaborazione sicure, ma offre anche opzioni on-premise per chi preferisce o ha bisogno di soluzioni di hosting locali. Il nostro impegno per la sicurezza si estende a tutte le piattaforme, adottando le migliori pratiche del settore negli ambienti di sviluppo, distribuzione e produzione, con meccanismi di rilevamento delle intrusioni e di difesa attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Scopri come proteggiamo i tuoi computer, i tuoi utenti e i tuoi dati.

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