Limitazioni della versione gratuita di TeamViewer e alternativa migliore

Sei alle prese con le limitazioni della versione gratuita di TeamViewer? All'inizio, l'idea di non spendere nulla suona bene, ma la versione gratuita di TeamViewer presenta alcuni gravi svantaggi. Non è detto che i problemi si risolvano con l'aggiornamento a una costosa licenza commerciale di TeamViewer. Con Splashtop, non devi sforare il tuo budget. Continua a leggere per saperne di più.
TeamViewer offre una versione gratuita del suo software di desktop remoto per uso personale. Sebbene sia possibile utilizzare la versione gratuita per controllare un altro computer da remoto, non avrete accesso a diverse funzioni vitali del desktop remoto (come aggiornamenti di sicurezza o stampa da remoto). E decisamente non potrete utilizzarlo per lavoro.
TeamViewer in versione gratuita o a pagamento
TeamViewer offre una versione gratuita per uso personale e non commerciale e diversi livelli a pagamento per utenti aziendali. L'edizione gratuita è pensata per l'accesso occasionale ai dispositivi di amici o familiari. Se TeamViewer rileva schemi che suggeriscono un uso commerciale, le sessioni possono essere limitate o bloccate.
La versione gratuita manca di molte funzionalità su cui i professionisti fanno affidamento. La durata delle sessioni è più breve, le prestazioni possono diminuire durante l'uso prolungato e non c'è gestione centralizzata dei dispositivi. Opzioni avanzate come accesso non supervisionata, trasferimenti di file prioritari e integrazioni con strumenti aziendali sono riservate ai clienti paganti.
I piani a pagamento di TeamViewer sbloccano tempi di sessione illimitati, licenze commerciali e streaming a prestazioni elevate. Inoltre, aggiungono opzioni di conformità alla sicurezza, supporto prioritario e funzionalità come il monitoraggio dei dispositivi o l'assistenza con realtà aumentata. Tuttavia, questi piani a pagamento sono tra i più costosi nel settore dell'accesso remoto.
Limitazioni della versione gratuita di TeamViewer
La versione gratuita è solo per uso personale.Se TeamViewer sospetta che la stiate utilizzando per uso commerciale, le connessioni verranno bloccate e non potrete accedere ai computer da remoto.
Le seguenti funzionalità non sono disponibili nella versione gratuita: stampa remota, schermo nero, blocco dell'input remoto e wake-on-LAN.
Mancanza di importanti funzionalità di sicurezza, inclusi gli aggiornamenti automatici della sicurezza/funzionalità.
Impossibilità di aggiungere altri utenti.
Impossibilità di accedere ai dispositivi mobili per fornire assistenza.
Impossibilità di accedere all'assistenza tecnica di TeamViewer tramite telefono.
Immagina di essere nel bel mezzo di un progetto e di essere bloccato fuori dalla tua sessione remota! Non solo è frustrante, ma è anche dannoso. Purtroppo, si tratta dell'esperienza di molti utenti della versione gratuita di TeamViewer, i quali hanno segnalato il blocco delle loro connessioni per sospetto uso commerciale.
Peggio ancora, alcuni utenti hanno ipotizzato che TeamViewer stesse cercando di spingerli ad acquistare una licenza commerciale.
Se necessiti di un'applicazione per desktop remoto da utilizzare per esigenze commerciali, non dovresti farti costringere a sottoscrivere una costosa licenza. E non devi farlo. Esiste un'alternativa migliore.
Perché Splashtop supera TeamViewer Free come soluzione di accesso remoto
Analogamente a TeamViewer, il software di accesso remoto Splashtop offre connessioni remote sicure ai tuoi dispositivi indipendentemente dal luogo in cui ci si trova. Qual è la differenza? Con Splashtop è possibile sottoscrivere un abbonamento annuale che consente di risparmiare dal 50% al 75% all'anno rispetto a TeamViewer: decisamente conveniente.
Splashtop offre anche pacchetti basati sulle vostre esigenze specifiche.Così, invece di accontentarvi di una versione gratuita limitata di TeamViewer o di una costosa licenza commerciale, otterrete un prodotto pensato per voi che vi farà risparmiare.
Se avete già provato ad annullare il rinnovo automatico di TeamViewer, saprete già che vi richiedono di farlo con un mese di anticipo, per iscritto. Noi di Splashtop, invece non inganniamo i nostri utenti per obbligarli a rimanere con noi. Con la nostra gestione degli abbonamenti semplificata, potrete disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento con un semplice clic.
Sembra troppo bello per essere vero? Dai un'occhiata a quello che dicono gli utenti di Splashtop su siti di recensioni peer-to-peer come TrustRadius e G2.
"Quando usavo TeamViewer, spesso venivo disconnesso dal software, mentre con Splashtop non è mai successo. Inoltre il prezzo è ottimo!" - Heather Klassen, Grey Owl Bookkeeping
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