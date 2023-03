Limitazioni della versione gratuita di TeamViewer e alternativa migliore

Sei alle prese con le limitazioni della versione gratuita di TeamViewer? All'inizio, l'idea di non spendere nulla suona bene, ma la versione gratuita di TeamViewer presenta alcuni gravi svantaggi. Non è detto che i problemi si risolvano con l'aggiornamento a una costosa licenza commerciale di TeamViewer. Con Splashtop, invece, non dovrai sprecare il tuo budget o scendere a compromessi sulla qualità. Continua a leggere per saperne di più.

TeamViewer offre una versione gratuita del suo software di desktop remoto per uso personale . Sebbene sia possibile utilizzare la versione gratuita per controllare un altro computer da remoto, non avrete accesso a diverse funzioni vitali del desktop remoto (come aggiornamenti di sicurezza o stampa da remoto). E decisamente non potrete utilizzarlo per lavoro.

TeamViewer gratuito o a pagamento

Confrontando le offerte gratuite di TeamViewer con quelle a pagamento, ti accorgerai che la versione gratuita non ha alcune funzioni chiave offerte dalla versione commerciale a pagamento (per non parlare di altre soluzioni di desktop remoto). Sappiamo che la tentazione di scegliere la versione gratuita di TeamViewer è forte, ma ecco alcuni motivi per cui è bene non farlo.

Limitazioni di TeamViewer gratuito

La versione gratuita è solo per uso personale .Se TeamViewer sospetta che la stiate utilizzando per uso commerciale, le connessioni verranno bloccate e non potrete accedere ai computer da remoto.

Nella versione gratuita non sono disponibili: stampa remota, schermo vuoto, blocco dell'input remoto e wake-on-LAN.

Mancanza di importanti funzioni di protezione, tra cui gli aggiornamenti automatici di sicurezza o delle funzioni.

Impossibilità di aggiungere altri utenti.

Impossibilità di accedere ai dispositivi mobili per fornire assistenza.

Impossibilità di accedere all'assistenza tecnica di TeamViewer tramite telefono.

Immagina di essere nel bel mezzo di un progetto e di essere bloccato fuori dalla tua sessione remota! Non solo è frustrante, ma è anche dannoso. Purtroppo, si tratta dell'esperienza di molti utenti della versione gratuita di TeamViewer, i quali hanno segnalato il blocco delle loro connessioni per sospetto uso commerciale.

Peggio ancora, alcuni utenti hanno ipotizzato che TeamViewer stesse cercando di spingerli ad acquistare una licenza commerciale.

Se necessiti di un'applicazione per desktop remoto da utilizzare per esigenze commerciali, non dovresti farti costringere a sottoscrivere una costosa licenza. E non devi farlo. Esiste un'alternativa migliore .

Alternativa gratuita a TeamViewer - Splashtop

Analogamente a TeamViewer, il software di accesso remoto Splashtop offre connessioni remote sicure ai tuoi dispositivi indipendentemente dal luogo in cui ci si trova. Qual è la differenza? Con Splashtop è possibile sottoscrivere un abbonamento annuale che consente di risparmiare dal 50% al 75% all'anno rispetto a TeamViewer: decisamente conveniente.

Splashtop offre anche pacchetti basati sulle vostre esigenze specifiche .Così, invece di accontentarvi di una versione gratuita limitata di TeamViewer o di una costosa licenza commerciale, otterrete un prodotto pensato per voi che vi farà risparmiare.

A seconda delle esigenze, Splashtop offre quattro alternative a TeamViewer:

Splashtop Business Access: per permettere a utenti singoli e team di accedere ai computer da remoto, da qualsiasi dispositivo. Perfetto per lavorare da casa.

Splashtop SOS: per l'IT, l'assistenza e gli help desk, per fornire supporto supervisionato e non a qualsiasi dispositivo.

Supporto remoto Splashtop: per consentire agli MSP di supportare e gestire gli endpoint da remoto.

Splashtop Enterprise: una soluzione completa di accesso remoto per gli utenti finali e di assistenza IT da remoto.

Se avete già provato ad annullare il rinnovo automatico di TeamViewer, saprete già che vi richiedono di farlo con un mese di anticipo, per iscritto. Noi di Splashtop, invece non inganniamo i nostri utenti per obbligarli a rimanere con noi. Con la nostra gestione degli abbonamenti semplificata, potrete disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento con un semplice clic.

Sembra troppo bello per essere vero? Dai un'occhiata a quello che dicono gli utenti di Splashtop su siti di recensioni peer-to-peer come TrustRadius e G2.

"Quando usavo TeamViewer, spesso venivo disconnesso dal software, mentre con Splashtop non è mai successo. Inoltre il prezzo è ottimo!" - Heather Klassen, Grey Owl Bookkeeping

Se vuoi saperne di più su come ci differenziamo, consulta la nostra esauriente spiegazione sui motivi che rendono Splashtop la migliore alternativa a TeamViewer. Accedi ai tuoi computer da qualsiasi dispositivo o sistema operativo, compresi iOS e Android, con Splashtop.

Non accontentarti di meno né di pagare troppo per TeamViewer: prova Splashtop

Richiedete oggi stesso una prova gratuita di Splashtop e scoprite perché migliaia di ex utenti di TeamViewer (sia della versione gratuita che di quella a pagamento) sono passati a Splashtop e non sono più tornati indietro.

Prova gratuita

Articoli Correlati