Programs Like TeamViewer – Which TeamViewer Competitor is Best?

TeamViewer è uno strumento di desktop remoto molto utilizzato da privati e organizzazioni. Tuttavia, non tutti ne sono entusiasti. Molti ex utenti di TeamViewer sono passati ad altre soluzioni di desktop remoto per svariati motivi. Alcune delle lamentele più comuni che gli ex utenti hanno nei confronti di TeamViewer sono:
Prezzo elevato: le licenze commerciali di TeamViewer sono tra le più costose nel settore dei desktop remoti.
Problemi di sicurezza: sono stati segnalati problemi di sicurezza con le offerte di TeamViewer, tra cui vulnerabilità ad alto rischio e altri problemi.
Problemi di prestazioni: alcuni utenti hanno riferito di aver riscontrato connessione lenta o lag durante l'utilizzo di TeamViewer.
Scarso servizio clienti: molti ex utenti hanno riferito di non sapere come annullare l'abbonamento a TeamViewer e che è quasi impossibile mettersi in contatto con il team di assistenza clienti. Per essere precisi, la poco accomodante politica di cancellazione di TeamViewer richiede agli utenti di inviare una comunicazione scritta 30 giorni prima della data di rinnovo per annullare l'abbonamento. In caso contrario, TeamViewer addebiterà automaticamente all'utente il rinnovo automatico. Non esiste un altro modo per disattivare il rinnovo automatico.
Le migliori alternative a TeamViewer
Quindi, qual è la migliore alternativa a TeamViewer? Ecco un elenco di alcune app popolari come TeamViewer e come si collocano:
Splashtop
Logmein
AnyDesk
GoToMyPC
chrome remote desktop
Dameware Remote Everywhere
BeyondTrust Remote Support
WebEx Remote
Zoho Assist
Microsoft Remote Desktop
Connectwise ScreenConnect
Splashtop
Splashtop si distingue come la migliore alternativa a TeamViewer perché offre diversi pacchetti di accesso remoto progettati per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni utente. Ad esempio, Splashtop offre un piano per i singoli e i piccoli team per accedere ai loro computer remoti e un piano per l'IT per fornire assistenza remota a qualsiasi dispositivo. Splashtop offre anche soluzioni enterprise per le grandi organizzazioni con molte esigenze.
Queste opzioni rendono Splashtop molto più conveniente rispetto a TeamViewer. TeamViewer raggruppa tutte le sue funzioni rendendole costose per tutti, mentre il software di accesso remoto di Splashtop garantisce di risparmiare il 50% all'anno sul costo dell'abbonamento rispetto a TeamViewer. Dai un'occhiata a questo confronto dei prezzi di Splashtop vs TeamViewer per vedere la differenza.
A differenza di TeamViewer, Splashtop fa del servizio clienti una priorità. È molto più facile contattare un addetto all'assistenza o al servizio clienti di Splashtop piuttosto che di TeamViewer, il che garantisce agli utenti di Splashtop una rapida risoluzione dei loro problemi, qualora si presentassero.
Per quanto riguarda il prodotto, Splashtop è costantemente valutato meglio di TeamViewer su siti come G2. I motivi sono i seguenti:
Splashtop supporta qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile con sistema operativo Windows, Mac, iOS, Android e Chrome.
Splashtop offre agli utenti connessioni remote di alta qualità con velocità fulminee, con la sensazione di essere seduti di fronte al dispositivo che si sta controllando a distanza.
Splashtop offre le stesse funzioni principali di TeamViewer, tra cui trasferimento di file, chat, stampa remota, condivisione dello schermo e altro ancora.
Splashtop è facile da configurare e da usare.
Per tutti i motivi sopra indicati, Splashtop è la migliore alternativa a TeamViewer.
Logmein
LogMeIn ti offre la possibilità di accedere al tuo desktop da remoto, per soddisfare le tue esigenze in ogni situazione. Tuttavia, tieni presente che i prodotti di accesso remoto di LogMeIn sono tra i più costosi del mercato.
Se stai cercando un'alternativa a TeamViewer a causa dei costi elevati, è meglio evitare LogMeIn. I prezzi elevati fanno sì che non sia una soluzione ideale per i piccoli team e i privati.
Se stai cercando una piattaforma di controllo remoto per te o per il tuo team, è meglio scegliere Splashtop. Infatti, Splashtop può farti risparmiare fino al 70% all'anno o più sul costo dell'abbonamento rispetto a LogMeIn.
AnyDesk
AnyDesk è un'altra piattaforma di desktop remoto comunemente usata. Tuttavia, il prezzo di AnyDesk è una preoccupazione.
AnyDesk offre pacchetti di accesso remoto che vanno dall'uso individuale a quello di intere organizzazioni, ma è decisamente costoso; ad esempio, i privati possono risparmiare oltre il 50% scegliendo Splashtop rispetto ad AnyDesk.
Per le grandi organizzazioni che hanno bisogno di accesso remoto, AnyDesk non offre sconti sul volume. Splashtop invece lo fa, il che significa che i grandi team e le aziende possono risparmiare ancora di più scegliendo Splashtop rispetto a AnyDesk o TeamViewer.
GoToMyPC
Analogamente a TeamViewer, GoToMyPC consente il controllo remoto dei computer da un altro dispositivo e offre la maggior parte delle funzioni che ci si aspetta da uno strumento di desktop remoto.
Tuttavia, come molti altri concorrenti di TeamViewer e TeamViewer stesso, GoToMyPC è costoso. Se stai cercando un software come TeamViewer che non ti faccia spendere troppo, rivolgiti altrove. Splashtop può farti risparmiare il 75% garantito rispetto a GoToMyPC.
chrome remote desktop
Se cerchi un software semplice, immediato e gratuito, Chrome Remote Desktop di Google potrebbe essere uno strumento valido. Non devi scaricare nessun altro software per iniziare, perché funziona all'interno del tuo browser. Devi solo cliccare sul link, distribuirlo dove e con chi vuoi e il gioco è fatto.
Tieni presente, però, che Chrome Remote Desktop non dispone di funzioni video, audio o di chat e non consente il trasferimento di file. Se paragonato a TeamViewer (o al miglior programma come TeamViewer, ossia Splashtop), non è un confronto "alla pari", a causa delle funzioni mancanti.
Sebbene l'utilizzo gratuito possa essere interessante, Chrome Remote Desktop presenta molti svantaggi:
Richiede che tutti i computer siano collegati allo stesso account Google, obbligando gli utenti a condividere gli account Google, il che potrebbe comportare problemi di sicurezza.
Richiede l'inserimento di un pin univoco prima di connettersi a un computer remoto.
Non consente l'accesso ai dispositivi mobili
Nessuna console di gestione
Dameware Remote Everywhere
Per gli utenti che ricercano connessioni particolarmente sicure e veloci, Dameware Remote Everywhere mette in risalto l'utilizzo del modulo di crittografia avanzata BSAFE Crypto-C Micro Edition e la conformità agli standard federali statunitensi in materia di elaborazione delle informazioni. Inoltre, supporta le chiamate VoIP, le videochiamate e la chat in sessione.
Ma il principale svantaggio di Dameware Remote Everywhere è che si tratta di una soluzione incredibilmente costosa: i suoi piani a pagamento partono da circa nove volte il costo di Splashtop. In quanto tale, si rivolge agli utenti delle grandi aziende.
Splashtop è dotato delle stesse funzioni di punta necessarie ai professionisti dell'assistenza IT e dell'help desk a fornire supporto remoto ai clienti e ai dispositivi gestiti. Inoltre, è dotato di funzioni di sicurezza leader nel settore e di connessioni crittografate, per garantire la sicurezza dei dati.
BeyondTrust Remote Support
Se il tuo caso d'uso è più orientato all'assistenza IT, allora potresti aver preso in considerazione BeyondTrust Remote Support. Sebbene BeyondTrust, TeamViewer e Splashtop offrano tutti le stesse caratteristiche principali per il supporto remoto, le differenze principali si riducono al prezzo.
Se non hai un budget illimitato, Splashtop può farti risparmiare il 50% o più rispetto a TeamViewer; sapevi che BeyondTrust Remote Support è ancora più costoso di TeamViewer?
Se consideri il tuo budget, puoi sicuramente fare meglio di BeyondTrust Remote Support e ottenere le caratteristiche, le funzionalità e la sicurezza di cui hai bisogno scegliendo Splashtop.
WebEx Remote
WebEx Remote è stato progettato per offrire un servizio di assistenza digitale che può essere attivato da un pulsante o da un link su un sito web, all'interno di un prodotto o anche all'interno di un'e-mail. Le funzionalità includono la stampa da remoto, il riavvio da remoto con riconnessione e il trasferimento di file. Sono inoltre integrati servizi di video, voce e chat.
Purtroppo, l'interfaccia utente di WebEx Remote non è molto intuitiva e molti utenti hanno segnalato problemi di audio su piattaforme non WebEx. Anche la transizione dai sistemi WebEx tradizionali alla nuova piattaforma basata sul cloud è complicata.
Zoho Assist
Grazie a un'ampia gamma di strumenti, Zoho Assist ti permette di creare accessi supervisionati e non supervisionati (sia all'esterno che all'interno della tua LAN) a server, PC, laptop e dispositivi mobili.
Le connessioni sicure vengono stabilite rapidamente, quindi i vantaggi rispetto a TeamViewer sono notevoli. Zoho Assist supporta anche più monitor e può rilevare automaticamente i monitor attivi, permettendoti di navigare tra i diversi desktop e di controllarli da remoto. In termini negativi, però, il software è costoso e la curva di apprendimento è piuttosto ripida. Al contrario, Splashtop è più facile da usare e ha un rapporto qualità-prezzo decisamente vantaggioso.
Microsoft Remote Desktop
Se ti concentri esclusivamente sui dispositivi Windows, potrebbe essere utile considerare l'utilizzo di Microsoft Remote Desktop, il software di Microsoft appartenente a questa categoria. Microsoft Remote Desktop rappresenta una soluzione interessante per i PC Windows che utilizzano Windows 10 Professional o Enterprise.
Microsoft Remote Desktop offre il supporto per i tasti funzione, gli input touch e i gesti di Windows sui dispositivi touch-screen. Anche se le connessioni sono sicure, il software non dispone delle funzionalità avanzate che le aziende potrebbero richiedere e la sua interfaccia non è molto intuitiva. Tuttavia, va sottolineato che il software è gratuito. È importante notare che, essendo applicabile solo a un sistema operativo, non è possibile fare un confronto diretto con software come Splashtop.
Nel mondo di oggi, in cui individui e aziende si affidano a computer, tablet e dispositivi mobili, molti dei quali funzionano con sistemi operativi diversi, è meglio scegliere uno strumento di desktop remoto che offra un accesso multipiattaforma.
ConnectWise ScreenConnect
Nel 2015 ConnectWise ha acquisito il prodotto per il controllo remoto ScreenConnect cambiando il nome in ConnectWise ScreenConnect (ex ConnectWise Control). Sebbene il software possa essere utilizzato da singoli individui, ScreenConnect è progettato per essere scalato (a pagamento) per l'uso in team ed è commercializzato specificamente per le aziende che vogliono fornire assistenza remota ai clienti. ScreenConnect si integra con Google Analytics, Slack, FreshDesk e altre app, ma costa quasi cinque volte di più di Splashtop ed è quindi relativamente costoso.
Quale programma come TeamViewer dovresti scegliere?
Per concludere, molte delle applicazioni come TeamViewer presenti in questo elenco ti offriranno le stesse funzioni chiave. Tuttavia, le differenze principali riguardano il prezzo, le prestazioni, la sicurezza e il servizio clienti.
Splashtop si distingue per il miglior rapporto qualità-prezzo rispetto a tutti i concorrenti, offrendo una sicurezza leader del settore, un'esperienza orientata al cliente e una piattaforma di accesso remoto ad alte prestazioni.
Splashtop offre un risparmio del 50% rispetto a TeamViewer e ha un programma di avvio anticipato per i clienti di TeamViewer che desiderano passare a Splashtop prima della scadenza della loro licenza di TeamViewer, senza alcun costo aggiuntivo.
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