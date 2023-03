Confronto con i prezzi di TeamViewer - Risparmia il 50% con Splashtop

TeamViewer vale il suo prezzo? Ottieni una soluzione di accesso remoto più affidabile e sicura con Splashtop e risparmia centinaia o addirittura migliaia di dollari all'anno sul costo dell'abbonamento annuale.

Splashtop vs TeamViewer Prezzo

Per i professionisti e i team aziendali che hanno bisogno di una soluzione per accedere in remoto ai propri computer, non c'è dubbio su quale prodotto sia la scelta migliore. Splashtop offre soluzioni di accesso remoto affidabili e sicure ad alte prestazioni, con tutte le migliori funzionalità, a un costo che consente di risparmiare il 50% o più sul costo dell'abbonamento annuale.

Allo stesso modo, gli MSP, i team IT e i professionisti dell'helpdesk che necessitano di una soluzione di supporto remoto possono risparmiare almeno il 50% scegliendo Splashtop su TeamViewer.

Quanto costa TeamViewer?

Il prezzo di partenza di TeamViewer è di 49 $/mese (o 588 $/anno)*. Splashtop inizia da €4.58 al mese (o €55 all'anno) per l'accesso remoto o €16 al mese (fatturato annualmente 1 €189 /anno) per il supporto remoto supervisionato.

Perché Splashtop ti fa risparmiare così tanti soldi? Splashtop comprende le diverse esigenze di piccole imprese, privati, team IT, MSP e help desk e offre soluzioni per ogni caso d'uso con le funzioni giuste, in modo da non dover pagare di più per ciò che non serve.

Ciò significa che, quando scegli Splashtop, ottieni una soluzione che si adatta alle tue esigenze specifiche ad un prezzo inferiore. Scegli Splashtop e risparmia!

Risparmia il 50% garantito con Splashtop rispetto ai prezzi delle licenze commerciali di TeamViewer

Splashtop consente un risparmio garantito del 50% sul costo dell'abbonamento annuale rispetto a TeamViewer. E con il Programma di avvio anticipato, puoi ottenere fino a 3 mesi gratuiti da aggiungere al tuo abbonamento a Splashtop da sovrapporre alla fine del tuo attuale abbonamento a TeamViewer.

Alternative Splashtop a TeamViewer

Splashtop ha tre principali prodotti aziendali. Ognuno è orientato verso un caso d'uso specifico, ovvero l'accesso remoto, il supporto remoto automatico e il supporto remoto assistito (on-demand):

Per i singoli e i team, c'è Splashtop Business Access . Ottieni una soluzione per l'accesso remoto ad alte prestazioni, affidabile e sicura per consentire il lavoro da casa, il lavoro a distanza e l'accesso remoto ai laboratori delle scuole. Dai un'occhiata al nostro confronto tra Splashtop Business Access e TeamViewer Business.

Per l'IT, il supporto e gli help desk, c'è Splashtop SOS . Fornisci assistenza remota supervisionata (QuickSupport) a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile. Accesso remoto ai computer non supervisionati. Vedi Splashtop SOS vs TeamViewer Corporate.

Per gli MSP, c'è Splashtop Remote Support, una soluzione software per il supporto remoto e la gestione degli endpoint. Controlla, monitora e gestisci in remoto i computer e i server dei tuoi client in qualsiasi momento.

Puoi acquistare TeamViewer, oppure scegliere la soluzione Splashtop di cui sopra e risparmiare! Ecco il confronto dei prezzi tra TeamViewer e Splashtop.

Confronto prezzi TeamViewer

Ecco la tabella dei prezzi che mette a confronto il piano commerciale per utente singolo di TeamViewer con le soluzioni di Splashtop:

Splashtop può farti risparmiare centinaia o addirittura migliaia di dollari all'anno rispetto ai costi di licenza di TeamViewer. Inoltre, il risparmio aumenta se confronti Splashtop con il prezzo delle soluzioni più costose di TeamViewer.

Per non parlare del fatto che Splashtop non addebita extra per fornire supporto ai dispositivi mobili e consente più sessioni simultanee per tecnico (10) rispetto a TeamViewer (1 o 3). TeamViewer addebita un costo aggiuntivo di 32,90 $ al mese per fornire supporto ai dispositivi mobili e addebita di più per aggiungere sessioni simultanee per ogni tecnico.

Perché scegliere Splashtop rispetto a TeamViewer

WOW. Splashtop è il miglior investimento che abbia mai fatto e continua a migliorare. Come può TeamViewer sperare di cavarsela facendo pagare 500 dollari all'anno? Siete fantastici!!!!!!! - Frank Steesnaes, Peak Business Performance

Scopri perché Splashtop è la migliore alternativa a TeamViewer.

Migliaia di persone sono già passate da TeamViewer a Splashtop, ed è facile capire il perché. Con l'elevato prezzo di partenza di TeamViewer e il blocco degli accessi a molti utenti della versione gratuita a causa del supposto "rilevamento dell'utilizzo commerciale di TeamViewer", non c'è mai stato un momento migliore per provare Splashtop. Otterrai una soluzione di accesso remoto ad alte prestazioni con tutte le funzionalità più importanti (tra cui il trasferimento di file tramite drag-and-drop, la stampa remota, la condivisione dello schermo, il supporto multi-monitor e altro ancora).

Inizia la tua prova gratuita di Splashtop, senza carta di credito e senza alcun impegno.

* Fonte: TeamViewer prezzi in Dollaro USA ed in Euro prezzi dal sito web TeamViewer in valuta US ed Euro, marzo 2021. I prezzi di TeamViewer possono variare in base al paese.