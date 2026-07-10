Confronto con i prezzi di TeamViewer - Risparmia il 50% con Splashtop

Se stai confrontando i prezzi di TeamViewer, la prima cosa da sapere è che TeamViewer usa abbonamenti annuali e licenze basate su piani, con costi aggiuntivi per alcuni componenti aggiuntivi e esigenze aziendali. Splashtop offre una struttura tariffaria più semplice per l'accesso remoto e il supporto remoto, il che può facilitare le aziende a prevedere i costi e scegliere il piano giusto.
Questa guida spiega come funziona la determinazione dei prezzi di TeamViewer, cosa influisce sul costo totale e come Splashtop si confronta per i comuni casi d'uso aziendali.
Prezzi di TeamViewer in sintesi
Il prezzo di TeamViewer si basa su abbonamenti annuali, e il costo totale può aumentare a seconda del numero di utenti con licenza, sessioni simultanee, dispositivi gestiti e componenti aggiuntivi di cui il tuo team ha bisogno. TeamViewer distingue anche tra casi d'uso per singolo utente, team e impresa, quindi il prezzo dipende fortemente da come si intende utilizzare la piattaforma.
Il prezzo iniziale di TeamViewer è 15,90 €/mese per l'uso individuale e 73,90 €/mese per i team (come i team di supporto IT). Splashtop parte da 5,50 €/mese per accesso remoto o 21 €/mese per supporto remoto.
Prodotto
Prezzo di partenza
Modello di Fatturazione
Ideale per
Note sui costi principali
TeamViewer Accesso remoto
Inizio 15,90 €a/mese
Abbonamento annuale
Accesso remoto individuale
I costi aumentano con piani superiori, componenti aggiuntivi e funzionalità aziendali
Piani del team TeamViewer
Inizio 73,90 €a/mese
Abbonamento annuale
Team IT e organizzazioni di supporto
I prezzi variano in base agli utenti con licenza, ai canali e ai componenti aggiuntivi
Accesso remoto Splashtop
Inizio 5,50 €a/mese
Fatturazione annuale
Individui e piccoli team
Chiara suddivisione in livelli per i casi d'uso di auto-accesso
Splashtop Remote Support
Inizio 21 €a/mese
Fatturazione annuale
IT, help desk, MSP
Licenze concorrenti e componente aggiuntivo di gestione degli endpoint opzionale
Come Funziona il Prezzo di TeamViewer
TeamViewer utilizza abbonamenti annuali che si rinnovano ogni 12 mesi a meno che non vengano annullati per iscritto entro il periodo di preavviso richiesto. Il prezzo varia anche in base al fatto che tu abbia bisogno di accesso remoto per un utente, supporto per un team o una distribuzione aziendale più personalizzata. TeamViewer stabilisce anche i prezzi degli add-on separatamente, il che può rendere il costo totale meno prevedibile per i team in crescita.
Per gli acquirenti che confrontano software di accesso remoto e supporto remoto, le domande più importanti sono:
Quanti utenti con licenza ti servono?
Quante sessioni devono essere eseguite contemporaneamente?
Quanti dispositivi gestiti supporterai?
Hai bisogno di supporto mobile o componenti aggiuntivi per l'azienda?
Preferisci un modello aziendale basato su preventivi o una tariffazione trasparente self-service?
Splashtop vs. TeamViewer Prezzi: Quale Ti Fa Risparmiare di Più?
Per i professionisti e i team aziendali che necessitano di una soluzione per accedere in remoto ai propri computer, non c'è dubbio su quale prodotto sia la scelta migliore. Splashtop offre soluzioni di accesso remoto ad alte prestazioni affidabili e sicure, con tutte le principali funzionalità, a un costo che può farti risparmiare il 50% o più sul costo del tuo abbonamento annuale.
Allo stesso modo, gli MSP, i team IT e i professionisti dell'helpdesk che necessitano di una soluzione di supporto remoto possono risparmiare almeno il 50% scegliendo Splashtop su TeamViewer.
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Perché Splashtop fa risparmiare così tanto?
Splashtop comprende le diverse esigenze delle piccole imprese, dei privati, dei team IT, degli MSP e degli help desk e offre soluzioni per ogni caso d'uso con le caratteristiche giuste, in modo da non dover pagare extra per cose che non servono.
Ciò significa che, quando scegli Splashtop, ottieni una soluzione che si adatta alle tue esigenze specifiche ad un prezzo inferiore. Scegli Splashtop e risparmia!
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Splashtop o TeamViewer: quale conviene di più?
Quando si valutano le soluzioni di accesso remoto, è essenziale considerare sia i costi che i benefici per determinare quale opzione offra il miglior valore per la tua organizzazione. Qui mettiamo a confronto Splashtop e TeamViewer, due strumenti di accesso remoto leader del settore, per aiutarti a prendere una decisione consapevole.
Splashtop: conveniente e ricco di funzionalità
Splashtop offre diversi piani tariffari adatti alle diverse esigenze, dai privati alle grandi aziende. I piani hanno un costo minimo di 5,50 € al mese per utente per l'accesso remoto di base, il che lo rende un'opzione accessibile a molti.
Splashtop offre anche una prova gratuita, che consente agli utenti di testare il servizio prima di impegnarsi.
Splashtop offre connessioni veloci e affidabili con qualità ad alta definizione e latenza minima.
La piattaforma utilizza solide misure di sicurezza, tra cui la crittografia AES a 256 bit, l'autenticazione a due fattori e la verifica del dispositivo, per garantire la sicurezza delle tue sessioni remote.
Grazie all'interfaccia user-friendly, Splashtop è facile da configurare e da usare, anche per gli utenti non tecnici.
Splashtop supporta l'accesso remoto su diversi dispositivi, tra cui Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.
TeamViewer: prezzi troppo alti
I piani tariffari di TeamViewer sono generalmente più costosi, a partire da 15,90 € al mese per un singolo utente, e diventano molto più costosi dopo i recenti aumenti dei prezzi di TeamViewer.
Quando si confrontano Splashtop e TeamViewer, la scelta dipende in gran parte dalle tue esigenze specifiche e dal tuo budget. Splashtop offre una soluzione più economica con caratteristiche essenziali, che la rendono una scelta eccellente per le piccole e medie imprese, le aziende e i privati.
Le soluzioni Splashtop: un accesso remoto di livello superiore rispetto a TeamViewer
Splashtop può farti risparmiare centinaia, persino migliaia di dollari all'anno rispetto ai costi di licenza di TeamViewer, anche dopo aver applicato un coupon sconto TeamViewer. E i risparmi aumentano solo quando confronti Splashtop con il prezzo dei piani più costosi di TeamViewer.
Per non parlare del fatto che Splashtop non addebita extra per fornire supporto ai dispositivi mobili e consente più sessioni simultanee per tecnico (10) rispetto a TeamViewer (1 o 3). TeamViewer addebita un costo aggiuntivo per fornire supporto ai dispositivi mobili e addebita di più per aggiungere sessioni simultanee per ogni tecnico.
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