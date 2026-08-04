Migliore alternativa a Chrome Remote Desktop per il 2023 – Splashtop

La scelta del giusto software per desktop remoto è fondamentale sia per l'uso personale che per quello aziendale, garantendo un accesso remoto sicuro, affidabile ed efficiente. Sebbene Chrome Remote Desktop sia una scelta comune grazie alla sua integrazione con i servizi Google, potrebbe non soddisfare sempre le esigenze di tutti gli utenti.
Esplorare le alternative a Chrome Remote Desktop può aiutarti a trovare una soluzione che offra funzionalità avanzate, maggiore sicurezza e prestazioni più robuste su misura per le tue esigenze specifiche. In questa guida, approfondiremo le migliori alternative a Chrome Remote Desktop, fornendoti opzioni in grado di migliorare la tua esperienza di accesso remoto.
Cos'è Chrome Remote Desktop?
Chrome Remote Desktop è un prodotto di Google che consente l'accesso remoto ai tuoi computer da un altro dispositivo. Molte persone lo utilizzano per uso personale, per eseguire semplici attività accedendo da remoto al proprio computer.
Tuttavia, chi ha bisogno di qualcosa di più dal proprio software di accesso remoto spesso non è soddisfatto di Chrome Remote Desktop. I professionisti che desiderano lavorare da remoto e i tecnici dell'assistenza IT che vogliono fornire supporto ai loro clienti hanno lamentato la mancanza di Chrome Remote Desktop nelle caratteristiche e nelle funzionalità di cui hanno bisogno.
Originariamente, Chrome Remote Desktop è nato come estensione di Chrome (browser web). Oggi utilizza una combinazione di un'estensione di Chrome e di un portale web attraverso il browser Chrome.
Per avere accesso remoto in qualsiasi momento a un computer, devi avere le app Chrome Remote Desktop installate correttamente su entrambi i dispositivi E devi assicurarti che questi dispositivi siano connessi allo stesso account Google. Per fornire remote support devi indirizzare il tuo utente finale a installare l'applicazione necessaria per abilitare l'accesso al loro computer.
Perché c'è bisogno di un'alternativa a Chrome Remote Desktop?
Sebbene Chrome Remote Desktop sia uno strumento comodo e gratuito per l'accesso remoto, presenta diverse limitazioni che potrebbero spingere gli utenti a cercare delle alternative:
Funzionalità limitate
Chrome Remote Desktop non ha funzionalità avanzate come la chat istantanea integrata, il trasferimento di file drag-and-drop e la gestione multisessione, fondamentali per l'uso professionale e il supporto IT.
Rischi di sicurezza di Chrome Remote Desktop
Le funzionalità di sicurezza in Chrome Remote Desktop sono relativamente basilari. Si basa sugli account Google per l'autenticazione, cosa che però può comportare rischi per la sicurezza se il tuo account Google viene compromesso.
Altri rischi chiave per la sicurezza includono:
Controlli di accesso limitati: Chrome Remote Desktop non offre autorizzazioni utente granulari, rendendo difficile per i team IT gestire l'accesso in modo sicuro all'interno di un'organizzazione.
Nessuna applicazione di autenticazione a più fattori (MFA): senza un'applicazione di autenticazione a più fattori incorporata, gli account che si basano esclusivamente sulle password sono vulnerabili agli accessi non autorizzati.
Mancanza di una gestione centralizzata della sicurezza: le aziende hanno bisogno di visibilità sull'attività di accesso remoto, ma Chrome Remote Desktop non dispone di strumenti centralizzati di registrazione, controllo e gestione.
Rischio di connessioni non protette: a differenza delle soluzioni di desktop remoto di livello aziendale, Chrome Remote Desktop non fornisce una crittografia affidabile o livelli di sicurezza aggiuntivi oltre all'autenticazione dell'account Google.
Nessuna gestione dei dispositivi mobili
Non esiste un supporto integrato per la gestione dei dispositivi mobili, il che può rappresentare uno svantaggio importante per le aziende con una forza lavoro mobile.
Personalizzazione limitata
Chrome Remote Desktop offre opzioni di personalizzazione limitate che lo rendono meno flessibile per gli utenti che hanno bisogno di configurazioni o branding specifici.
Dipendenza dall'account Google
Gli utenti devono avere un account Google e utilizzare il browser Google Chrome, cosa che può essere un ostacolo per chi preferisce altri browser o necessita di maggiore flessibilità.
Esplorare alternative a Chrome Remote Desktop può aiutarti a trovare una soluzione più adatta alle tue esigenze, in grado di fornire funzionalità avanzate, una solida sicurezza e una maggiore flessibilità sia per l'uso personale che aziendale.
5 fattori da considerare quando si sceglie uno strumento di desktop remoto
Scegliere il giusto strumento per desktop remoto è essenziale per garantire un accesso remoto fluido e sicuro. Ecco cinque fattori chiave da considerare:
Caratteristiche e funzionalità: assicurati che lo strumento di desktop remoto offra tutte le funzionalità avanzate necessarie, come il trasferimento di file, il supporto multi-monitor, la stampa da remoto, la registrazione delle sessioni e le funzionalità di chat, essenziali per l'uso aziendale e il supporto IT.
Sicurezza: la sicurezza è fondamentale quando si accede al computer da remoto. Cerca strumenti che forniscano solidi standard crittografici (come SSL/TLS), autenticazione a due fattori e altri protocolli di sicurezza per proteggere i dati sensibili e prevenire gli accessi non autorizzati.
Facilità d'uso: lo strumento deve avere un'interfaccia intuitiva ed essere facile da configurare e utilizzare, anche per gli utenti meno esperti di tecnologia. Un processo di configurazione semplice e un design intuitivo possono far risparmiare tempo e ridurre la curva di apprendimento.
Compatibilità e flessibilità: scegli uno strumento che sia compatibile con vari sistemi operativi (Windows, MacOS, Linux, ecc.) e che offra flessibilità in termini di requisiti del browser e gestione dei dispositivi mobili. Ciò garantisce che lo strumento possa essere utilizzato su diversi dispositivi e piattaforme.
Assistenza clienti: un'assistenza clienti affidabile è fondamentale, soprattutto per gli utenti aziendali che potrebbero aver bisogno di assistenza tempestiva. Cerca strumenti che offrano opzioni di supporto complete, come chat dal vivo, supporto telefonico e un solido centro di assistenza.
Considerando questi fattori, puoi selezionare uno strumento di desktop remoto che soddisfi al meglio le tue esigenze e garantisca un'esperienza di accesso remoto fluida e sicura.
Presentazione del software per desktop remoto di Splashtop: caratteristiche e vantaggi
Le soluzioni di software di accesso e supporto remoto di Splashtop sono pensate per rispondere ai casi d'uso più esigenti dei lavoratori da remoto, del supporto IT, degli help desk e degli MSP. Ecco perché oggi decine di migliaia di aziende e oltre 20 milioni di utenti singoli utilizzano Splashtop.
Splashtop è alimentato dal software accesso remoto proprietario e premiato di Splashtop stessa. Tutto ciò che serve per l'accesso remoto è una connessione internet e il software Splashtop appropriato, nessun account Google condiviso richiesto.
Una volta configurato, potrai vedere l'elenco di tutti i computer a cui hai accesso nell'app Splashtop. Basta fare clic su uno per avviare la connessione remota. Puoi accedere a computer Windows, Mac e Linux da un altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Per fornire un supporto ad-hoc al computer di un utente, può scaricare ed eseguire una piccola app per generare un codice di sessione che ti darà accesso al loro computer - nessuna installazione necessaria!
Alternativa a Chrome Remote Desktop: perché Splashtop primeggia
Perché Splashtop è un'alternativa migliore di Chrome Remote Desktop? Ecco un rapido riepilogo delle principali differenze:
Accesso remoto a confronto
chrome remote desktop
Splashtop
Configurare l'accesso remoto in qualsiasi momento
Oltre a installare le app necessarie, richiede che tutti i computer effettuino l'accesso allo stesso account Google, il che potrebbe presentare problemi di sicurezza.
Non sono richiesti account Google condivisi per l'accesso remoto: ti basta un account Splashtop, le app Splashtop e una connessione internet.
Avviare di una sessione remota
Devi ricordare e inserire il PIN univoco del computer remoto prima di accedere.
Non sono richiesti codici PIN. Basta selezionare il computer a cui desideri accedere per connetterti immediatamente.
Confronto tra assistenza remota
chrome remote desktop
Splashtop
Fornire assistenza supervisionata ai computer
Richiede all'utente finale di installare Chrome, accedere o creare un account Google e installare l'estensione necessaria.
L'utente finale scarica ed esegue una piccola app. Non è richiesto nessun account Splashtop o login.
Fornire supporto ai dispositivi mobili
Non disponibile.
Accedi da remoto ai dispositivi iOS e Android Controlla da remoto i dispositivi Android per fornire assistenza.
Console di gestione
Nessuna.
Gestisci e raggruppa utenti e computer per rimanere organizzato tramite la console web di Splashtop.
Caratteristiche a confronto
chrome remote desktop
Splashtop
Funzionalità dell'app mobile di accesso remoto (iOS e Android)
Set di funzionalità di base, tra cui mostra tastiera, passaggio dall'input con mouse a quello touch, Ctrl-Alt-Canc e ridimensionamento del desktop.
Tutte le funzionalità di Chrome desktop remoto, e in più raggruppamento dei computer, ordinamento degli elenchi, visualizzazione delle informazioni sul computer (stato, ultima sessione, indirizzo IP), riavvio remoto, visualizzazione di tutti i monitor, blocco della barra degli strumenti, schermo remoto vuoto, blocco di tastiera e mouse e incolla da tastiera come sequenze di tasti.
Funzioni dell'app di accesso remoto per computer
Funzionalità di base limitate con l'invio di determinate sequenze di tasti, la regolazione della risoluzione dello schermo e il trasferimento.
Tutte le funzionalità di Chrome Remote Desktop, e in più chat, registrazione delle sessioni, stampa da remoto, riattivazione da remoto, condivisione del desktop del tecnico, schermo vuoto, blocco di tastiera e mouse e molto altro.
Per chi vuole essere più produttivo, più sicuro e/o vuole fornire assistenza in modo più efficiente, non c'è dubbio che Splashtop sia la migliore alternativa a Chrome Remote Desktop.
Scegli il software di accesso remoto di Splashtop: funzionalità avanzate che superano Chrome Remote Desktop
Come già detto, Splashtop offre diversi prodotti di accesso remoto pensati per utenti con esigenze diverse, tra cui professionisti aziendali, team di supporto IT, MSPs e professionisti dell'help desk.
Dai un'occhiata ai nostri prodotti principali per il business e inizia gratuitamente a scegliere quello che fa per te. Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno per iniziare una prova gratuita!
Splashtop Remote Access: per professionisti aziendali e piccoli team che desiderano l'accesso remoto ai propri computer.
Splashtop Remote Support: per MSP e team IT che desiderano un accesso remoto non supervisionato ai computer dei propri utenti a scopo di supporto remoto.
Vedi tutte le soluzioni Splashtop
Scopri di più sul software per desktop remoto Splashtop.