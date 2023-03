Migliore alternativa a Chrome Remote Desktop per il 2023 – Splashtop

Gli strumenti di accesso remoto e assistenza remota di Splashtop offrono alternative migliori a Chrome Remote Desktop. Accedi da remoto a Windows, Mac, Linux, iOS e Android con Splashtop.

Chrome Remote Desktop è un prodotto di Google che consente l'accesso remoto ai tuoi computer da un altro dispositivo. Molte persone lo utilizzano per uso personale, per eseguire semplici attività accedendo da remoto al proprio computer.

Tuttavia, chi ha bisogno di qualcosa di più dal proprio software di accesso remoto spesso non è soddisfatto di Chrome Remote Desktop. I professionisti che desiderano lavorare da remoto e i tecnici dell'assistenza IT che vogliono fornire supporto ai loro clienti hanno lamentato la mancanza di Chrome Remote Desktop nelle caratteristiche e nelle funzionalità di cui hanno bisogno.

In alternativa, le soluzioni software Splashtop per l'accesso remoto e il supporto remoto sono costruite per soddisfare le esigenze dei lavoratori remoti, del supporto IT, degli help desk e degli MSP. Ecco perché oggi decine di migliaia di aziende e oltre 20 milioni di persone utilizzano Splashtop.

Ecco i pro e i contro di Chrome Remote Desktop e perché Splashtop è la migliore alternativa per te.

Cos'è Chrome Remote Desktop?

Originariamente, Chrome Remote Desktop è nato come estensione di Chrome (browser web). Oggi utilizza una combinazione di un'estensione di Chrome e di un portale web attraverso il browser Chrome.

Per accedere in qualsiasi momento a un computer da remoto, devi installare le applicazioni Chrome Remote Desktop appropriate su entrambi i dispositivi e devi assicurarti che i dispositivi siano collegati allo stesso account Google. Per fornire assistenza remota devi indicare all'utente finale di installare l'applicazione necessaria per consentire l'accesso al suo computer.

Che cos'è Splashtop?

In alternativa, Splashtop si avvale del pluripremiato software di accesso remoto proprietario di Splashtop. Tutto ciò che serve per l'accesso remoto è una connessione a internet e il software Splashtop appropriato, non è necessario un account Google condiviso.

Una volta configurato, potrai vedere l'elenco di tutti i computer a cui hai accesso nell'app Splashtop. Basta fare clic su uno per avviare la connessione remota. Puoi accedere a computer Windows, Mac e Linux da un altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Per fornire un supporto ad-hoc al computer di un utente, può scaricare ed eseguire una piccola app per generare un codice di sessione che ti darà accesso al loro computer - nessuna installazione necessaria!

Chrome Remote Desktop vs Splashtop

Perché Splashtop è un'alternativa migliore di Chrome Remote Desktop? Ecco un rapido riepilogo delle principali differenze:

Accesso remoto a confronto

Confronto tra assistenza remota

Caratteristiche a confronto

Per chi vuole essere più produttivo, più sicuro e/o vuole fornire assistenza in modo più efficiente, non c'è dubbio che Splashtop sia la migliore alternativa a Chrome Remote Desktop.

Software di accesso remoto Splashtop

Come già detto, Splashtop offre diversi prodotti di accesso remoto pensati per utenti con esigenze diverse, tra cui professionisti aziendali, team di supporto IT, MSPs e professionisti dell'help desk.

Dai un'occhiata ai nostri prodotti principali per il business e inizia gratuitamente a scegliere quello che fa per te. Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno per iniziare una prova gratuita!

Splashtop Business Access: per i professionisti e i piccoli team che desiderano accedere da remoto ai loro computer. PER SAPERNE DI PIÙ | PROVA GRATUITA

Splashtop Remote Support: per MSPs e i team IT che desiderano accedere da remoto ai computer dei propri utenti per fornire assistenza a distanza. PER SAPERNE DI PIÙ | PROVA GRATUITA

Splashtop SOS: per i team IT, di supporto e help desk che hanno bisogno di una soluzione di assistenza rapida e partecipata per fornire supporto remoto on-demand ai dispositivi dei loro utenti. PER SAPERNE DI PIÙ | PROVA GRATUITA

Vedi tutte le soluzioni Splashtop

Scopri di più sul software Splashtop desktop remoto .