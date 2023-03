Hai bisogno di un sostituto di TeamViewer? Passa a Splashtop

Sia che tu utilizzi TeamViewer per accedere da remoto a un solo computer, a diversi computer o anche per le esigenze di accesso remoto di un'intera organizzazione, configurare Splashtop è un gioco da ragazzi.

Una volta attivato l'abbonamento o la prova gratuita di Splashtop, dovrai fare solo due cose per sostituire TeamViewer: per prima cosa, distribuisci lo Splashtop Streamer sui computer a cui vuoi accedere da remoto. In secondo luogo, scarica l'App Splashtop Business sui tuoi computer o dispositivi mobili per accedere da remoto ai computer su cui hai installato lo Streamer.

Ecco fatto! Puoi anche utilizzare TeamViewer per effettuare un'installazione su larga scala di Splashtop sui tuoi dispositivi. Dai un'occhiata a Migrazione da TeamViewer a Splashtop.