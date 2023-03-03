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A man using a laptop with Splashtop to replace TeamViewer

Hai bisogno di un sostituto di TeamViewer? Passa a Splashtop

Sfrutta i vantaggi del passaggio a Splashtop e installalo in tutta semplicità

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Ti garantiamo un notevole risparmio se passi da TeamViewer a Splashtop

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Perché Splashtop è la migliore alternativa di TeamViewer

  • Risparmio garantito! Passa da TeamViewer a Splashtop e ti garantiamo un risparmio del 50% all'anno. Inoltre, avrai a disposizione tutte le migliori funzioni di accesso remoto di cui hai bisogno. 

  • Gestione degli abbonamenti senza problemi. Splashtop ti offre la possibilità di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento, con un solo clic, a differenza del difficile processo di disdetta di TeamViewer

  • Migliaia di recensioni a 5 stelle! Splashtop ha ottenuto le più alte valutazioni di soddisfazione dei clienti da parte di recensori terzi e siti di recensioni peer-to-peer. Provalo e capirai perché. 

  • Un'esperienza di servizio al cliente che ti piacerà. Instaura una partnership di lunga durata con un team che mette il cliente al primo posto.  

  • Potrai godere della migliore soluzione di accesso remoto! Leggi il nostro confronto completo per scoprire perché Splashtop è la migliore alternativa a TeamViewer


A laptop computer that has Splashtop, the best TeamViewer replacement

Sostituire TeamViewer con Splashtop è facile

Sia che tu utilizzi TeamViewer per accedere da remoto a un solo computer, a diversi computer o anche per le esigenze di accesso remoto di un'intera organizzazione, configurare Splashtop è un gioco da ragazzi. 

Una volta attivato l'abbonamento o la prova gratuita di Splashtop, dovrai fare solo due cose per sostituire TeamViewer: per prima cosa, distribuisci lo Splashtop Streamer sui computer a cui vuoi accedere da remoto. In secondo luogo, scarica l'App Splashtop Business sui tuoi computer o dispositivi mobili per accedere da remoto ai computer su cui hai installato lo Streamer. 

Ecco fatto! Puoi anche utilizzare TeamViewer per effettuare un'installazione su larga scala di Splashtop sui tuoi dispositivi. Dai un'occhiata a Migrazione da TeamViewer a Splashtop

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Altri motivi per cui Splashtop è il sostituto ideale di TeamViewer

  • Software per desktop remoto adatto a qualsiasi dispositivo

    Indipendentemente dal sistema operativo o dal dispositivo, Splashtop risponde alle tue esigenze. Splashtop supporta i dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chrome OS. Il desktop remoto non è mai stato così accessibile 

  • Sicurezza leader del settore

    Connessioni crittografate, possibilità di password multilivello, autenticazione a due fattori e altre funzioni di sicurezza garantiscono la sicurezza dei tuoi dati. Ulteriori informazioni sulla sicurezza di Splashtop.

  • Prestazioni di alta qualità

    Scopri le prestazioni elevate e costanti che consentono lo streaming 4K fino a 60fps (e lo streaming iMac Pro Retina 5K), la fedeltà dei colori, le connessioni remote in tempo reale e la bassa latenza.

  • Top tools & Caratteristiche

    Trasferimento di file con trascinamento, supporto multi monitor, chat, stampa remota, riavvio remoto, wake-on-LAN remoto, gestione di utenti e dispositivi e molto altro ancora! Il tutto a una frazione del prezzo di TeamViewer. Fai un confronto con le tariffe di TeamViewer

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